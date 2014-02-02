Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Il CUS Ad Maiora pareggia in rimonta a Benevento (8-8). Bei successiper la cadetta di serie C sul Piemonte (43-3) e dell'Under 18 Elite in casadell'Asr Milano (33-20).Tornare a giocare in campionato dopooltre un mese di pausa, riserva sempre qualche incognita. Se in più ci si metteun campo ai limiti della praticabilità la difficoltà si moltiplica. Ecco allorache il CUS Ad Maiora Rugby 1951 rischia di cadere nel fango di Benevento e sisalva in rimonta, conquistando un pareggio per 8-8 e due punti che gliconsentono di rimanere secondo in classifica, raggiunto dai Rangers Vicenza aquota 35, a -4 dalla capolista Valsugana. Partita curiosa in cui la totaleassenza di "grip" impedisce quasi sempre ai calciatori diapprofittare dei falli subiti per convertire le occasioni in punti. Si fa veramente faticaa stare in piedi, ma l'Ottopagine interpreta meglio il primo tempo e passa invantaggio al 13' con una meta dell'apertura Meaney, che però non riesce atrasformare. Passano due minuti e l'australiano si riscatta dalla piazzola,infilando fra i pali un piazzato (8-0).Nel finale del tempo i cartellinigialli sventolati e Merlino e a Petrone a distanza di un minuto non dannosostanziali vantaggi numerici. Finisce così il primo tempo che vede i cussinimigliori in mischia e i sanniti più convincenti in touche. I ragazzi di coachRegan Sue si ripresentano in campo desiderosi di recuperare e trovano la metagià al 2' su una delle poche azioni in velocità consentite dal terreno scivoloso.Spingono Iacob e Ursache e poi Thomsen apre il gioco verso i trequarti. Lamanovra si allarga e Tinebra è bravo a finalizzare. Thomsen falliscel'addizionale (8-5). Gli universitari continuano a spingere e costringono gliavversari nei loro 22 metri. Fioccanogli errori e considerate le condizioninon se può fare a meno. Gli ospiti più volte rinunciano a piazzare, maal 37' la chance di calciare da posizione centrale è troppo ghiotta e Thomsennon se la fa sfuggire (8-8). Per i campani si tratta del secondo risultato diprestigio, dopo il successo ai danni del Gran Sasso. Il pareggio tutto sommatopuò stare bene anche al CUS, che limita i danni in una giornata particolare eper l'undicesima volta su dodici in stagione muove la classifica.OTTOPAGINE BENEVENTO - CUS TORINO 8-8 ( primotempo 8-0 )OTTOPAGINEBENEVENTO: Fragnito A. , Cavuoto ( 8' stCasillo), Ciarla ( 6' st Altieri), Petrone, Esposito, Meaney, Botticella, Garner,Fragnito D., Passariello M. (40' st Fragnito A. ), Ceglia (7' st Quarto) ,Valente, Notariello, Bosco, Racioppi (24' st Grieco, 40' Zollo) All: AlessandroGramazioCUS TORINO: Monfrino,Civita, Martinucci, Perju, Tinebra, Thomsen, Jaluf (3' st Bestetti), Ursache, Spaliviero,Alparone, Malvagna ( 24' st Sebastiano Lo Greco), Merlino, Iacob (st Nicita),Lo Faro ( 7' st Martina), Modonutto ( 8'st Montaldo) All: Regan SueMarcatori: 13' pt meta Meaney S. (5-0), 15' pt c.p.Meaney (8-0), 2' st meta Tinebra (8-5), 37' st c.p. Thomsen (8-8)Ammonizioni: 34' pt Merlino, 35' pt PetroneMaramaldeggia all'Albonico la cadettadi serie C, che infligge al Piemonte un rotondo 43-3. Nicola Catalfamo schieraAmadini estremo, Murgia e Valenti alle ali, Gorrea (st Fortunato) e VincenzoListone ai centri, Michele Listone (st Vergnano) e Oddone (st Alotto) inmediana, Scaramozzino, Amadio e Polla in terza linea, Campi e Di Tizio inseconda e Carbonatto (st Currò), Dell'Anna (st Trogolo Got) e Garbet (stCascitelli) in prima. A disposizione Spinelli. Nonostante il campo fangoso iBulls riescono a imporre un gran ritmo alla sfida. Al 1' recuperano il pallonee alimentano un'azione alla mano, che viene finalizzata da Valenti. VincenzoListone al calcio fa 7-0. Il Piemonte al 12' spedisce fra i pali una punizione(7-3). Passano tre minuti e su iniziativa partita da una touche Gorrea nonlascia scampo ai biellesi. Listone è ancora preciso per il 14-3. Al 28' lamischia cussina avanza come uno treno e Scaramozzino schiaccia (19-3). Negliultimi 10' c'è spazio per le mete di Campi (32') e di Amadio (36') su toucherubata, entrambe trasformate da Listone (33-3). I giochi sono fatti e nelsecondo tempo i padroni di casa arrotondano il bottino con un contrattacco diAmadio (38-3) e una maul concretizzata da Scaramozzino (43-3), che si merita iltitolo di "man of the match". Nello stesso campionato l'AmatoriTorino di Antonio Campagna pareggia per 10-10, sempre a Grugliasco, contro ilBorgomanero.Bella vittoria anche per l'Under 18Elite, che a Milano batte l'Asr per 33-20. I ragazzi di Andrea Oliva e DragosBavinschi vanno a segno nel primo tempo con Porporato su maul e Nevio Racca,entrambe le volte trasformate da Porporato, e poi subiscono due segnaturelocali, per il 14-10 al riposo. Nella ripresa arrivano la meta di Novello,sugli sviluppi di una maul, un piazzato dei milanesi, e le altre mete di EdwardReeves su intercetto e di Bracco su azione alla mano, entrambe trasformate daPorporato. L'ultima meta trasformata dai padroni di cassa fissa il punteggiofinale. Nonostante il campo pesante, i cussini conquistato cinque puntiimportanti. Superata, invece, l'Under 18 territoriale in casa per 31-7 a operadell'Alessandria.All'Albonico l'Under 16 Elite guidatada Manuel Musso esce sconfitta per 25-5 dal Fiumicello. Con capitan Cisi inpanchina, vanno in campo Bartoletti estremo (1' st Mastrodonato), Sacco eDenunzio (1' st Girotto) ali, Giuliani (4' st Bussolino) e Gianusso centri, GeorgeReeves apertura, Campagna mediano di mischia, Fissore, Ghezzo e Ilucas terzelinee, Eschoyez e Nicoletti seconde linee, Ragazzini e Degrandi piloni eVetturini tallonatore. Arbitra Giacomo Amato di Torino. I bresciani si dimostranosuperiori come squadra e anche a livello individuale e vanno in vantaggioall'8' con una bella intesa fra Durante e Matteo Dacosi (0-5). Al 12'Rossignoli calcia a seguire e Bartoletti salva una meta quasi fatta. Subito dopo,però, il Fiumicello non perdona con Zanoletti (0-10). Il CUS rimane insuperiorità numerica per l'ammonizione di Roversi, ma non sfrutta lasituazione. Ha una chance allo scadere, ma Campagna, dopo aver rubato palla inuscita da una mischia, commette "in avanti" prima di schiacciare inmeta. Nel secondo tempo la musica non cambia e al 5' Durante salta dueplaccaggi e va a realizzare (0-15). Lombardi in 14 al 10' per il giallo a Roccoe subito dopo Campagna finalmente schiaccia oltre la linea. Sfortunato Reeves,che sulla trasformazione colpisce la traversa. Continua a essere falloso ilFiumicello, che al 19' subisce il cartellino a Maggiori. Non dà però segni didifficoltà e con le mete nel finale di Farina e Roversi porta a casa unsuccesso tutto sommato agevole. Cede anche l'Under 16 territoriale cussina, chesi arrende per 10-31 al Mac Rugby.