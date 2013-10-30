Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Cus Torino, da un esame all'altro: dopo l'onorevole sconfittacontro il Valsugana, i biancoblù domenica alle ore 14,30 faranno visita allacapolista Gran Sasso. Il giovane mediano d'apertura Filippo Bianco:«Peccato perle tre sconfitte, ma noi continuiamo a lavorare come dei matti. Vogliamoinvertire a tutti i costi la tendenza».Aveva esordito in prima squadra controil Benevento per una manciata di minuti come estremo, al posto di Bestetti, egli era bastato per entrare nell'azione dell'ultima meta, poi segnata da SebastianoLo Greco. L'assenza di Martin Thomsen, richiamato in patria, lo ha proiettatonel XV titolare nel match che ha opposto il CUS Ad Maiora Rugby 1951 alValsugana e il 19enne Filippo Bianco, in un ruolo delicato come il mediano diapertura, ha tenuto bene il campo.«Sapevo da un paio di settimane - spiegail giovane cussino - che Martin sarebbe tornato a casa e Regan Sue mi hapreparato a dovere per prendere il suo posto. Impossibile negare che nei primidieci minuti ero un po' spaesato, poi però la situazione è migliorata egradualmente l'emozione del debutto è sfumata via. Ho cercato di fare ilpossibile per essere utile ai compagni. Prendere in mano una squadra non èfacile e la mancanza di esperienza rende tutto più impegnativo. Penso di dovermigliorare in particolare l'abitudine a calciare e con il passare del tempoogni gesto diventerà più naturale. Contro il Valsugana mi è piaciuto il modo incui abbiamo gestito il match, soprattutto nel primo tempo. Non dimentichiamoche nel reparto dei trequarti abbiamo schierato un'Under 20. Nella secondafrazione siamo calati, anche perché la fatica si è fatta sentire, e purtroppoabbiamo compromesso l'esito finale. Ci sono stati fatali ancora degli episodi,come era già accaduto ad Alghero e a Perugia. Purtroppo quando si cerca di farequalcosa e di essere propositivi accade di sbagliare. Siamo dispiaciuti di nonriuscire a fare quello che sappiamo, perché in settimana ci alleniamomoltissimo per rendere bene in partita».Bianco ha fatto parte per due stagionidell'Accademia Federale di Parma e lo scorso anno è rimasto nella città ducale inprestito al Rugby Parma. «È stata un'esperienza molto formativa - racconta -dal momento che a 15 anni sono andato via di casa e ho vissuto il rugby come ilcentro della mia esistenza. Mi è servita come giocatore e come persona. A Parmail rugby è molto sentito ed è più importante del calcio. È molto stimolante sperimentareuna realtà del genere. Nella zona oltre al Rugby Parma e all'Amatori ci sono ilNoceto e il Colorno e ogni derby era un evento. Sono anche stato convocato perdegli stage in Nazionale Under 17 e Under 18 e devo ammettere che l'azzurroregala sempre una grande emozione». In estate Filippo è tornato a casa:«Sentivol'esigenza di rientrare e giocare in prima squadra in serie A per il CUS Torinoè sempre stato il mio desiderio, fin da quando a cinque anni ho iniziato apraticare il rugby con questa maglia, su consiglio di papà Ivano».Nella sfida di domenica alle ore 14,30, incasa della capolista Gran Sasso, Thomsen si riprenderà il posto da titolare eBianco tornerà in panchina:«Continuerò a impegnarmi, per farmi trovare prontola prossima volta che il coach mi chiamerà in causa. A L'Aquila troveremo unasquadra forte e completa, che non a caso guida la classifica. Anche ilValsugana, però, veniva da due nette vittorie e siamo riusciti a tenerglitesta. Il bilancio di un successo e tre sconfitte non ci rende giustizia evogliamo a tutti i costi invertire la tendenza sfavorevole. Ce lo meritiamo efaremo il possibile per riuscirci».L'Asd Gran Sasso Rugby è una realtàrecente del panorama rugbistico italiano. È infatti nata nel 2001 ed è partitasaggiamente dal settore giovanile. La prima squadra dal 2004 ha militato inserie C e nel 2009-2010 è stata promossa in B. Dopo una stagione diambientamento in categoria, ha vinto il campionato ed è stato fermato solo dalColorno nei playoff per l'accesso alla A. Nel 2012-2013 ci ha riprovato e questa volta è andata bene: regular season trionfale con96 punti all'attivo e playoff al cardiopalma contro il Tarvisum, con sconfittaper 5-22 all'andata e successo per 26-9 nel ritorno e quarta meta di capitanDaniele Giampietri a fare la differenza.Da matricola nel girone B della serie A,i ragazzi del confermato tecnico Pierpaolo Rotilio stanno disputando uncampionato sopra le righe. Finora gli aquilani hanno battuto l'Alghero per30-16, il Badia a domicilio per 27-19, hanno ceduto in casa al Vicenza per33-31 e hanno espugnato il campo del Prato Sesto per 20-18. Guidano laclassifica a quota 16, con due lunghezzesu Vicenza e Valsugana. Nei primi tre turni il mattatore è stato il secondalinea Marco Mancini, che ha messo a segno cinque mete. Si sono segnalati anche l'aperturaAndrea Banelli, che, con una meta, sette trasformazioni e tre piazzati, harealizzato 31 punti, e l'estremo Andrea Pelliccione, arrivato in estate dopoaver militato nelle giovanili dell'Aquila e poi nel Colorno e nelle Fiamme Oro.A Sesto Fiorentino Banelli e Pelliccione erano assenti e la squadra hafunzionato bene lo stesso, a dimostrazione dell'ampiezza dell'organicoabruzzese.Nel fine settimana all'Albonico giocheràsoltanto l'Under 16 Elite, che domenica alle 12,30 riceverà il CUS Milano. Nelgirone 2 della serie C Piemonte l'Amatori Torino alle 14,30 sarà ospite aBiella del Piemonte, mentre la cadetta cussina sosterrà il suo turno di riposo.