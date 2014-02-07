Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
07/02/2014
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Mauro Porporato convocato nella Nazionale Under 18, per il test
match contro l'Irlanda.
Anche il CUS Ad Maiora Rugby 1951 dà
il suo contributo alla Nazionale Under 18, che sabato 15 febbraio, alle ore 14,30, disputerà,
allo Stadio "Maini" di Colorno, il test match contro l'Irlanda. Fra i
26 convocati dal ct Massimo Brunello, c'è infatti anche Mauro Porporato, che
sarà in ritiro alla Cittadella del Rugby di Parma da martedì prossimo.
Porporato si è formato nel Settore
Propaganda del Volvera ed è approdato al Cus Torino quattro anni fa in Under
14. Con l'Under 16 Elite è stato uno dei protagonisti della storica qualificazione
alla Final 8 nazionale. La sua crescita è proseguita in Under 18 e Mauro è stato
ammesso, con i compagni di società Alberto Carbone, Alessio Lozzi, Lorenzo
Novello, Gianmarco Perrone, Nevio Racca ed Edward Reeves, all'Accademia
federale di categoria aperta a Torino nel settembre scorso. Il trequarti
biancoblù ha anche fatto parte, con Carbone e Reeves, dei 30 convocati per il
raduno di preparazione all’attività internazionale, che si è svolto, sempre a Parma,
dall'8 all'11 dicembre 2013 e si è concluso con la disputa di una sfida non
ufficiale contro l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”. Porporato sta disputando
il campionato Under 18 Elite, che vede il Cus Torino al secondo posto in
classifica a quattro punti dalla capolista Viadana. È anche uno dei punti di
forza della selezione dell'Accademia subalpina, che attualmente occupa la piazza
d'onore, dietro a quella di Mogliano, nel Torneo delle Accademie.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione