Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Mauro Porporato convocato nella Nazionale Under 18, per il testmatch contro l'Irlanda.Anche il CUS Ad Maiora Rugby 1951 dàil suo contributo alla Nazionale Under 18, che sabato 15 febbraio, alle ore 14,30, disputerà,allo Stadio "Maini" di Colorno, il test match contro l'Irlanda. Fra i26 convocati dal ct Massimo Brunello, c'è infatti anche Mauro Porporato, chesarà in ritiro alla Cittadella del Rugby di Parma da martedì prossimo.Porporato si è formato nel SettorePropaganda del Volvera ed è approdato al Cus Torino quattro anni fa in Under14. Con l'Under 16 Elite è stato uno dei protagonisti della storica qualificazionealla Final 8 nazionale. La sua crescita è proseguita in Under 18 e Mauro è statoammesso, con i compagni di società Alberto Carbone, Alessio Lozzi, LorenzoNovello, Gianmarco Perrone, Nevio Racca ed Edward Reeves, all'Accademiafederale di categoria aperta a Torino nel settembre scorso. Il trequartibiancoblù ha anche fatto parte, con Carbone e Reeves, dei 30 convocati per ilraduno di preparazione all’attività internazionale, che si è svolto, sempre a Parma,dall'8 all'11 dicembre 2013 e si è concluso con la disputa di una sfida nonufficiale contro l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”. Porporato sta disputandoil campionato Under 18 Elite, che vede il Cus Torino al secondo posto inclassifica a quattro punti dalla capolista Viadana. È anche uno dei punti diforza della selezione dell'Accademia subalpina, che attualmente occupa la piazzad'onore, dietro a quella di Mogliano, nel Torneo delle Accademie.Addetto stampa sezione RUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161