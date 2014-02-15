Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Monica Bruno torna in Nazionale: convocata per il match del 6Nazioni contro la Scozia.Torna in Nazionale Monica Bruno, che farà parte del gruppo delle 23atlete selezionate dal ct Andrea Di Giandomenico e dal suo vice Diego Scaglia peril terzo turno del 6 Nazioni, che sarà anche il primo casalingo per capitanSilvia Gaudino e compagne. Le azzurre affronteranno la Scozia allo Stadio delParco Urbano di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) domenica 23 febbraio alleore 14,30. Il ritrovo avverrà nel tardo pomeriggio di giovedì 20 pressola Scuola Specialistica Aeronautica Militare di Caserta, sede dellapreparazione. Gli allenamenti si svolgeranno venerdì con una doppia sessionesul campo. Sabato sarà il giorno del Captain's Run sul prato del Parco Urbanodalle 14,30 alle 16,30. La 22enne capitana del CUS Ad Maiora Rugby 1951 hapreso il posto di Maria Diletta Veronese (Valsugana Rugby Padova) dopo aversaltato le prime due gare della manifestazione, che avevano visto l'Italiabattere il Galles per 12-11 e cedere alla Francia per 29-0. Si tratta di unmeritato rientro per Monica, che era già stata protagonista in azzurro fin dai primi ritiristagionali. Aveva infatti partecipato, al Centro di Preparazione Olimpica delConi all'Aquacetosa di Roma dal 20 al 22 settembre e alla Cittadella del Rugbydi Parma dal 25 al 27 ottobre, ai raduni organizzati in vista degliappuntamenti internazionali del 2013-2014 ed era tornata a Parma dal 6 all'8dicembre per una giorni di preparazione al 6 Nazioni. La cussina aveva anche disputatoil test match in programma ad Ashbourne, vicino a Dublino, e perso control'Irlanda per 32-0, giocando il primo tempo con il numero 14. Ora è arrivato perlei il momento di dare il suo contributo nel 6 Nazioni.