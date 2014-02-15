Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
di Redazione
15/02/2014

CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Monica Bruno torna in Nazionale: convocata per il match del 6
Nazioni contro la Scozia.
Torna in Nazionale Monica Bruno, che farà parte del gruppo delle 23
atlete selezionate dal ct Andrea Di Giandomenico e dal suo vice Diego Scaglia per
il terzo turno del 6 Nazioni, che sarà anche il primo casalingo per capitan
Silvia Gaudino e compagne. Le azzurre affronteranno la Scozia allo Stadio del
Parco Urbano di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) domenica 23 febbraio alle
ore 14,30. Il ritrovo avverrà nel tardo pomeriggio di giovedì 20 presso
la Scuola Specialistica Aeronautica Militare di Caserta, sede della
preparazione. Gli allenamenti si svolgeranno venerdì con una doppia sessione
sul campo. Sabato sarà il giorno del Captain’s Run sul prato del Parco Urbano
dalle 14,30 alle 16,30. La 22enne capitana del CUS Ad Maiora Rugby 1951 ha
preso il posto di Maria Diletta Veronese (Valsugana Rugby Padova) dopo aver
saltato le prime due gare della manifestazione, che avevano visto l'Italia
battere il Galles per 12-11 e cedere alla Francia per 29-0. Si tratta di un
meritato rientro per Monica, che era già stata protagonista in azzurro fin dai primi ritiri
stagionali. Aveva infatti partecipato, al Centro di Preparazione Olimpica del
Coni all’Aquacetosa di Roma dal 20 al 22 settembre e alla Cittadella del Rugby
di Parma dal 25 al 27 ottobre, ai raduni organizzati in vista degli
appuntamenti internazionali del 2013-2014 ed era tornata a Parma dal 6 all'8
dicembre per una giorni di preparazione al 6 Nazioni. La cussina aveva anche disputato
il test match in programma ad Ashbourne, vicino a Dublino, e perso contro
l'Irlanda per 32-0, giocando il primo tempo con il numero 14. Ora è arrivato per
lei il momento di dare il suo contributo nel 6 Nazioni.
Addetto stampa sezione RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione