Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Mauro Porporato in Nazionale Under 18 contro l'Irlanda e primasquadra battuta in casa dal CUS Perugia (11-13): weekend a luci e ombre per ilCUS Ad Maiora.Il settimana per il CUS Ad MaioraRugby 1951 si è aperto alla grande. Lo ha orientato nel modo migliore MauroPorporato, che ha esordito in maglia azzurra nel match che la Nazionale Under18 ha disputato allo Stadio "Maini" di Colorno contro i pari etàirlandesi. Il talento subalpino, che è cresciuto nel Volvera e da qualche annomilita nel CUS Torino, è entrato in campo all'inizio del secondo tempo ed èstato impiegato all'ala nel match che l'Italia del ct Massimo Brunello ha persoper 9-26, dimostrando però per lunghi tratti di saper testa ai fortissimirivali. Porporato ha dunque potuto vivere emozione speciali in una stagione chelo sta già vedendo protagonista con la maglia del CUS, nel ruolo di mediano dimischia e calciatore sopraffino, e dell'Accademia di Torino impegnata nelTorneo delle Accademie.Avrebbe potuto essere un weekend trionfalein caso di successo della prima squadra e di mantenimento del primo posto nelgirone B della serie A. Invece i ragazzi di coach Regan Sue cadono al centrosportivo Angelo Albonico per mano della Barton CUS Perugia, che come all'andatavince nel finale. La sconfitta per 11-13 vale qualche recriminazione. Gliuniversitari, più per il fatto che la rimessa da touche da cui è partital'azione della meta decisiva degli umbri pareva proprio storta, devonoprendersela perché hanno perso una gara condotta fino all'ultimo minuto e ampiamentealla loro portata. Hanno però fatto troppo poco per portarla a casa e allora complimentiagli ospiti, che ci hanno creduto fino alla fine. Difficile capire se il CUS AdMaiora abbia sofferto di vertigini. Fosse solo questo il problema, sarebbetutto risolto, perché il primato è durato solo sette giorni ed è già sfumato,almeno per ora. Il punto più amaro della stagione fa scivolare i biancoblù alterzo posto, a pari merito con il Badia e a due lunghezze dalla coppia formatada Valsugana e Vicenza. Il campo ha detto che capitan Merlino e compagni hannosofferto in mischia, vinto solo le proprie touche e nelle azioni alla mano, perla verità non molte, sono parsi pasticcioni. Se a ciò si aggiungono i moltierrori al calcio, la frittata si spiega.La cronaca parla di una sfida bruttina,in cui entrambe le compagini faticano a costruire gioco. Al 7' Thomsen porta invantaggio i padroni di casa su punizione (3-0) Undici minuti dopo tocca aFaralle piazzare da metà campo e l'argentino calcia corto. Si riscatta, però,al 27' ed é pareggio (3-3). Corre la mezz'ora, quando Thomsen fallisce dallapiazzola da grande distanza. Iacob al 35' si fa ammonire e al 38' il direttoredi gara sventola il cartellino giallo anche a Monfrino, reo soltanto di essersiscontrato con Faralle senza aver commesso alcun fallo. In 13 contro 15 il matchsi fa in salita per i locali, che però tengono duro. Al 40' Pierini viene coltoin fuorigioco continuato e anche lui lascia la contesa per 10'. Il CUS Torino,rimasto comunque in inferiorità numerica, preme sull'acceleratore e al 42'Thomsen non sfrutta un vantaggio, mandando a lato dei pali un drop. Si ripartecon l'Ad Maiora che spedisce in touche e dalla rimessa laterale parte in maulper la meta di Merlino. Thomsen non trasforma e si va al riposo sull'8-3.Anche in apertura di ripresa ilmediano di apertura sudafricano s'incarica di calciare e questa volta va asegno (11-3). Faralle gli risponde per le rime all'11' (11-6). Nel braccio diferro fra numeri 10, l'ovale passa a Thomsen, che al 13' fallisce dallapiazzola, seppur con l'attenuante della notevole distanza. Anche al 22' il registacussino non è preciso e i punti lasciati per strada aumentano. I perugini hannouna chance al 32', ma la mischia ai 5 metri gira e i torinesi conquistanopalla. Al 32' Jaluf calcia avanti spostando l'azione dei suoi in prossimitàdella linea di meta avversaria. La Barton rilancia al piede e Thomsenrialimenta la spinta, che però sfocia solo in touche. Scorre un brivido lungola schiena dei tifosi locali al 38': il team di Andrea Tagliavento parte invelocità e non sfrutta un attacco in superiorità numerica per colpa di un"in avanti". Ormai manca poco alla fine, ma gli umbri non smettono dicrederci. Conquistano una touche all'altezza dei 5 metri difensivi dei rivali. Della rimessa storta si è già detto, nulla daeccepire, invece, sulla grande maul ospite, che finisce in meta con Nicolli.Faralle è glaciale nella trasformazione e al 40' si concretizza il sorpasso(11-13). Non c'è più tempo per il CUS Torino per organizzare una reazione, cene sarà molto in settimana e in quella successiva per riflettere sulla bruttaprestazione e preparare a dovere la trasferta in casa del Valsugana.TABELLINOCUS Torino -Barton CUS Perugia 11-13 (primo tempo 8-5)CUS Torino:Monfrino, Civita (5' st Tinebra), Bestetti, Martinucci, Falcetto, Thomsen,Jaluf (35' st Perju), Ursache, Spaliviero, Alparone, Malvagna (20' stSebastiano Lo Greco), Merlino, Iacob (24' st Nicita), Martina (24' st Lo Faro),Modonutto (24' st Montaldo). A disposizione: Marchisio, Bianco. All.: Regan SueCUS Perugia:Gioè, Masilla, Sportolari (37' st Milizia), Biancaniello, Magi, Faralle,Michel, Davey, Bresciani, Biagini (16' st Ferraris), Pierini, Renetti (6' stNicolli), Di Vito, Zorzetto (25' st Capetti), Russo (6' st Palazzetti). Adisposizione Gatti, Tagliavento, Iandiorio. All.: Andrea TagliaventoArbitro: Luca Trentin (Lecco)Assistenti: Cristiano Secci e Gabriele Platania (Alessandria)Marcatori: primo tempo: 7' c.p. Thomsen (3-0);27' c.p. Faralle (3-3); 42' meta Merlino (8-3). Secondo tempo: 7' c.p. Thomsen(11-3); 11' c.p. Faralle (11-6); 40' meta Nicolli, trasf. Faralle (11-13).Ammonizioni: 35'st Merlino (CUS Torino), 38' Monfrino (CUS Torino), 40' Pierini (CUS Perugia).Punti conquistati: CUS Torino 1, CUS Perugia 4.Sempre a Grugliasco perde (5-36) manon sfigura l'Under 16 Elite, al cospetto della capolista Asr Milano. ManuelMusso schiera Reeves estremo, Sigot (1' st Denunzio) e Sacco ali, Bussolino eGiuliani (1' st Gianusso) centri, Mastrodonato (16' st Moro) e Campagna (16' stMassano) in mediana, Fissore, Ghezzo (11' st Nicoletti) e Ilucas in terzalinea, Eschoyez e Pedrotti (2' st Stecco) in seconda, Ragazzini e Marcoli (5'st Rubinato) piloni e Vetturini tallonatore. Arbitra Maria Grazia Stasi diTorino. I milanesi chiudono subito i cussini nei loro 22 metri, ma trovano unavalente resistenza. Vanno in meta al 10' sulla bandierina con Cozzaglio (0-5) eal 12' Mascione concede il bis con un'incursione centrale (Trentani trasformaper lo 0-12). I locali al 14' si aggiudicano una touche in posizione favorevole.La palla passa dalle mani di Mastrodonato a quelle di Sigot, che viene fermato.Al 21' l'Asr introduce una mischia sui 22 metri d'attacco. Palla fuori per Beretta,che viene placcato, Orsenigo serve Trentani, che va a segno e poi trasforma(0-19). Al 32' Violante scatta bene ai 22, elude due placcaggi e finisce inmeta centralmente. Trentani trasforma e a metà gara si è sullo 0-26. Allaripresa delle ostilità, dopo soli 30" Zoadelli parte e non lo fermanessuno (0-31). Il cartellino giallo a Beretta non condiziona i ragazziallenati da Elio Tascone e Zoadelli al 14' arrotonda il punteggio (0-36).Intorno al 20' il CUS costruisce la fase più bella del suo match. Per 3' operaun forcing continuo e i lombardi non mettono il naso fuori dai 22 metri. Comelogica conseguenza arriva la meta meritata di Sacco (5-36). Nel finale ipadroni di casa provano a fare anche di più. Calcia Reeves e l'ovale è controllatoda Sacco. Parte Bussolino, ma viene stoppato e l'incontro finisce lì. Perdel'Amatori Torino di serie C, che si arrende al San Mauro, leader del girone 2,per 66-0Il Settore Propaganda ospita il primoconcentramento regionale del 2014, al quale partecipano anche Settimo, Volpiano, San Mauro, Giuco e Rivoli, epresenta due Under 12, due Under 10,un'Under 8 e alcuni giovanissimi rugbisti dell'Under 6. Netta la supremaziadelle squadre cussine, che s'impongono in tutte le categorie. Al termine i 200protagonisti si divertono tutti insieme nel terzo tempo, reso possibile anche dall'aiutodella mamme con le loro torte.