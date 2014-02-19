Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

[email protected]

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Con la serie A ferma, domenica all'Albonico giocherà la cadettacontro l'Amatori Verbania. Monica Bruno domenica in Nazionale contro la Scozia.Dopo una settimana di primato, tornainseguitore il CUS Ad Maiora Rugby 1951. La sconfitta casalinga contro il CUSPerugia non ha comunque compromesso la stagione dei ragazzi di coach Regan Sue,che sono con il Badia a due punti dalla coppia di testa composta da Valsugana eVicenza. «Stiamo giocando in modo troppo lento e frenato - spiega il tecniconeozelandese - . Anche contro l'Alghero la prestazione non era stata brillante,ma nel secondo tempo avevamo trovato dieci minuti positivi, in cui avevamosegnato due mete e scacciato un po' la pressione. Il ritmo non è all'altezzadella situazione e commettiamo troppi errori individuali, come per esempio gli"in avanti" sui kick off avversari o i rimandi immediati fuori dalcampo, concedendo subito una touche alle altre squadre, quando riceviamo un calciolungo. Per non parlare della scarsa disciplina, che ci vede troppo spesso infuorigioco o colpevoli di entrate laterali. D'altro canto quando si è giovani èdifficile mantenere una costanza di rendimento. Non ho mai visto una compaginegiovane vincere un campionato importante di rugby. Per acquisire esperienza civuole tempo. Ricordiamoci dove era la maggior parte di questo gruppo quattroanni fa e quanto è migliorata per arrivare in serie A e giocarsela alla paricon tutti».Si può ancora puntare alla promozione, ma bisognerà pensare a unapartita alla volta. «Secondo me - osserva Sue - stiamo guardando troppo avanti.Ritengo che la prima posizione in questo momento non ci abbia aiutati, ma nonperché ci abbia caricati di una pressione eccessiva. Avevamo la testa tropporivolta a maggio, quando si giocheranno i playoff. A maggio, però, nonraggiungeremo i playoff se non avremo fatto bene in ognuna delle domenicheprecedenti. Questa settimana cercheremo di curare i nostri errori, poiinizieremo a pensare al Valsugana». Nel weekend infatti il campionato saràfermo e domenica 23 febbraio i cussini faranno visita alla capolista.L'attenzione sarà dunque concentratasulle altre squadre. Sabato giocheranno le tre Under 14, alle ore 16,30 adAosta contro lo Stade Valdotain e a Biella e alle 15,30 all'Albonico controRivoli e San Mauro. Domenica saranno in trasferta l'Under 18 territoriale, alle11,30 ad Alpignano contro il Valledora,e le Under 16 territoriale, alle 12,30 ad Acqui Terme, ed Elite, alle 14,30 aMilano contro il CUS. Sarà a Grugliasco solo la cadetta di serie C, che alle14,30 recupererà la sfida non disputata domenica scorsa contro l'AmatoriVerbania. In caso di successo, i Bulls di Nicola Catalfamo scavalcheranno AmatoriNovara e Ivrea e si riporteranno in seconda posizione, all'inseguimento della capolistaSan Mauro.La famiglia cussina nel finesettimana farà il tifo per Monica Bruno, che da domani sarà in raduno con laNazionale presso la Scuola Specialistica Aeronautica Militare di Caserta. Lacapitana del CUS Ad Maiora è stata convocata dal ct Andrea Di Giandomenico,in vista del match del terzo turno del 6Nazioni contro la Scozia, che l'Italia giocherà domenica alle 14,30 alloStadio del Parco Urbano di Santa Maria Capua a Vetere, in provincia di Caserta.