Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Monica Bruno entra nel finale nell'Italia che batte la Scozia per45-5. Successo sul Valledora (38-19) per l'Under 18 territoriale del CUS AdMaiora.Anche Monica Bruno ha partecipato allafesta dell'Italia, che allo Stadio del Parco Urbano di Santa Maria Capua a Vetere(Caserta) ha travolto la Scozia per 45-5 nella terza giornata del 6 Nazioni. Lacapitana del CUS Ad Maiora Rugby 1951 è infatti entrata al 71' come centro alposto di Cioffi. Le ragazze del ct Andrea Di Giandomenico hanno praticamente risoltola sfida nel corso del primo tempo, chiuso sul 29-0. Le prime due mete sonostate opera di Arrighetti e Sillari, entrambe trasformate da Schiavon, che hapoi centrato i pali anche su punizione. La terza e la quarta realizzazione sonoarrivate per merito di Furlan (trasformata da Schiavon) e Rigoni. Nella ripresadue piazzati di Schiavon hanno preceduto le mete di Barattin e ancora Rigoni.Su 45-0, finalmente le scozzesi hanno rotto il digiuno di punti grazie aKonkel. Il netto successo, il secondo delle azzurre nella manifestazione dopo quellosul Galles, è il migliore viatico in vista della sfida contro le detentrici deltitolo dell'Irlanda di sabato 8 marzo alle ore 17, all'Aviva Stadium diDublino.Passando ai campionati, gli impegnidelle squadre cussine sono stati ridottiall'osso. Si è imposta l'Under 18 territoriale guidata da Andrea Oliva aSettimo contro il Valledora per 38-19. Tutto sommato agevole il risultato afavore dei biancoblù, che non hanno però incantato pur avendo potuto contare susei atleti della compagine Elite. Le mete sono state segnate da Cremonini (2),Foresta, Alessandrini, Maggi e Porporato, che ha anche trasformato quattrovolte. Ha perso di misura (17-21) l'Under 16 Elite di Alejandro Eschoyez sulcampo del CUS Milano. Gli ospiti si sono schierati con Reeves estremo, Sacco eSigot (st Denunzio) ali, Gianusso e Bussolino (st Giuliani) centri,Mastrodonato (st Moro) apertura, Campagna (st Massano) mediano di mischia,Eschoyez, Pedrotti (st Stecco) e Ilucas in terza linea, Gallione e Nicoletti inseconda, Ragazzini e Marcoli piloni e Vetturini (st Pavone) tallonatore. Itorinesi sono andati sotto 0-14 e hanno dimezzato le distanze allo scadere delprimo tempo. Al 10' del secondo un piazzato di Reeves ha ridotto ulteriormenteil gap (10-14), prima della meta milanese (10-21), nata da un intercetto suazione di attacco avversaria. Il CUS Torino ha provato a riportarsi sotto e c'èriuscito quando ormai era troppo tardi. Una meta comunque utile per portare acasa un punto. Due vittorie e altrettante sconfitte per le tre Under 14, chehanno prevalso nel triangolare di Biella (31-14 sui lanieri e 78-0 sulVolpiano) e all'Albonico sono state battute dal Rivoli (5-69) e dal San Mauro (15-42).