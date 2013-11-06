Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
06/11/2013
CS - CUS AD MAIORA RUGBY
1951:
Settimana speciale per il Cus Torino all'insegna del test-match
fra Italia e Australia. Domenica alle ore 14,30 giocheranno all'Albonico le due
squadre di serie A: la maschile ospiterà l'Amatori Capoterra e le ragazze
affronteranno il Riviera del Brenta.
È la settimana di Italia-Australia e
la sfida di sabato alle ore 15 allo Stadio Olimpico, che inaugurerà il trittico
dei Cariparma Test Match, sta coinvolgendo intensamente il CUS Ad Maiora Rugby
1951. Fin dall'arrivo degli azzurri di domenica all'NH Lingotto, davanti al quale
hanno trovato a salutarli i giovani atleti del Settore Propaganda cussino. «L'accoglienza
dei bambini - spiega il seconda linea Marco Bortolami, già capitano e con
all'attivo ben 97 caps, - è stata fantastica e anche la folta presenza del lunedì
mattina sugli spalti dello Stadio Nebiolo, per seguire il nostro allenamento,
ci ha riempiti d'orgoglio. È bello vedere così tanti ragazzini che si
mobilitano per l'arrivo della Nazionale. Il senso di queste partite è proprio
di portare il rugby ai massimi livelli in città in crescita e che hanno
progetti seri e interessanti come il Cus Torino».
Il centro sportivo Angelo Albonico,
dove si svolge tutta l'attività rugbistica del club universitario, sta
ospitando la preparazione dei Wallabies allenati da Ewen McKenzie. «Siamo
contenti di allenarci a Grugliasco - afferma il capitano Ben Mowen - dove abbiamo
trovato un ambiente molto accogliente e stiamo lavorando duramente in vista
della partita di sabato. Nello scorso fine settimana abbiamo giocato contro
l'Inghilterra (perdendo per 20-13, ndr) e io ho indossato per la prima volta la
fascia in un'atmosfera difficile. Purtroppo non è andata bene ed è rimasta la
delusione per un incontro che avremmo potuto portare a casa. Abbiamo commesso
molti errori, soprattutto nella nostra metà campo, e nel complesso abbiamo
sofferto la mischia inglese. Sappiamo che l'Italia è forte in questa fase di
gioco e stiamo facendo il possibile per migliorare il nostro rendimento».
Dopo la scorpacciata di emozioni che
certamente la sfida dell'Olimpico saprà offrire, domenica in casa CUS si vivrà
una bella giornata di campionato. All'Albonico giocheranno infatti le prime
squadre maschile e femminile. Più passano i turni e più si conferma la tesi che
il girone B della serie A maschile sia molto equilibrato. L'ultimo weekend ha fatto registrare ben tre
vittorie in trasferta e se il blitz del Badia a Benevento era tutto sommato
prevedibile, quelli del CUS Perugia in casa del Valsugana e del Prato Sesto sul
campo del Capoterra sono stati sorprendenti. La classifica è piuttosto corta e il
CUS Torino, sconfitto per la quarta volta in cinque partite, è stato scavalcato
dai fiorentini, appaiato al quartultimo posto dagli umbri a quota 9 e
avvicinato a -3 dai rodigini, che però hanno disputato un match in meno. Urge
insomma tornare al successo, per evitare che la situazione si complichi, anche
se la stagione è arrivata solo a un quarto del suo percorso e i verdetti
definitivi sono lontanissimi. Domenica alle ore 14,30 i ragazzi di coach Regan
Sue affronteranno un cliente ostico come l'Amatori Capoterra, che l'ultimo ko
interno ha reso desideroso di un immediato riscatto. Precedentemente il team
guidato dall'allenatore-giocatore Juan Manuel Queirolo aveva superato in
trasferta il Vicenza per 29-27 e il Benevento per 21-19 e pareggiato a
domicilio con il Badia per 16-16. Nelle fila sarde è tornato a militare
Gianmarco Baire, che lo scorso anno indossò la maglia cussina e in quello in
corso ha svolto con gli universitari il ritiro precampionato. Come dire uno che
conosce bene entrambe le realtà.
«La stagione - osserva Baire - sta
andando piuttosto bene, a parte l'ultimo match che abbiamo dovuto affrontare
con i numeri contati. La linea mediana con Juan Manuel Queirolo e Marco Anversa
sta funzionando a meraviglia e ci permette di mettere in atto un gioco dinamico
e veloce, che coinvolge molto i trequarti. Domenica mancavano atleti esperti come
il pilone sudafricano Coetzee, i centri Garau e Panetti, il seconda linea
Ferrentino e l'ala Bousmina, squalificato, e questo non ci ha consentito di sviluppare
i nostri schemi nelle fasi statiche e nel gioco aperto. Il Prato Sesto era
organizzato sia nei raggruppamenti sia a livello tattico nei calci ed è stato
bravo a contrattaccarci laddove soffrivamo».
I volti nuovi nel Capoterra sono
sostanzialmente due: il pilone sinistro indiano Pardeep Singh e il terza
linea/tallonatore Younes Anouer, italiano di origini marocchine. Singh, che
vive in Italia dall'età di 11 anni, proviene dai Crociati Parma. È cresciuto
nel Rugby Noceto e vanta una notevole esperienza nazionale e internazionale,
con diverse partecipazioni all’Amlin Challenge Cup e alla Coppa Europa. Anouer vanta un curriculum di tutto rispetto,
con uno scudetto Under 21 vinto con il Badia e numerose presenze in Coppa
Europa. «Anouer - racconta Baire - sta giocando benissimo e in tre delle
quattro partite disputate ha vinto il premio di "man of the match".
Contro il Prato Sesto, anche se abbiamo perso, è stato il migliore con le sue
tre mete. Anche Singh, con la sua esperienza, è in grado di fare la differenza».
Riguardo al CUS, per Baire, «non è
facile cambiare giocatori in alcuni ruoli cardine e farli integrare nei
meccanismi di una squadra. Domenica mi aspetto una sfida dura dal punto di
vista fisico. Vedremo cosa ci avrà preparato Regan Sue». Tra gli ospiti
rientreranno Bousmina, Ferrentino e Panetti, mentre i biancoblù riavranno Nicola
Martinucci, che ha scontato i tre turni di squalifica. I precedenti sono quattro.
In serie B nel 2010-2011 gli isolani vinsero all'Albonico per 17-13 e i cussini
in Sardegna per 17-15. L'anno scorso in serie A i biancoblù hanno fatto
doppietta: 34-15 in casa e 15-13 in trasferta. Come si vede l'aspetto
prevalente è stato l'equilibrio e anche domenica si annuncia una gara
combattuta.
All'Albonico giocherà anche la serie
A femminile, con le ragazze allenate da Fabrizio Siviero e Andrea Granata
opposte alle 14,30 al Riviera del Brenta, seconda forza del campionato alle
spalle del Valsugana. Al cospetto di avversarie di caratura, ci si attende una
bella prestazione delle cussine, dopo il sonante 75-10 rifilato al Gerundi, che
ha preceduto la giornata di riposo. Prima, alle 12,30, andrà in campo l'Under
18 Elite di Dragos Bavinschi e Andrea Oliva e sarà grande spettacolo contro il Viadana. La
cadetta di Nicola Compagnone e Nicola Catalfamo farà visita alle 14,30 al
Sant'Andrea Vercelli.
