Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951

CS - CUS AD MAIORA RUGBY1951:Settimana speciale per il Cus Torino all'insegna del test-matchfra Italia e Australia. Domenica alle ore 14,30 giocheranno all'Albonico le duesquadre di serie A: la maschile ospiterà l'Amatori Capoterra e le ragazzeaffronteranno il Riviera del Brenta.È la settimana di Italia-Australia ela sfida di sabato alle ore 15 allo Stadio Olimpico, che inaugurerà il tritticodei Cariparma Test Match, sta coinvolgendo intensamente il CUS Ad Maiora Rugby1951. Fin dall'arrivo degli azzurri di domenica all'NH Lingotto, davanti al qualehanno trovato a salutarli i giovani atleti del Settore Propaganda cussino. «L'accoglienzadei bambini - spiega il seconda linea Marco Bortolami, già capitano e conall'attivo ben 97 caps, - è stata fantastica e anche la folta presenza del lunedìmattina sugli spalti dello Stadio Nebiolo, per seguire il nostro allenamento,ci ha riempiti d'orgoglio. È bello vedere così tanti ragazzini che simobilitano per l'arrivo della Nazionale. Il senso di queste partite è propriodi portare il rugby ai massimi livelli in città in crescita e che hannoprogetti seri e interessanti come il Cus Torino».Il centro sportivo Angelo Albonico,dove si svolge tutta l'attività rugbistica del club universitario, staospitando la preparazione dei Wallabies allenati da Ewen McKenzie. «Siamocontenti di allenarci a Grugliasco - afferma il capitano Ben Mowen - dove abbiamotrovato un ambiente molto accogliente e stiamo lavorando duramente in vistadella partita di sabato. Nello scorso fine settimana abbiamo giocato control'Inghilterra (perdendo per 20-13, ndr) e io ho indossato per la prima volta lafascia in un'atmosfera difficile. Purtroppo non è andata bene ed è rimasta ladelusione per un incontro che avremmo potuto portare a casa. Abbiamo commessomolti errori, soprattutto nella nostra metà campo, e nel complesso abbiamosofferto la mischia inglese. Sappiamo che l'Italia è forte in questa fase digioco e stiamo facendo il possibile per migliorare il nostro rendimento».Dopo la scorpacciata di emozioni checertamente la sfida dell'Olimpico saprà offrire, domenica in casa CUS si vivràuna bella giornata di campionato. All'Albonico giocheranno infatti le primesquadre maschile e femminile. Più passano i turni e più si conferma la tesi cheil girone B della serie A maschile sia molto equilibrato. L'ultimo weekend ha fatto registrare ben trevittorie in trasferta e se il blitz del Badia a Benevento era tutto sommatoprevedibile, quelli del CUS Perugia in casa del Valsugana e del Prato Sesto sulcampo del Capoterra sono stati sorprendenti. La classifica è piuttosto corta e ilCUS Torino, sconfitto per la quarta volta in cinque partite, è stato scavalcatodai fiorentini, appaiato al quartultimo posto dagli umbri a quota 9 eavvicinato a -3 dai rodigini, che però hanno disputato un match in meno. Urgeinsomma tornare al successo, per evitare che la situazione si complichi, anchese la stagione è arrivata solo a un quarto del suo percorso e i verdettidefinitivi sono lontanissimi. Domenica alle ore 14,30 i ragazzi di coach ReganSue affronteranno un cliente ostico come l'Amatori Capoterra, che l'ultimo kointerno ha reso desideroso di un immediato riscatto. Precedentemente il teamguidato dall'allenatore-giocatore Juan Manuel Queirolo aveva superato intrasferta il Vicenza per 29-27 e il Benevento per 21-19 e pareggiato adomicilio con il Badia per 16-16. Nelle fila sarde è tornato a militareGianmarco Baire, che lo scorso anno indossò la maglia cussina e in quello incorso ha svolto con gli universitari il ritiro precampionato. Come dire uno checonosce bene entrambe le realtà.«La stagione - osserva Baire - staandando piuttosto bene, a parte l'ultimo match che abbiamo dovuto affrontarecon i numeri contati. La linea mediana con Juan Manuel Queirolo e Marco Anversasta funzionando a meraviglia e ci permette di mettere in atto un gioco dinamicoe veloce, che coinvolge molto i trequarti. Domenica mancavano atleti esperti comeil pilone sudafricano Coetzee, i centri Garau e Panetti, il seconda lineaFerrentino e l'ala Bousmina, squalificato, e questo non ci ha consentito di svilupparei nostri schemi nelle fasi statiche e nel gioco aperto. Il Prato Sesto eraorganizzato sia nei raggruppamenti sia a livello tattico nei calci ed è statobravo a contrattaccarci laddove soffrivamo».I volti nuovi nel Capoterra sonosostanzialmente due: il pilone sinistro indiano Pardeep Singh e il terzalinea/tallonatore Younes Anouer, italiano di origini marocchine. Singh, chevive in Italia dall'età di 11 anni, proviene dai Crociati Parma. È cresciutonel Rugby Noceto e vanta una notevole esperienza nazionale e internazionale,con diverse partecipazioni all’Amlin Challenge Cup e alla Coppa Europa. Anouer vanta un curriculum di tutto rispetto,con uno scudetto Under 21 vinto con il Badia e numerose presenze in CoppaEuropa. «Anouer - racconta Baire - sta giocando benissimo e in tre dellequattro partite disputate ha vinto il premio di "man of the match".Contro il Prato Sesto, anche se abbiamo perso, è stato il migliore con le suetre mete. Anche Singh, con la sua esperienza, è in grado di fare la differenza».Riguardo al CUS, per Baire, «non èfacile cambiare giocatori in alcuni ruoli cardine e farli integrare neimeccanismi di una squadra. Domenica mi aspetto una sfida dura dal punto divista fisico. Vedremo cosa ci avrà preparato Regan Sue». Tra gli ospitirientreranno Bousmina, Ferrentino e Panetti, mentre i biancoblù riavranno NicolaMartinucci, che ha scontato i tre turni di squalifica. I precedenti sono quattro.In serie B nel 2010-2011 gli isolani vinsero all'Albonico per 17-13 e i cussiniin Sardegna per 17-15. L'anno scorso in serie A i biancoblù hanno fattodoppietta: 34-15 in casa e 15-13 in trasferta. Come si vede l'aspettoprevalente è stato l'equilibrio e anche domenica si annuncia una garacombattuta.All'Albonico giocherà anche la serieA femminile, con le ragazze allenate da Fabrizio Siviero e Andrea Granataopposte alle 14,30 al Riviera del Brenta, seconda forza del campionato allespalle del Valsugana. Al cospetto di avversarie di caratura, ci si attende unabella prestazione delle cussine, dopo il sonante 75-10 rifilato al Gerundi, cheha preceduto la giornata di riposo. Prima, alle 12,30, andrà in campo l'Under18 Elite di Dragos Bavinschi e Andrea Oliva e sarà grande spettacolo contro il Viadana. Lacadetta di Nicola Compagnone e Nicola Catalfamo farà visita alle 14,30 alSant'Andrea Vercelli.