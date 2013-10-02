Comunicato stampa CUS Torino Rugby
02/10/2013
CUS Torino Rugby:
Triplo spettacolo domenica all'Albonico. Nella prima giornata di
serie A, alle ore 15,30, il CUS Torino maschile ospiterà il Benevento e il
femminile il Valsugana. In mattinata grande torneo internazionale Under 14, con
gli irlandesi dello Shannon Rugby Club e la Capitolina Roma.
Ci attende una domenica da fuochi d'artificio al centro sportivo Angelo
Albonico. Partiranno infatti le serie A, con entrambe le squadre del CUS Torino
impegnate in casa, e in più andrà in scena un torneo internazionale per Under
14.
Per i ragazzi di coach Regan Sue scatterà dunque la seconda stagione
consecutiva nel girone B della serie A e alle ore 15,30 il primo avversario
sarà il Rugby Benevento, eliminato l'anno scorso nei playoff promozione di B
dal Valsugana e poi ripescato in estate.
«La preparazione si è svolta senza intoppi - spiega il capitano Andrea
Merlino - e l'ambiente è molto motivato. C'è un notevole entusiasmo al nostro
interno e tutti non vediamo l'ora di cominciare a giocare. Il gruppo è unito. I
nuovi innesti sono atleti esperti, che hanno militato anche in categorie
superiori, e lo zoccolo duro dei ragazzi che sono cresciuti nel vivaio cussino
è maturato rispetto all'esordio in serie A dello scorso anno. Siamo più
consapevoli delle nostre possibilità e questo sarà un buon punto da cui partire».
In termini di gioco c'è ancora da lavorare. «Dobbiamo migliorare l'intesa
generale, perché sono arrivate delle pedine fondamentali, che devono ancora
entrare perfettamente nel nostro sistema di gioco. Nelle partite amichevoli che
abbiamo disputato mi ha impressionato la voglia con cui corrono i trequarti. La
loro velocità sarà senza dubbio un valore aggiunto per noi. Domenica finalmente
ci saranno dei punti in palio e vogliamo partire con il piede giusto. Lo scorso
anno il nostro approccio al campionato fu ottimo e speriamo di ripeterci».
Benevento è una città che vive per la palla ovale e il Benevento Rugby è
una società di tradizione. In panchina per il secondo anno siederà Alessandro
Gramazio, assistito dal riconfermato Antonio Manzo. La novità è costituita
dall'ex capitano biancoceleste Alfredo Dell'Oste, chiamato a seguire i mediani
di mischia. La rosa è rimasta sostanzialmente invariata, con due
eccezioni. I campani si sono
rinforzati con l'ingaggio dell'apertura australiana Christopher Burnett e del
pilone destro argentino Pablo Fernando Salandria. Il 28enne Burnett è nato a
Sydney e ha militato sempre in prima divisione australiana e neozelandese.
Vanta anche varie presenze nella nazionale Under 21 australiana. La sua
carriera è stata rallentata da un infortunio e questa per lui è una sorta di
stagione del riscatto Il 23enne Salandria, originario di San Juan, ha disputato
il torneo argentino con la maglia dell’Universitario Rugby Club di San Juan ed
è stato titolare nella selezione Sanjuanina nel campionato tra le massime
province. È arrivato in Italia nello scorso gennaio per indossare la maglia del
Donelli Modena di A1. L'obiettivo dei beneventani è dichiaratamente la
salvezza, magari togliendosi qualche soddisfazione.
Domenica sarà anche il giorno del debutto per le ragazze cussine, allenate
da Fabrizio Siviero e Andrea Granata, che sempre alle 15,30 riceveranno la
visita del Valsugana. Una nuova stimolante avventura, dopo la conquista della Coppa
Italia di rugby a 7. «Ci stiamo allenando intensamente - afferma il tecnico
Siviero - con una rosa di 25 atlete e uno dei nostri obiettivi è di rendere
questo gruppo più numeroso. Puntiamo anche a fare esperienza, dal momento che
l'80% della rosa non ha mai giocato nel rugby a 15, e a migliorare il nostro
bagaglio tecnico. Il campionato è stato ristrutturato passando da una A1 e una
A2 a una A con due gironi ispirati da
criteri di vicinanza geografica. Nel nostro girone sono confluite gran parte
delle compagini dell'ex A1, fra le quali Riviera del Brenta e Benetton, le
finaliste scudetto delle ultime due stagioni, e il Monza e il Valsugana, le
altre due semifinaliste». Il compito per capitan Monica Bruno e compagne sarà
insomma durissimo, a partire dal match di esordio contro le Valsugirls, che
puntano senza mezzi termini all'accesso ai playoff per il terzo campionato di
fila.
Al mattino a Grugliasco il palcoscenico sarà tutto per il rugby
giovanile, con oltre cento ragazzi della categoria Under 14 (classi 2000-2001)
che daranno vita a un torneo internazionale. Il livello tecnico sarà
assicurato, dal momento che saranno protagoniste due squadre irlandesi dello
Shannon Rugby Club, una della Capitolina Roma e tre del Cus Torino. Si inizierà
a giocare alle 8,30, con le compagini ripartite in due triangolari
all'italiana. Le vincitrici dei due gironi si affronteranno in finale. La
manifestazione si concluderà intorno alle 12. Gli atleti dello Shannon e della
Capitolina arriveranno a Torino sabato e saranno ospitati dalle famiglie dei
loro coetanei cussini.
Il programma agonistico biancoblù sarà completato dalla cadetta di serie
C, guidata da Nicola Compagnone e Nicola Catalfamo, che nel girone 2 piemontese
domenica alle 14,30 sarà ospite del Piemonte Rugby. Nello stesso raggruppamento,
l'Amatori Rugby Torino di Antonio Campagna sarà di scena sul campo del
Borgomanero.
