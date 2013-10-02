Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Triplo spettacolo domenica all'Albonico. Nella prima giornata diserie A, alle ore 15,30, il CUS Torino maschile ospiterà il Benevento e ilfemminile il Valsugana. In mattinata grande torneo internazionale Under 14, congli irlandesi dello Shannon Rugby Club e la Capitolina Roma.Ci attende una domenica da fuochi d'artificio al centro sportivo AngeloAlbonico. Partiranno infatti le serie A, con entrambe le squadre del CUS Torinoimpegnate in casa, e in più andrà in scena un torneo internazionale per Under14.Per i ragazzi di coach Regan Sue scatterà dunque la seconda stagioneconsecutiva nel girone B della serie A e alle ore 15,30 il primo avversariosarà il Rugby Benevento, eliminato l'anno scorso nei playoff promozione di Bdal Valsugana e poi ripescato in estate.«La preparazione si è svolta senza intoppi - spiega il capitano AndreaMerlino - e l'ambiente è molto motivato. C'è un notevole entusiasmo al nostrointerno e tutti non vediamo l'ora di cominciare a giocare. Il gruppo è unito. Inuovi innesti sono atleti esperti, che hanno militato anche in categoriesuperiori, e lo zoccolo duro dei ragazzi che sono cresciuti nel vivaio cussinoè maturato rispetto all'esordio in serie A dello scorso anno. Siamo piùconsapevoli delle nostre possibilità e questo sarà un buon punto da cui partire».In termini di gioco c'è ancora da lavorare. «Dobbiamo migliorare l'intesagenerale, perché sono arrivate delle pedine fondamentali, che devono ancoraentrare perfettamente nel nostro sistema di gioco. Nelle partite amichevoli cheabbiamo disputato mi ha impressionato la voglia con cui corrono i trequarti. Laloro velocità sarà senza dubbio un valore aggiunto per noi. Domenica finalmenteci saranno dei punti in palio e vogliamo partire con il piede giusto. Lo scorsoanno il nostro approccio al campionato fu ottimo e speriamo di ripeterci».Benevento è una città che vive per la palla ovale e il Benevento Rugby èuna società di tradizione. In panchina per il secondo anno siederà AlessandroGramazio, assistito dal riconfermato Antonio Manzo. La novità è costituitadall'ex capitano biancoceleste Alfredo Dell'Oste, chiamato a seguire i medianidi mischia. La rosa è rimasta sostanzialmente invariata, con dueeccezioni. I campani si sonorinforzati con l'ingaggio dell'apertura australiana Christopher Burnett e delpilone destro argentino Pablo Fernando Salandria. Il 28enne Burnett è nato aSydney e ha militato sempre in prima divisione australiana e neozelandese.Vanta anche varie presenze nella nazionale Under 21 australiana. La suacarriera è stata rallentata da un infortunio e questa per lui è una sorta distagione del riscatto Il 23enne Salandria, originario di San Juan, ha disputatoil torneo argentino con la maglia dell’Universitario Rugby Club di San Juan edè stato titolare nella selezione Sanjuanina nel campionato tra le massimeprovince. È arrivato in Italia nello scorso gennaio per indossare la maglia delDonelli Modena di A1. L'obiettivo dei beneventani è dichiaratamente lasalvezza, magari togliendosi qualche soddisfazione.Domenica sarà anche il giorno del debutto per le ragazze cussine, allenateda Fabrizio Siviero e Andrea Granata, che sempre alle 15,30 riceveranno lavisita del Valsugana. Una nuova stimolante avventura, dopo la conquista della CoppaItalia di rugby a 7. «Ci stiamo allenando intensamente - afferma il tecnicoSiviero - con una rosa di 25 atlete e uno dei nostri obiettivi è di renderequesto gruppo più numeroso. Puntiamo anche a fare esperienza, dal momento chel'80% della rosa non ha mai giocato nel rugby a 15, e a migliorare il nostrobagaglio tecnico. Il campionato è stato ristrutturato passando da una A1 e unaA2 a una A con due gironi ispirati dacriteri di vicinanza geografica. Nel nostro girone sono confluite gran partedelle compagini dell'ex A1, fra le quali Riviera del Brenta e Benetton, lefinaliste scudetto delle ultime due stagioni, e il Monza e il Valsugana, lealtre due semifinaliste». Il compito per capitan Monica Bruno e compagne saràinsomma durissimo, a partire dal match di esordio contro le Valsugirls, chepuntano senza mezzi termini all'accesso ai playoff per il terzo campionato difila.Al mattino a Grugliasco il palcoscenico sarà tutto per il rugbygiovanile, con oltre cento ragazzi della categoria Under 14 (classi 2000-2001)che daranno vita a un torneo internazionale. Il livello tecnico saràassicurato, dal momento che saranno protagoniste due squadre irlandesi delloShannon Rugby Club, una della Capitolina Roma e tre del Cus Torino. Si inizieràa giocare alle 8,30, con le compagini ripartite in due triangolariall'italiana. Le vincitrici dei due gironi si affronteranno in finale. Lamanifestazione si concluderà intorno alle 12. Gli atleti dello Shannon e dellaCapitolina arriveranno a Torino sabato e saranno ospitati dalle famiglie deiloro coetanei cussini.Il programma agonistico biancoblù sarà completato dalla cadetta di serieC, guidata da Nicola Compagnone e Nicola Catalfamo, che nel girone 2 piemontesedomenica alle 14,30 sarà ospite del Piemonte Rugby. Nello stesso raggruppamento,l'Amatori Rugby Torino di Antonio Campagna sarà di scena sul campo delBorgomanero.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161