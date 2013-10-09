Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
09/10/2013
Comunicato-Cus-Torino-12.doc
CS - CUS Torino Rugby:
Dopo l'esordio positivo contro il Benevento, sulla strada del CUS
Torino c'è la difficile trasferta di Alghero di domenica alle ore 15,30. Il ds
Salvo Lo Greco:«Sarà durissima. Loro sono esperti e in casa vincono sempre, noi
però l'anno scorso li abbiamo fatti tremare».
Il giovane CUS Torino ha iniziato senza complessi il suo secondo anno di
permanenza nel girone B della serie A e, dopo un primo tempo di rodaggio, ha
travolto il Benevento nel match d'esordio. Ieri la squadra di coach Regan Sue è
tornata in campo per iniziare a preparare la prima trasferta stagionale in casa
della Novaco Amatori Alghero, una delle più serie pretendenti ai playoff. «Un
po' d'emozione alla prima giornata - commenta il ds cussino Salvo Lo Greco -
era giustificabile. Nel primo tempo la squadra era contratta e si vedeva. I
ragazzi sono un po' sotto pressione, perché sanno di avere gli occhi addosso e
loro stessi vogliono diventare la prima squadra di Torino per risultati dopo le
due del calcio. La voglia di far bene lì per lì li ha un po' frenati, ma è una
situazione che con il passare delle giornate sarà superata. Già nel secondo
tempo quando hanno iniziato a spingere gli avversari hanno faticato a uscire
dai loro 22 metri e per cercare di arginarli hanno commesso falli su falli. Con il trascorrere dei minuti la
nostra tenuta fisica ha avuto nettamente il sopravvento, mentre la loro si è
esaurita per il forcing che abbiamo esercitato».
Ora la partita in terra sarda di domenica alle ore 15,30 sarà una sorta di
prova del nove e la sconfitta per 30-16 dell'Alghero a opera del Gran Sasso non
tranquillizza certamente i cussini. La squadra isolana è stata confermata quasi in blocco,
a partire dall’allenatore-giocatore Gert Peens. L’unico addio è quello del
21enne moldavo Gajion, andato a Rovigo. La stella Fangatapu Apikotoa si è fatta
male e la dirigenza è corsa ai ripari ingaggiando altri due tongani, ex
nazionali di rugby a 7: il centro-terza linea Thily Leato (lo scorso anno in
Australia) e la terza linea Izzi Aiono (proveniente dalla Prima Divisione
Gallese). In più sono arrivati il pilone destro del Cus Lecce Riccardo Capoccia
e dall’Amatori Catania la terza linea Gioele Celerino. Il locale Roberto
Deligios è stato incluso in rosa in pianta stabile.
«Sarà durissima afferma Lo Greco - perché sul proprio campo loro sono
abituati a vincere sempre. L'anno scorso, però, li abbiamo fatti tremare e se
non si fosse infortunato Heymans, nonostante Apikotoa forse avremmo vinto.
L'Alghero è compagine esperta, con molti anni di esperienza ad alti livelli, e
con questo centro tongano Leato di cui tutti parlano benissimo. D'altro canto i
nostri giovanotti rispettano tutti, ma non hanno paura di nessuno. Dalla nostra
abbiamo la freschezza, la tenuta atletica e una grande voglia di andare avanti.
Sono contento che l'Alghero arrivi subito dopo la bella vittoria contro il
Benevento, perché sarà un bel banco di prova per saggiare le nostre capacità e
capire cosa vogliamo quest'anno». L'apertura cussina Martin Thomsen ha un bel
ricordo dei sardi, perché l'anno scorso, proprio nella seconda giornata, con la
maglia dell'Avezzano li sconfisse per 31-26, calciando fra i pali 8 punizioni e una
trasformazione.
Nel fine settimana scatteranno
i campionati Under 18, Under 16 e Under 14. Sabato sarà il giorno delle Under
14: alle 15,30 una sarà all'Albonico contro il Rivoli e l'altra a Biella. L'Under
18 Elite domenica alle 12,30 ospiterà l'Asr Milano e la regionale alle 12,30 sarà
sul campo del Mac Rugby. L'Under 16
Elite alle 12,30 farà visita al Fiumicello e la regionale sabato alle 16,30
giocherà ad Alessandria. La cadetta di serie C sabato alle 14,30 andrà nella
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno per affrontare La Drola, mentre l'Amatori
Torino domenica alla stessa ora all'Albonico riceverà l'Ivrea. Turno terribile
in trasferta domenica alle 15,30 per le ragazze di serie A, all'esame della
Benetton Treviso. Il Settore Propaganda cussino parteciperà domenica, con Under
12, Under 10 e Under 8, al Torneo Nazionale Capuzzoni Asr Milano, che si
svolgerà al centro sportivo Saini di Milano.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
CS - CUS Torino Rugby:
Dopo l'esordio positivo contro il Benevento, sulla strada del CUS
Torino c'è la difficile trasferta di Alghero di domenica alle ore 15,30. Il ds
Salvo Lo Greco:«Sarà durissima. Loro sono esperti e in casa vincono sempre, noi
però l'anno scorso li abbiamo fatti tremare».
Il giovane CUS Torino ha iniziato senza complessi il suo secondo anno di
permanenza nel girone B della serie A e, dopo un primo tempo di rodaggio, ha
travolto il Benevento nel match d'esordio. Ieri la squadra di coach Regan Sue è
tornata in campo per iniziare a preparare la prima trasferta stagionale in casa
della Novaco Amatori Alghero, una delle più serie pretendenti ai playoff. «Un
po' d'emozione alla prima giornata - commenta il ds cussino Salvo Lo Greco -
era giustificabile. Nel primo tempo la squadra era contratta e si vedeva. I
ragazzi sono un po' sotto pressione, perché sanno di avere gli occhi addosso e
loro stessi vogliono diventare la prima squadra di Torino per risultati dopo le
due del calcio. La voglia di far bene lì per lì li ha un po' frenati, ma è una
situazione che con il passare delle giornate sarà superata. Già nel secondo
tempo quando hanno iniziato a spingere gli avversari hanno faticato a uscire
dai loro 22 metri e per cercare di arginarli hanno commesso falli su falli. Con il trascorrere dei minuti la
nostra tenuta fisica ha avuto nettamente il sopravvento, mentre la loro si è
esaurita per il forcing che abbiamo esercitato».
Ora la partita in terra sarda di domenica alle ore 15,30 sarà una sorta di
prova del nove e la sconfitta per 30-16 dell'Alghero a opera del Gran Sasso non
tranquillizza certamente i cussini. La squadra isolana è stata confermata quasi in blocco,
a partire dall’allenatore-giocatore Gert Peens. L’unico addio è quello del
21enne moldavo Gajion, andato a Rovigo. La stella Fangatapu Apikotoa si è fatta
male e la dirigenza è corsa ai ripari ingaggiando altri due tongani, ex
nazionali di rugby a 7: il centro-terza linea Thily Leato (lo scorso anno in
Australia) e la terza linea Izzi Aiono (proveniente dalla Prima Divisione
Gallese). In più sono arrivati il pilone destro del Cus Lecce Riccardo Capoccia
e dall’Amatori Catania la terza linea Gioele Celerino. Il locale Roberto
Deligios è stato incluso in rosa in pianta stabile.
«Sarà durissima afferma Lo Greco - perché sul proprio campo loro sono
abituati a vincere sempre. L'anno scorso, però, li abbiamo fatti tremare e se
non si fosse infortunato Heymans, nonostante Apikotoa forse avremmo vinto.
L'Alghero è compagine esperta, con molti anni di esperienza ad alti livelli, e
con questo centro tongano Leato di cui tutti parlano benissimo. D'altro canto i
nostri giovanotti rispettano tutti, ma non hanno paura di nessuno. Dalla nostra
abbiamo la freschezza, la tenuta atletica e una grande voglia di andare avanti.
Sono contento che l'Alghero arrivi subito dopo la bella vittoria contro il
Benevento, perché sarà un bel banco di prova per saggiare le nostre capacità e
capire cosa vogliamo quest'anno». L'apertura cussina Martin Thomsen ha un bel
ricordo dei sardi, perché l'anno scorso, proprio nella seconda giornata, con la
maglia dell'Avezzano li sconfisse per 31-26, calciando fra i pali 8 punizioni e una
trasformazione.
Nel fine settimana scatteranno
i campionati Under 18, Under 16 e Under 14. Sabato sarà il giorno delle Under
14: alle 15,30 una sarà all'Albonico contro il Rivoli e l'altra a Biella. L'Under
18 Elite domenica alle 12,30 ospiterà l'Asr Milano e la regionale alle 12,30 sarà
sul campo del Mac Rugby. L'Under 16
Elite alle 12,30 farà visita al Fiumicello e la regionale sabato alle 16,30
giocherà ad Alessandria. La cadetta di serie C sabato alle 14,30 andrà nella
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno per affrontare La Drola, mentre l'Amatori
Torino domenica alla stessa ora all'Albonico riceverà l'Ivrea. Turno terribile
in trasferta domenica alle 15,30 per le ragazze di serie A, all'esame della
Benetton Treviso. Il Settore Propaganda cussino parteciperà domenica, con Under
12, Under 10 e Under 8, al Torneo Nazionale Capuzzoni Asr Milano, che si
svolgerà al centro sportivo Saini di Milano.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Articolo Precedente
[NOTA PER LE REDAZIONI] ITALIA v FIJI, CONFERENZA STAMPA A CREMONA MERCOLEDI' 16 OTTOBRE, ORE 11.00
Articolo Successivo
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI II GIORNATA
Redazione