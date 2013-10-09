Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Dopo l'esordio positivo contro il Benevento, sulla strada del CUSTorino c'è la difficile trasferta di Alghero di domenica alle ore 15,30. Il dsSalvo Lo Greco:«Sarà durissima. Loro sono esperti e in casa vincono sempre, noiperò l'anno scorso li abbiamo fatti tremare».Il giovane CUS Torino ha iniziato senza complessi il suo secondo anno dipermanenza nel girone B della serie A e, dopo un primo tempo di rodaggio, hatravolto il Benevento nel match d'esordio. Ieri la squadra di coach Regan Sue ètornata in campo per iniziare a preparare la prima trasferta stagionale in casadella Novaco Amatori Alghero, una delle più serie pretendenti ai playoff. «Unpo' d'emozione alla prima giornata - commenta il ds cussino Salvo Lo Greco -era giustificabile. Nel primo tempo la squadra era contratta e si vedeva. Iragazzi sono un po' sotto pressione, perché sanno di avere gli occhi addosso eloro stessi vogliono diventare la prima squadra di Torino per risultati dopo ledue del calcio. La voglia di far bene lì per lì li ha un po' frenati, ma è unasituazione che con il passare delle giornate sarà superata. Già nel secondotempo quando hanno iniziato a spingere gli avversari hanno faticato a usciredai loro 22 metri e per cercare di arginarli hanno commesso falli su falli. Con il trascorrere dei minuti lanostra tenuta fisica ha avuto nettamente il sopravvento, mentre la loro si èesaurita per il forcing che abbiamo esercitato».Ora la partita in terra sarda di domenica alle ore 15,30 sarà una sorta diprova del nove e la sconfitta per 30-16 dell'Alghero a opera del Gran Sasso nontranquillizza certamente i cussini. La squadra isolana è stata confermata quasi in blocco,a partire dall’allenatore-giocatore Gert Peens. L’unico addio è quello del21enne moldavo Gajion, andato a Rovigo. La stella Fangatapu Apikotoa si è fattamale e la dirigenza è corsa ai ripari ingaggiando altri due tongani, exnazionali di rugby a 7: il centro-terza linea Thily Leato (lo scorso anno inAustralia) e la terza linea Izzi Aiono (proveniente dalla Prima DivisioneGallese). In più sono arrivati il pilone destro del Cus Lecce Riccardo Capocciae dall’Amatori Catania la terza linea Gioele Celerino. Il locale RobertoDeligios è stato incluso in rosa in pianta stabile.«Sarà durissima afferma Lo Greco - perché sul proprio campo loro sonoabituati a vincere sempre. L'anno scorso, però, li abbiamo fatti tremare e senon si fosse infortunato Heymans, nonostante Apikotoa forse avremmo vinto.L'Alghero è compagine esperta, con molti anni di esperienza ad alti livelli, econ questo centro tongano Leato di cui tutti parlano benissimo. D'altro canto inostri giovanotti rispettano tutti, ma non hanno paura di nessuno. Dalla nostraabbiamo la freschezza, la tenuta atletica e una grande voglia di andare avanti.Sono contento che l'Alghero arrivi subito dopo la bella vittoria contro ilBenevento, perché sarà un bel banco di prova per saggiare le nostre capacità ecapire cosa vogliamo quest'anno». L'apertura cussina Martin Thomsen ha un belricordo dei sardi, perché l'anno scorso, proprio nella seconda giornata, con lamaglia dell'Avezzano li sconfisse per 31-26, calciando fra i pali 8 punizioni e unatrasformazione.Nel fine settimana scatterannoi campionati Under 18, Under 16 e Under 14. Sabato sarà il giorno delle Under14: alle 15,30 una sarà all'Albonico contro il Rivoli e l'altra a Biella. L'Under18 Elite domenica alle 12,30 ospiterà l'Asr Milano e la regionale alle 12,30 saràsul campo del Mac Rugby. L'Under 16Elite alle 12,30 farà visita al Fiumicello e la regionale sabato alle 16,30giocherà ad Alessandria. La cadetta di serie C sabato alle 14,30 andrà nellaCasa Circondariale Lorusso e Cutugno per affrontare La Drola, mentre l'AmatoriTorino domenica alla stessa ora all'Albonico riceverà l'Ivrea. Turno terribilein trasferta domenica alle 15,30 per le ragazze di serie A, all'esame dellaBenetton Treviso. Il Settore Propaganda cussino parteciperà domenica, con Under12, Under 10 e Under 8, al Torneo Nazionale Capuzzoni Asr Milano, che sisvolgerà al centro sportivo Saini di Milano.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161