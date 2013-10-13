Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Il CUS Torino s'inceppa ad Alghero e cede per 13-18. Scintillantel'Under 18 Elite, che travolge per 49-5 l'Asr Milano, e ottima la cadetta, chedomina la Drola (33-12). S'interrompe subito la serie vincente del CUS Torino, che dopo il largosuccesso interno sul Benevento, cade ad Alghero (13-18) in una sfidatecnicamente scadente e dominata dai calci piazzati. Il tecnico neozelandeseconferma il XV titolare che ha superato al debutto il Benevento, con Bestettiestremo, Civita e Monfrino ali, Martinucci e Perju centri, Thomsen apertura,Tinebra (35' st Jaluf) mediano di mischia, Ursache, Alparone (30' st Spaliviero)e Merlino in terza linea, Bandieri e Malvagna (20' st Sebastiano Lo Greco) inseconda, Iacob (35' st Nicita) e Modonutto piloni e Martina (10' Lo Faro)tallonatore. In panchina Catalfamo, Bianco e Falcetto. I sardi si schierano conPeens estremo, Solinas e Lorenzini all'ala, Leota e Franchin ai centri,Costantini e Daga in mediana, Giacci, Aiono e Usai in terza linea, Sirbu e Pacoin seconda, Capoccia e Spirito piloni e Paddeu tallonatore. A disposizione Loi,Berdini, Capponi, Spanu, Celerino, Lombardo, Deligios e Peana.Sono di fronte la maggiore freschezza e velocità dei cussini el'esperienza dei padroni di casa, che si dimostrano abili a rallentare i rivalie costringerli al fallo. Il CUS rompe l'equilibrio al 7' con uno sfondamento diUrsache, che va a schiacciare di prepotenza, e con la trasformazione di Thomsen(7-0). Gli universitari sono fallosi e consentono a Peens di calciare per trevolte quasi da metà campo. Il sudafricano è preciso e firma il sorpasso (7-9).Intorno alla mezz'ora una punizione di Thomsen riporta i biancoblù a condurre(10-9). In apertura del secondo tempo i torinesi rimangono in 14 perl'ammonizione comminata a Martina. Poi ancora Peens dalla piazzola non perdona(10-12). La partita è brutta e il gioco latita, spezzettato all'esasperazionedalle interruzioni. I cussini non riescono a esprimere il loro potenziale e sifanno imbrigliare dai sardi, che dal canto loro sono poco efficaci in attacco.Si limitano a conquistarsi delle chance al calcio e Peens li ricompensa ancoradue volte con la sua precisione dalla lunga distanza (10-18). Nel finaleMartinucci subisce un rosso diretto e Thomsen ha sul piede l'opportunità diportare alla causa almeno un punto. Non la fallisce (13-18) e il CUS quantomenolimita i danni, in una giornata non brillante che lascerà senza dubbio qualchespunto di riflessione, anche perché di match del genere nel corso dellastagione se ne presenteranno altri.Martedì alle ore 10,30, nella sede di via Paolo Braccini 1, la squadra saràpresentata ufficialmente, in concomitanza con l'illustrazione del progetto"Ad Maiora Rugby 1951", la prima Public Company italiana del rugby.Rimanendo in serie A, la compaginefemminile patisce la poca esperienza di gran parte delle ragazze della rosa e lostrapotere della corazzata Benetton Treviso (0-95), ma è comunque protagonistadi una bella prestazione.All'Albonico un'Under 18Elite da favola travolge per 49-5 l'Asr Milano, dominandolo in tutte le fasidel gioco. Dragos Bavinschi e Andrea Oliva mandano in campo Cremonini estremo,Bracco e Lozzi (18' st Maggi) ali, Ciarambino (24' st Alessandrini) e Bianco, EdwardReeves (28' st Romano) apertura, Porporato mediano di mischia, Perrone, Carbonee Marenini (38' pt Gattiglio) terze linee, Falcetta e Fede (11' st Zaccuri)seconde linee, Mattia Racca e Novello (28 st Savarino) piloni e Nevio Raccatallonatore. In panchina Del Grosso. L'Asr si affida a Burragato estremo,Cecero e Mascheroni (13' st Lombardi) ali, Franceschi e Businelli centri,Bordin (1' st Cozzaglio) e Achilli mediani, Scarpellini (11' st Fucà), Hassan(18' st Musso) e Arkan (1' st Barion, 8' st Calvi) in terza linea, Ceranini e Baia in seconda,Morcelli e Caldara piloni e Roncalli (1' st Sacchi) a tallonare.I biancoblù prendono subito ilpossesso della metà campo avversaria e al 7' passano con una maul che avanzaper 20 metri e con una palla fuori sfruttata alla grande da Perrone (5-0). IlCUS continua arrembante e al 14' martella con un'azione in più fasi. Al termineReeves è bravo a servire Lozzi, che sulla fascia schizza via e poi si accentraper schiacciare. Porporato trasforma per il 12-0. Novello si prende ilcartellino giallo al 16', ma nessuno si accorge che dell'inferiorità numericalocale. Le mischie sono tutte di capitan Marenini e compagni, che conquistanoanche la maggior parte delle touche. I placcaggi, le rare volte che i milanesiavanzano, sono tempestivi e non lasciano spazio ad alcun tipo di replica. Unpiazzato di Porporato al 21' rimpingua il bottino (15-0). Al 29' si gioca unamischia negli ultimi 5 metri lombardi: Perrone conquista palla e in cadutariesce a imbeccare Lozzi, che braccato da due biancorossi corre a schiacciare(20-0). I ragazzi allenati da Paolo Gioia operano finalmente un forcing perprovare a entrare in partita. I cussini reggono bene, ma non riescono a frenarel'impeto di Caldara, che va in meta (20-5). Allo scadere una punizione diPorporato fissa il parziale al riposo sul 23-5.Il soliloquio cussino proseguenella ripresa e al 3' su azione di touche ai 22 metri Porporato serve Reeves,che allarga. L'ovale perviene a Cremonini, che in velocità non trova ostacoli.Bravo Porporato al calcio per il 30-5. Quando l'Asr ha la palla è sempre inaffanno. Al 20' un paio di placcaggi lo mettono in difficoltà in retroguardia eNevio Racca è pronto ad approfittarne. L'addizionale di Porporato fa 35-5.Ancora il mediano di apertura al 22' porta lo scompiglio nella fila ospiti, calciandoavanti la palla per poi andare a schiacciarla. Sua l'ennesima trasformazionedel 42-5. Trascorrono quattro minuti e con una magia Reeves serve alle suespalle Cremonini che trova il "buco" per filare in meta. AncoraPorporato s'incarica di trasformare e il 49-5 finale è servito. Bellissimaprestazione, dunque, dei gioiellini di Bavinschi e Oliva, che aprono lastagione con il botto. Fra le note liete della sfida c'è anche l'ottimoarbitraggio di Luca Zanatta di Treviso. L'Under 18 regionale in trasferta escesconfitta dal Mac per 12-0, ma la bella notizia è che la compagine cussina comprendeben sette elementi, fra campo e panchina, approdati da poco al rugby. A frontedi una esperienza limitata, alcuni hanno i numeri per migliorare in fretta.L'Under 16 Elite aFiumicello perde per 20-25 e porta a casa un punto. Il team guidato daAlejandro Eschoyez passa in vantaggio al 6' con una meta di Cisi, trasformatada George Reeves (7-0). I bresciani accorciano le distanze al 9' (5-7), ma dalla piazzola Reeves riallunga(10-5). Due mete lombarde al 22' e al 29' siglano il sorpasso a metà gara(10-15). Al 9' del secondo tempo una meta di Sacco e la trasformazione diReeves riportano avanti il CUS Torino (17-15). Reeves al 12' piazza fra i pali(20-15). Anche qui, come nella prima frazione, il Fiumicello va a segno duevolte di fila al 14' e 18' (20-25) e a nulla servono i tentativi conclusivi deibiancoblù di ribaltare la situazione. I pari età regionali vanno sotto adAlessandria per 61-5, con la sola meta di Degrandi a interrompere all'8 delsecondo tempo il monologo dei mandrogni. «Siamo stati l'unica società inPiemonte - spiega Eschoyez - a schierare due formazioni in altrettanticampionati della categoria e siamo orgogliosi di ciò, anche se sono arrivatedue sconfitte. A noi interessa lavorare guardando al futuro».La cadetta di serie C, dopol'esordio vincente sul campo del Piemonte, prosegue la sua marcia anche nellaCasa Circondariale Lorusso e Cutugno, battendo La Drola per 33-12. Nello stessogirone 2 l'Amatori Rugby Torino a Grugliasco subisce la legge dell'Ivrea(0-52).Una vittoria e una sconfittaper le due Under 14. Quella dell'anno 2000 all'Albonico contro il Rivoli disputaun primo tempo sottotono e incassa quattro mete. Nel secondo rientra in campodeterminata a riscattarsi e domina la scena, imponendosi per 38-33. I classe2001 pagano l'inesperienza e a Biella cedono per 83-7.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161