Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Seconda trasferta consecutiva per il CUS Torino, che domenica alleore 15,30 farà visita al CUS Perugia. Alla stessa ora la squadra femminileospiterà all'Albonico il Gerundi. La capitana Monica Bruno convocata inNazionale. Reduce dalla trionfale presentazione del progetto "Cus Ad MaioraRugby 1951", il CUS Torino è tornato in campo per preparare la secondatrasferta consecutiva. I ragazzi di coach Regan Sue domenica alle ore 15,30 sarannoospiti al Pian di Massiano della Barton CUS Perugia, che ha portato per laprima volta in serie A il rugby umbro. La squadra allenata dal tecnico italo-argentinoAndrea Tagliavento, ha iniziato la stagione con grande entusiasmo, un po'raffreddato dalle due sconfitte subite in casa contro il CUS Genova e sul campodel Prato Sesto. Il pesante 57-17 subìto per mano di Rima Wakarua e compagni hasollevato qualche malumore in società e dunque i biancoblù troveranno unavversario molto determinato a ottenere la prima vittoria, per risalire unaclassifica che al momento lo vede ultimo a quota zero, con Badia e Alghero, cheperò è partito con una penalizzazione di quattro punti.Il Barton può contare su due ottimi stranieri. L'argentino Ezequiel Faralleè un utility back alla sua prima esperienza in Italia. Ha 26 anni ed ècresciuto rugbysticamente con il club Huirapucia, per poi militare nella Nazionaleseven dei Pumas e in quella a quindici dei Pampas. L'ingleseBenjamin Davey, classe 1989, è invece un terza linea centro e l'anno scorso hadato buona dimostrazione di sé nelle fila del Badia. In estate sono arrivatianche i classe 1991 Federico Masilla, un trequarti/centro proveniente dalFoligno Rugby, e Gabriele Pierini, seconda linea in entrata dal Gubbio, e il1994 Federico Mariottini, terza linea giunto dalle giovanili del Rugby Parma.Il CUS Torino sarà chiamato a una prova di maturità, dopo la prestazione nonbrillante contro l'Alghero.Il programma agonisticodelle compagini cussine sarà, come sempre, molto intenso. A Grugliasco sabatoaffronteranno lo Junior Asti un'Under 14 (alle 15,30) e l'Under 16 regionale(alle 17), mentre l'altra Under 14 sempre alle 15,30 sarà a Volpiano contro ilocali e l'Ivrea. Domenica l'Under 16 Elite ospiterà il Viadana alle 12,30 ealle 15,30 la squadra femminile riceverà la visita del Gerundi, galvanizzatadalla bella notizia della convocazione della capitana Monica Bruno fra letrenta giocatrici che parteciperanno al primo raduno della Nazionale. Il grupposi ritroverà dal 25 al 27 ottobre a Parma, alla Cittadella del Rugby, per unadue giorni di preparazione alla nuova stagione. Lo staff tecnico, affidato allecure del responsabile Andrea Di Giandomenico, ha programmato una doppiasessione giornaliera di allenamento tecnico/tattico. Venerdì sera, alloStadio XXV Aprile, le azzurre assisteranno alla sfida fra le Zebre e i gallesidel Llanelli peril sesto appuntamento di Rabo Direct Pro 12. Le atlete lasceranno il raduno diParma domenica 27 per ritrovarsi nuovamente a dicembre.Tornando agli appuntamentidel fine settimana domenica saranno in trasferta le due Under 18 (la regionalealle 11,30 a Moncalieri e l'Elite alle 12,30 a Genova contro il CUS), lacadetta di serie C (a Verbania alle 14,30) e l'Amatori Torino (a San Mauro alle14,30).Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161