Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
16/10/2013
CS - CUS Torino Rugby:
Seconda trasferta consecutiva per il CUS Torino, che domenica alle
ore 15,30 farà visita al CUS Perugia. Alla stessa ora la squadra femminile
ospiterà all'Albonico il Gerundi. La capitana Monica Bruno convocata in
Nazionale. Reduce dalla trionfale presentazione del progetto "Cus Ad Maiora
Rugby 1951", il CUS Torino è tornato in campo per preparare la seconda
trasferta consecutiva. I ragazzi di coach Regan Sue domenica alle ore 15,30 saranno
ospiti al Pian di Massiano della Barton CUS Perugia, che ha portato per la
prima volta in serie A il rugby umbro. La squadra allenata dal tecnico italo-argentino
Andrea Tagliavento, ha iniziato la stagione con grande entusiasmo, un po'
raffreddato dalle due sconfitte subite in casa contro il CUS Genova e sul campo
del Prato Sesto. Il pesante 57-17 subìto per mano di Rima Wakarua e compagni ha
sollevato qualche malumore in società e dunque i biancoblù troveranno un
avversario molto determinato a ottenere la prima vittoria, per risalire una
classifica che al momento lo vede ultimo a quota zero, con Badia e Alghero, che
però è partito con una penalizzazione di quattro punti.
Il Barton può contare su due ottimi stranieri. L'argentino Ezequiel Faralle
è un utility back alla sua prima esperienza in Italia. Ha 26 anni ed è
cresciuto rugbysticamente con il club Huirapucia, per poi militare nella Nazionale
seven dei Pumas e in quella a quindici dei Pampas. L'inglese
Benjamin Davey, classe 1989, è invece un terza linea centro e l'anno scorso ha
dato buona dimostrazione di sé nelle fila del Badia. In estate sono arrivati
anche i classe 1991 Federico Masilla, un trequarti/centro proveniente dal
Foligno Rugby, e Gabriele Pierini, seconda linea in entrata dal Gubbio, e il
1994 Federico Mariottini, terza linea giunto dalle giovanili del Rugby Parma.
Il CUS Torino sarà chiamato a una prova di maturità, dopo la prestazione non
brillante contro l'Alghero.
Il programma agonistico
delle compagini cussine sarà, come sempre, molto intenso. A Grugliasco sabato
affronteranno lo Junior Asti un'Under 14 (alle 15,30) e l'Under 16 regionale
(alle 17), mentre l'altra Under 14 sempre alle 15,30 sarà a Volpiano contro i
locali e l'Ivrea. Domenica l'Under 16 Elite ospiterà il Viadana alle 12,30 e
alle 15,30 la squadra femminile riceverà la visita del Gerundi, galvanizzata
dalla bella notizia della convocazione della capitana Monica Bruno fra le
trenta giocatrici che parteciperanno al primo raduno della Nazionale. Il gruppo
si ritroverà dal 25 al 27 ottobre a Parma, alla Cittadella del Rugby, per una
due giorni di preparazione alla nuova stagione. Lo staff tecnico, affidato alle
cure del responsabile Andrea Di Giandomenico, ha programmato una doppia
sessione giornaliera di allenamento tecnico/tattico. Venerdì sera, allo
Stadio XXV Aprile, le azzurre assisteranno alla sfida fra le Zebre e i gallesi
del Llanelli per
il sesto appuntamento di Rabo Direct Pro 12. Le atlete lasceranno il raduno di
Parma domenica 27 per ritrovarsi nuovamente a dicembre.
Tornando agli appuntamenti
del fine settimana domenica saranno in trasferta le due Under 18 (la regionale
alle 11,30 a Moncalieri e l'Elite alle 12,30 a Genova contro il CUS), la
cadetta di serie C (a Verbania alle 14,30) e l'Amatori Torino (a San Mauro alle
14,30).
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione