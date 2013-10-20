Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Serie A con luci e ombre per il CUS Torino: la squadra maschile perdein casa del CUS Perugia per 19-21, mentre la femminile domina il Gerundi per75-10. Belle vittorie anche per l'Under 18 Elite, la cadetta di serie C e leUnder 14.Va in archivio un fine settimana a corrente alternata in serie A per il CUS Torino,che in campo maschile subisce la seconda sconfitta consecutiva in casa del CUSPerugia (19-21) e nel femminile conquista la prima vittoria stagionale,travolgendo il Gerundi (75-10).Successo meritato del Barton CUS Perugia, che si risolleva a scapito deibiancoblù, mettendo a frutto un'ottima disciplina e approfittando a dovere deimolti errori degli avversari. Coach Regan Sue propone Monfrino estremo, Civita(st Falcetto) e Tinebra ali, Bestetti e Perju, Thomsen apertura, Jaluf medianodi mischia, Ursache, Alparone (st Spaliviero) e Merlino terze linee, Bandieri(st Sebastiano Lo Greco) e Malvagna seconde linee, Iacob e Modonutto piloni eMartina (st Lo Faro) tallonatore. In assenza dello squalificato Martinucci,Bestetti passa da estremo a centro e Monfrino da ala a numero 15, lasciando ilruolo a Tinebra, a sua volta rilevato come mediano di mischia da Jaluf,rientrante da infortunio. In panchina Nicita, Montaldo, Bianco e Murgia. Il CUSPerugia si affida a Magi estremo, Speziali e Franzoni alle ali, Masilla eBiconne ai centri, Faralle e La Manna in mediana, Bresciani, Dellaciana eFerraris in terza linea, Georgetti e Nicolli in seconda, Gatti e Palazzettopiloni e Mariottini tallonatore. A disposizione Divito, Zoretto, Macchioni,Renetti, Biagini, Rossetti, Gioe e Corbocci.Gli umbri passano in vantaggio con un piazzato dell'argentino Faralle(3-0), ma gli ospiti impattano sempre dalla piazzola con Thomsen (3-3). Monfrinosoffe l'esordio da estremo e la posizione dei trequarti non è proprioimpeccabile. Una salita anticipata della linea difensiva propizia la meta diFranzoni, trasformata da Faralle (10-3). I torinesi non ci stanno e Thomsen accorciale distanze su punizione (10-6). Poi su una percussione della mischia, unapalla fuori viene finalizzata alla perfezione da Bestetti (10-11). Nellaripresa ancora un calcio di Faralle sigla il sorpasso (13-11). I perugini cicredono e vanno in fuga con una meta di Speziali, che "buca" laretroguardia subalpina (18-11). Capitan Monfrino e compagni, sospintidall'orgoglio, finalmente vanno in pressing e trovano la meta con unosfondamento di Ursache (18-16). La rimonta è completata da un piazzato diThomsen (18-19). Un malaugurato errore di Monfrino in fase di recupero metteFaralle in condizione di calciare ancora e l'argentino non perdona (21-19). IlCUS Perugia può dunque esultare, lasciando un punto molto amaro ai ragazzi diSue. Le occasioni di riscatto non mancheranno, ma per ora la classifica è deficitaria.La compagine femminile allenata da Fabrizio Siviero e Andrea Granata disputanouna partita molto volitiva, a dispetto della pioggia intensa, soprattutto nelsecondo tempo, e del terreno pesante. Vanno in campo l'estremo Bruno, le aliFinotti (6' st Corradin) e Vinelli, i centri Leombruni e Di Guida, l'aperturaCroce, il mediano di mischia Agostini, le terze linee Sparavier (13' stRoccazzella), Pantaleoni e Torrente (28' st Caldarola), le seconde linee Maserae Pulieri, i piloni De Pra (21' st Pugliaro) e Simone e la tallonatrice Salvati.In panchina Wei Wei Hu e Marchese. Le locali partono lanciate e all'11'sbloccano il risultato con Sparavier, che sfrutta al meglio una palla in uscitada mischia e realizza. (5-0). Passano due minuti e Leombruni trova un corridoiosulla sinistra e lo percorre fino in fondo (10-0). Al quarto d'ora Croce scattadalla sua metà campo e va a schiacciare in mezzo ai pali (15-0). Al 19'Sparavier fa doppietta personale (20-0) e solo al 22' il Gerundi rompe il digiunocon Barillari (20-5). Bruno al 25' scappa sulla destra e irraggiungibile finiscein meta. Croce trasforma per il 27-5. Addirittura è tripletta per Leombruni,che va a segno al 30' e al 33', con le trasformazioni di Bruno e Croce (41-5).Di Guida al 39' calcia avanti ed è la prima ad arrivare sull'ovale perschiacciarlo (46-5). Nel secondo tempo arrivano le mete di Bruno al 10', trasformatada Finotti, e al 15' (58-5), Barillari al 24' (58-10), Salvati al 32' (63-10),Croce al 41, trasformata da Roccazzella (70-10), e al 43' (75-10). Finisce ingloria la bellissima prestazione delle ragazze di Siviero e Granata.Ottima anche la cadetta di serie C, che a Verbania s'impone per 44-5. NicolaCompagnone e Nicola Catalfamo schierano Valenti, Mirante (21' st Bestini),Bertola, Listone V., Kuli, Gorrea (5' st Listone M.), Fantin (18' st Alotto),Scaramozzino, Amadio (st Mom), Polla (10' st Mariut), Spinelli (16' st Campi),Marchisio (30' st Di Tizio A.), Dell'Anna, Trogolo Got (38' st Catalfamo),Garbet. I cussini sono in vantaggio già al 3' con una touche, che innesca unamaul concretizzata da Scaramozzino (5-0). Al 9' con un'azione in fotocopia va aschiacciare Spinelli (10-0). Gorrea all'11' su punizione fa 13-0. CapitanDell'Anna, oggi adattato a pilone ma sempre sugli scudi, sale in cattedra al18' e mette la sigla sul 18-0. Nella seconda frazione al 5' Scaramozzino conquistapalla da mischia e si fionda in mezzo ai pali. Gorrea trasforma ed è 25-0. Al20' Amadio recupera un bel pallone e batte gli avversari sulla corsa. VincenzoListone calcia l'addizionale in mezzo ai pali (32-0). I locali trovano la metadella bandiera al 27' (32-5), poi il CUS torna a realizzare per due volte conMariut al 34' e al 37'. Listone trasforma una volta (44-5). Terza vittoriaconsecutiva per gli ospiti e nota di merito speciale per Valenti. Sconfittainvece per 92-5 nello stesso girone 2 per l'Amatori Torino a San Mauro.Non va bene all'Under 16 Elite, che dopo il ko di Fiumicello, si arrendeanche al Viadana all'Albonico (0-24), nel match brillantemente arbitrato daRiccardo Chiarle di Villanova d'Asti. Alejandro Eschoyez si affida a Bartolettiestremo, Girotto e Giuliani ali, Gianusso e Sacco centri, Reeves apertura, Massano(3' st Mastrodonato) mediano di mischia, Cisi, Fissore e Pavone in terza linea,Eschoyez e Stecco 3' st Benedetto) in seconda, Ragazzini e Degrandi piloni eVetturini tallonatore. A disposizione Bernardinello. Il Viadana prende subitol'iniziativa, ma il CUS tiene bene e non rischia. In avanti si fa vedere concapitan Cisi solo al 21'. La nota dolente della prestazione biancoblù èsoprattutto in mischia, dove i palloni persi si sprecano. Al 24' i padroni dicasa, fin lì molto precisi nelle chiusure, si fanno sorprendere daun'incursione in velocità di Bacchi, che trova un varco e corre in meta (0-5).Un bel calcio in avanti di George Reeves mette in crisi i bresciani, cheannullano la meta. In apertura di ripresa il CUS può giocare due mischie afavore nei cinque metri difensivi e le perde entrambe. Fava lo punisce con lameta, trasformata da Bacchi (0-12). Al 27' duettano bene Donica e Panizzi e ancoraBacchi entra in meta e poi trasforma (0-19). Quasi allo scadere Panizzi infilala retroguardia avversaria e fissa il finale (0-24).Vince ancora l'Under 18Elite, che espugna il campo del CUS Genova per 18-3, con le mete di Lozzi ePorporato, che calcia fra i pali una trasformazione e due piazzati.Cedono l'Under 18 regionale per29-22 al Moncalieri e l'Under 16 regionale per 38-0 in casa allo Junior Asti.In chiave Under 14 c'è lagrandissima soddisfazione per aver schierato tre squadre, per un totale dioltre 50 ragazzi impegnati. Protagoniste una compagine del 2000, una del 2001 euna mista di tutti elementi nuovi arrivati a settembre con l'aiuto di alcunigiocatori più esperti del 2001. I risultati parlano di un netto 48-15 sull'Asti Junior, di un 12-10 sull'Ivrea e di una sconfitta a Volpiano di giovaniche giocano da poco più di 20 giorni. La partita contro l'Asti è magistrale alivello di sostegno e di uno contro uno soprattutto in attacco. Qualche lacuna nell'occupazionedello spazio e nel placcaggio uno controuno perché gli avversari non vanno subito a terra sul primo contatto. Stupendaanche la vittoria dei 2001 contro l'Ivrea, nata nel finale dopo aver condottoed essere stati raggiunti e superati in seguito a una meta proveniente da uncontrattacco partito dai 22 metri. Tornati in mezzo al campo, i cussini, sulcalcio di rinvio, recuperano il pallone e, dopo diverse fasi e punti dicontinuità giocati con grande combattività, vanno in meta. Francesco Speranzatrasforma una prima volta e su richiesta dell'arbitro, non sicuro dellaproiezione dell'ovale, anche una seconda e regala ai suoi il 12-10. «Siamomolto felici - spiega il direttore tecnico Adriano Moro - perché l'obiettivorimane quello entro la fine dell'anno di aumentare il numero dei partecipanti edi alzare il più possibile nei livelli medi il livello di pratica di questiragazzi. Infatti per noi è sempre secondario l'aspetto del risultato. Lepartite fungono da verifica del percorso che i tecnici hanno studiato per loro,che è incentrato sul creare difficoltà sempre maggiori in modo che poi possanoreagire positivamente a pressioni ben più importanti quando saranno in primasquadra. Questa è l'ottica delle formazioni Under 14 e del Settore Propagandadel CUS Torino».A proposito di Propaganda,il fine settimana vede tre team al via del Trofeo Nazionale "Città diMonza". L'Under 12 vince il torneo, battendo in finale per 1-0 l'AsrMilano. L'Under 10 si piazza terza e l'Under 8 quarta. Ottimo comportamentoanche per l'Under 10 e l'Under 12 impegnate nel concentramento regionale diBiella.