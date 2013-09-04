Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
04/09/2013
Comunicato Cus Torino 2.doc
CS - CUS Torino Rugby:
Si avvicina la prima amichevole per il CUS Torino Rugby: sabato
alle ore 15,30 gli universitari ospiteranno all'Albonico la Pro Recco di serie
A1. Coach Regan Sue:«Spero soprattutto che riusciremo a esprimere il nostro
sistema e ad adattarci al loro gioco».
Rientrato dai cinque giorni di ritiro
al Villaggio Olimpico di Sestriere, per il CUS Torino Rugby è iniziata la
settimana che porterà alla prima amichevole. Coach Regan Sue ha concesso alla
truppa due meritati giorni di riposo e la preparazione al centro sportivo
Angelo Albonico riprenderà oggi. Sabato alle ore 15,30 gli universitari
affronteranno a Grugliasco la Pro Recco di A1. I liguri, guidati dal nuovo
allenatore-giocatore Lisandro Villagra, hanno confermato quasi in blocco il
gruppo che l'anno passato è stato capace di primeggiare nella regular season,
raggiungere la finale di serie A e sfiorare la promozione in Eccellenza. I
volti nuovi sono due: i piloni Enrico
Cafaro e Mirko Rapone, provenienti rispettivamente dall'Aquila Rugby e dal
Firenze Rugby. A loro si aggiungono i ritorni, dopo alcuni anni di assenza, del
seconda linea Francesco Narcisi, fino all'anno scorso capitano cussino, e del
mediano di mischia/estremo italo-argentino Santiago Gonzales Quaranta, e alcuni
innesti dal settore giovanile. Sabato scorso, nella loro prima uscita allo
Stadio "Carlo Androne", gli Squali hanno affrontato il Reggio Emilia di
Eccellenza sulla distanza di quattro tempi da 20' e hanno ceduto per 4 mete a
3.
«A Sestriere - racconta il tecnico
Sue - abbiamo svolto un gran lavoro, aumentando il volume rispetto agli ultimi
anni. Ho a disposizione un ottimo gruppo e sono orgoglioso che tutti sudino e
facciano fatica e poi escano da allenamenti così duri con il sorriso sulle
labbra. Vedo molta passione e voglia di sacrificarsi. Certo le partite sono
un'altra cosa, ma i presupposti per fare bene ci sono». Dopo due settimane di
carico, in quella in corso il tecnico neozelandese si concentrerà maggiormente
sugli aspetti tecnico e tattico, per poi spingere nuovamente il lavoro fisico
nei successivi quindici giorni. «La sfida contro la Pro Recco sarà per noi un
test importante. Affronteremo una squadra esperta, che nella passata stagione ha
sfiorato la promozione in Eccellenza. Mi auguro soprattutto che riusciremo a
esprimere il nostro sistema di gioco e che saremo capaci di adattarci ai loro
schemi. Nell'amichevole di dodici mesi fa nei primi 40' li abbiamo sofferti
molto».
Sue è contento di ritrovare Narcisi. «In
tutto - ricorda- ha trascorso dodici anni con me o con Alejandro Eschoyez e ci
conosce benissimo. Ha fatto molto per fare crescere il nostro gruppo e
individualmente il suo contributo in campo è stato sempre fondamentale. Con lui
siamo saliti dalla C1 alla B e poi anche in serie A. Rivederlo, anche se
sull'altro fronte, sarà bello». Inevitabile lanciare un occhio anche sul
campionato che partirà il 6 ottobre. «È evidente - dichiara l'allenatore
neozelandese - che cercheremo di progredire rispetto al settimo posto dell'anno
scorso, un piazzamento che avrebbe anche potuto essere migliore, se non fossimo
stati poco disciplinati mentalmente e non avessimo rispettato poco in certi
frangenti il nostro sistema. Sei compagini su dodici saranno diverse e dunque gli
spunti di curiosità non mancheranno».
Passando al
resto del panorama cussino, l'ideale serbatoio della prima squadra sarà la cadetta
di serie C, che sarà guidata dalla coppia formata da Nicola Compagnone e Nicola
Catalfamo. Ci sono poi le due Under 18, che parteciperanno al campionato
Elite e al regionale piemontese e sono seguite da Dragos
Bavinschi e Andrea Oliva. Direttore tecnico delle Under 16 è Alejandro
Eschoyez, che allena in prima persona anche la compagine che nei barrage del 15
e del 22 settembre cercherà di salire in Elite. L'altro team, che si schiererà nel
torneo regionale piemontese, avrà in panchina Roberto Modonutto e Manuel Musso,
impegnati anche come giocatori in serie A. Esistono poi due Under
14, allenate da Adriano Moro, Davide
Squillante, Vittorino Tosatto e un quarto tecnico in via di
definizione. La preparazione atletica è affidata a Mara Maglione.
Sul fronte femminile il Rugby Junior
Club Torino, dopo la trionfale stagione culminata nella conquista della Coppa
Italia di rugby a 7, ha rilanciato e si è iscritta alla serie A, che scatterà
il 13 ottobre. La responsabilità tecnica spetterà a Fabrizio Siviero e ad Andrea
Granata. Il girone 1 includerà anche Asd Rugby Gerundi, Asd Rugby Monza 1949,
Valsugana Rugby Padova, Dopla Rugby Casale, Benetton Rugby Treviso e Asd Rugby
Riviera del Brenta. Sarà un'annata di studio della categoria, con l'obiettivo
di far fare esperienza a tutte le ragazze della rosa. Il Rugby Junior Club Torino, su delega
del CUS, si occupa anche del Settore
Propaganda, coprendo il
movimento dall’Under 6 all’Under 12. Direttore tecnico è Adriano Moro e il suo
vice Fabrizio Siviero. I
coordinatori delle sedi di Grugliasco e della Colletta sono rispettivamente
Andrea Granata ed Emanuele Vischi. Responsabile dell'Under 12 è Paolo Barbera,
coadiuvato dai tecnici Joshua Ladavas e
Ivan Curto. Gli Under 10 sono seguiti da Emanuele Vischi, assistito da Filippo
Zoccoletti e Ivan
Franco. Andrea Granata coordina gli Under 8 e gli Under 6, con la
collaborazione nella prima categoria di Sergio Belillo e Federica Croce e nella seconda di Antonella
Orlando e Wei Wei Hu. L'Under 14 e il Settore Propaganda, per un totale
di un'ottantina di ragazzi, dal 26 agosto al 1° settembre hanno effettuato una
settimana di camp preparatorio ai 1.800 metri di Saint Moritz. Lo staff tecnico era formato da 15 allenatori,
coordinati da Adriano Moro.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione