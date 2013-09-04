Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Si avvicina la prima amichevole per il CUS Torino Rugby: sabatoalle ore 15,30 gli universitari ospiteranno all'Albonico la Pro Recco di serieA1. Coach Regan Sue:«Spero soprattutto che riusciremo a esprimere il nostrosistema e ad adattarci al loro gioco».Rientrato dai cinque giorni di ritiroal Villaggio Olimpico di Sestriere, per il CUS Torino Rugby è iniziata lasettimana che porterà alla prima amichevole. Coach Regan Sue ha concesso allatruppa due meritati giorni di riposo e la preparazione al centro sportivoAngelo Albonico riprenderà oggi. Sabato alle ore 15,30 gli universitariaffronteranno a Grugliasco la Pro Recco di A1. I liguri, guidati dal nuovoallenatore-giocatore Lisandro Villagra, hanno confermato quasi in blocco ilgruppo che l'anno passato è stato capace di primeggiare nella regular season,raggiungere la finale di serie A e sfiorare la promozione in Eccellenza. Ivolti nuovi sono due: i piloni EnricoCafaro e Mirko Rapone, provenienti rispettivamente dall'Aquila Rugby e dalFirenze Rugby. A loro si aggiungono i ritorni, dopo alcuni anni di assenza, delseconda linea Francesco Narcisi, fino all'anno scorso capitano cussino, e delmediano di mischia/estremo italo-argentino Santiago Gonzales Quaranta, e alcuniinnesti dal settore giovanile. Sabato scorso, nella loro prima uscita alloStadio "Carlo Androne", gli Squali hanno affrontato il Reggio Emilia diEccellenza sulla distanza di quattro tempi da 20' e hanno ceduto per 4 mete a3.«A Sestriere - racconta il tecnicoSue - abbiamo svolto un gran lavoro, aumentando il volume rispetto agli ultimianni. Ho a disposizione un ottimo gruppo e sono orgoglioso che tutti sudino efacciano fatica e poi escano da allenamenti così duri con il sorriso sullelabbra. Vedo molta passione e voglia di sacrificarsi. Certo le partite sonoun'altra cosa, ma i presupposti per fare bene ci sono». Dopo due settimane dicarico, in quella in corso il tecnico neozelandese si concentrerà maggiormentesugli aspetti tecnico e tattico, per poi spingere nuovamente il lavoro fisiconei successivi quindici giorni. «La sfida contro la Pro Recco sarà per noi untest importante. Affronteremo una squadra esperta, che nella passata stagione hasfiorato la promozione in Eccellenza. Mi auguro soprattutto che riusciremo aesprimere il nostro sistema di gioco e che saremo capaci di adattarci ai loroschemi. Nell'amichevole di dodici mesi fa nei primi 40' li abbiamo soffertimolto».Sue è contento di ritrovare Narcisi. «Intutto - ricorda- ha trascorso dodici anni con me o con Alejandro Eschoyez e ciconosce benissimo. Ha fatto molto per fare crescere il nostro gruppo eindividualmente il suo contributo in campo è stato sempre fondamentale. Con luisiamo saliti dalla C1 alla B e poi anche in serie A. Rivederlo, anche sesull'altro fronte, sarà bello». Inevitabile lanciare un occhio anche sulcampionato che partirà il 6 ottobre. «È evidente - dichiara l'allenatoreneozelandese - che cercheremo di progredire rispetto al settimo posto dell'annoscorso, un piazzamento che avrebbe anche potuto essere migliore, se non fossimostati poco disciplinati mentalmente e non avessimo rispettato poco in certifrangenti il nostro sistema. Sei compagini su dodici saranno diverse e dunque glispunti di curiosità non mancheranno».Passando alresto del panorama cussino, l'ideale serbatoio della prima squadra sarà la cadettadi serie C, che sarà guidata dalla coppia formata da Nicola Compagnone e NicolaCatalfamo. Ci sono poi le due Under 18, che parteciperanno al campionatoElite e al regionale piemontese e sono seguite da DragosBavinschi e Andrea Oliva. Direttore tecnico delle Under 16 è AlejandroEschoyez, che allena in prima persona anche la compagine che nei barrage del 15e del 22 settembre cercherà di salire in Elite. L'altro team, che si schiererà neltorneo regionale piemontese, avrà in panchina Roberto Modonutto e Manuel Musso,impegnati anche come giocatori in serie A. Esistono poi due Under14, allenate da Adriano Moro, DavideSquillante, Vittorino Tosatto e un quarto tecnico in via didefinizione. La preparazione atletica è affidata a Mara Maglione.Sul fronte femminile il Rugby JuniorClub Torino, dopo la trionfale stagione culminata nella conquista della CoppaItalia di rugby a 7, ha rilanciato e si è iscritta alla serie A, che scatteràil 13 ottobre. La responsabilità tecnica spetterà a Fabrizio Siviero e ad AndreaGranata. Il girone 1 includerà anche Asd Rugby Gerundi, Asd Rugby Monza 1949,Valsugana Rugby Padova, Dopla Rugby Casale, Benetton Rugby Treviso e Asd RugbyRiviera del Brenta. Sarà un'annata di studio della categoria, con l'obiettivodi far fare esperienza a tutte le ragazze della rosa. Il Rugby Junior Club Torino, su delegadel CUS, si occupa anche del SettorePropaganda, coprendo ilmovimento dall’Under 6 all’Under 12. Direttore tecnico è Adriano Moro e il suovice Fabrizio Siviero. Icoordinatori delle sedi di Grugliasco e della Colletta sono rispettivamenteAndrea Granata ed Emanuele Vischi. Responsabile dell'Under 12 è Paolo Barbera,coadiuvato dai tecnici Joshua Ladavas eIvan Curto. Gli Under 10 sono seguiti da Emanuele Vischi, assistito da FilippoZoccoletti e IvanFranco. Andrea Granata coordina gli Under 8 e gli Under 6, con lacollaborazione nella prima categoria di Sergio Belillo e Federica Croce e nella seconda di AntonellaOrlando e Wei Wei Hu. L'Under 14 e il Settore Propaganda, per un totaledi un'ottantina di ragazzi, dal 26 agosto al 1° settembre hanno effettuato unasettimana di camp preparatorio ai 1.800 metri di Saint Moritz. 