Comunicato stampa CUS Torino Rugby

07/09/2013
CS - CUS Torino Rugby:
Gli errori condannano il CUS Torino, che nella prima amichevole
stagionale cede alla Pro Recco per 21-5. Domani alle ore 12 sarà inaugurata a
Grugliasco la nuova Accademia federale Under 18.
I riscontri delle prime amichevoli
stagionali vanno sempre presi con beneficio d'inventario, essendo troppe le variabili
ancora fuori controllo dopo sole tre settimane di preparazione. La sfida che ha opposto al centro sportivo
Angelo Albonico il CUS Torino alla Pro Recco, disputata sulla distanza di un
primo tempo da 40' e di due successivi da 20' ciascuno, va comunque accolta con
soddisfazione, a dispetto del risultato che ha premiato i liguri dell'ex
capitano cussino Francesco Narcisi con il punteggio di 21-5.
Un divario assolutamente bugiardo,
con i ragazzi di coach Regan Sue bravi a esercitare una notevole superiorità
territoriale, dopo un avvio un po' in sordina. Partono meglio gli Squali e i primi
dieci minuti sono quasi tutti loro. La pressione porta i suoi frutti e all'8'
un'azione in velocità, passata attraverso le mani di Agniel, Becerra e
Gonzalez, manda in meta l'estremo italo-argentino. Agniel trasforma per lo 0-7.
È qui che parte il match degli universitari, che si proiettano con continuità
nella metà campo avversaria. Il terza linea centro romeno Ursache mette a dura
prova la retroguardia ospite con le sue percussioni. Al 13' il giovane Monfrino
arriva a pochi metri dalla meta e perde palla proprio sul più bello. Un minuto
dopo tocca a Baire non riuscire a concretizzare una ghiotta occasione. I
biancoblù comunque insistono, ispirati dai calci di spostamento di Thomsen e
non li frena neppure l'espulsione di Iacob al 37'. Il CUS chiude in attacco e proprio
allo scadere della prima frazione un "in avanti" vanifica l'effetto
di un'ottima azione alla mano.
Anche nella seconda frazione i locali
spingono e al 1' un'intesa corale smarca Montaldo sulla sinistra, ma il talento
torinese serve al centro un compagno che non c'è invece d'avanzare. Dopo una touche
cussina, con la maul sospinta fuori, è lo stesso Montaldo a trovare il varco
giusto per andare in meta. Thomsen non centra i pali di poco e manca il
pareggio (5-7). I recchelini sfruttano la loro maggiore esperienza e al quarto
d'ora approfittano di un errore dei rivali e infilano un "buco" che
manda in meta Giorgi, invano rincorso da Monfrino. Agniel è ancora preciso
dalla piazzola (5-14). Nelle fasi finali del secondo parziale si ricostituisce
temporaneamente la parità numerica, per l'ammonizione comminata a D'Agostini.
Nel terzo tempo fioccano gli avvicendamenti e anche i giovani cussini
dimostrano di sapere tenere bene il campo. Al 10' un perfetto placcaggio di Spaliviero
evita la meta ligure, che arriva però al 16'. Monfrino perde palla e subisce
poi un evidente fallo non rilevato dal direttore di gara. Becerra ringrazia,
conquista l'ovale e va a schiacciare. La trasformazione di Agniel fissa il
finale sul 21-5. Sabato prossimo sarà tempo di rivincite al "Carlo
Androne".
«Sono comunque contento - commenta a
fine partita Alejandro Eschoyez, vice di Regan Sue, - perché in mischia siamo
stati superiori a una squadra che conosce bene questa fase di gioco. In touche
abbiamo conquistato la maggior parte dei palloni, ma purtroppo nelle maul sono mancate
cattiveria e convinzione. Anche i trequarti sono stati bravi e hanno costretto
il Recco a commettere parecchi falli. Avremmo dovuto approfittare della grande
quantità di palloni giocabili che abbiamo avuto e non lo abbiamo fatto. A Recco
certamente la sfida sarà diversa, se gli avversari riusciranno ad avere qualche
palla in più a disposizione». Certamente gli aspetti da migliorare non mancano.
«I nostri ragazzi cadono ancora un po' troppo facilmente a terra. In difesa con
tre errori abbiamo concesso altrettante mete, ma per ora va bene anche così.
Sono orgoglioso di vedere un gruppo che è partito qualche anno fa dalla C1 e
ora riesce a tenere testa a una compegine che ha sfiorato la promozione in
Eccellenza. In una stagione di serie A ho visto una bella crescita. L'anno
scorso giocammo a Recco in amichevole e perdemmo male, per mancanza di maturità.
Ora la situazione è sensibilmente cambiata».
Eschoyez, oltre ad assistere Regan
Sue nella prima squadra cussina e a seguire l'Under 16 come direttore tecnico,
sarà protagonista dell'attività di una delle otto Accademie Under 18 introdotte
dalla Fir, che sarà inaugurata domani alle ore 12 all'Albonico. Gli altri sette
centri di riferimento sorgeranno a Milano, Remedello (Brescia), Mogliano
Veneto (Treviso), Prato, Roma, Benevento e Catania. Responsabile dell'Accademia
torinese sarà l'ex azzurro Matteo Mazzantini ed Eschoyez sarà il suo vice e si
occuperà della mischia. In tutto saranno 30 gli atleti delle classi
1996-'97-'98, che si alleneranno a Grugliasco e allo Stadio Nebiolo, alloggeranno
all'Istituto Sociale di corso Siracusa 10 a Torino e studieranno sia allo
stesso Sociale (Liceo Classico e Scientifico) sia in altre scuole cittadine. I
cussini coinvolti nel progetto saranno ben sette: Alberto Carbone, Alessio
Lozzi, Lorenzo Novello, Gianmarco Perrone, Mauro Porporato, Nevio Racca ed
Edward Reeves.
