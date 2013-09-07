Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Gli errori condannano il CUS Torino, che nella prima amichevolestagionale cede alla Pro Recco per 21-5. Domani alle ore 12 sarà inaugurata aGrugliasco la nuova Accademia federale Under 18.I riscontri delle prime amichevolistagionali vanno sempre presi con beneficio d'inventario, essendo troppe le variabiliancora fuori controllo dopo sole tre settimane di preparazione. La sfida che ha opposto al centro sportivoAngelo Albonico il CUS Torino alla Pro Recco, disputata sulla distanza di unprimo tempo da 40' e di due successivi da 20' ciascuno, va comunque accolta consoddisfazione, a dispetto del risultato che ha premiato i liguri dell'excapitano cussino Francesco Narcisi con il punteggio di 21-5.Un divario assolutamente bugiardo,con i ragazzi di coach Regan Sue bravi a esercitare una notevole superioritàterritoriale, dopo un avvio un po' in sordina. Partono meglio gli Squali e i primidieci minuti sono quasi tutti loro. La pressione porta i suoi frutti e all'8'un'azione in velocità, passata attraverso le mani di Agniel, Becerra eGonzalez, manda in meta l'estremo italo-argentino. Agniel trasforma per lo 0-7.È qui che parte il match degli universitari, che si proiettano con continuitànella metà campo avversaria. Il terza linea centro romeno Ursache mette a duraprova la retroguardia ospite con le sue percussioni. Al 13' il giovane Monfrinoarriva a pochi metri dalla meta e perde palla proprio sul più bello. Un minutodopo tocca a Baire non riuscire a concretizzare una ghiotta occasione. Ibiancoblù comunque insistono, ispirati dai calci di spostamento di Thomsen enon li frena neppure l'espulsione di Iacob al 37'. Il CUS chiude in attacco e proprioallo scadere della prima frazione un "in avanti" vanifica l'effettodi un'ottima azione alla mano.Anche nella seconda frazione i localispingono e al 1' un'intesa corale smarca Montaldo sulla sinistra, ma il talentotorinese serve al centro un compagno che non c'è invece d'avanzare. Dopo una touchecussina, con la maul sospinta fuori, è lo stesso Montaldo a trovare il varcogiusto per andare in meta. Thomsen non centra i pali di poco e manca ilpareggio (5-7). I recchelini sfruttano la loro maggiore esperienza e al quartod'ora approfittano di un errore dei rivali e infilano un "buco" chemanda in meta Giorgi, invano rincorso da Monfrino. Agniel è ancora precisodalla piazzola (5-14). Nelle fasi finali del secondo parziale si ricostituiscetemporaneamente la parità numerica, per l'ammonizione comminata a D'Agostini.Nel terzo tempo fioccano gli avvicendamenti e anche i giovani cussinidimostrano di sapere tenere bene il campo. Al 10' un perfetto placcaggio di Spalivieroevita la meta ligure, che arriva però al 16'. Monfrino perde palla e subiscepoi un evidente fallo non rilevato dal direttore di gara. Becerra ringrazia,conquista l'ovale e va a schiacciare. La trasformazione di Agniel fissa ilfinale sul 21-5. Sabato prossimo sarà tempo di rivincite al "CarloAndrone".«Sono comunque contento - commenta afine partita Alejandro Eschoyez, vice di Regan Sue, - perché in mischia siamostati superiori a una squadra che conosce bene questa fase di gioco. In toucheabbiamo conquistato la maggior parte dei palloni, ma purtroppo nelle maul sono mancatecattiveria e convinzione. Anche i trequarti sono stati bravi e hanno costrettoil Recco a commettere parecchi falli. Avremmo dovuto approfittare della grandequantità di palloni giocabili che abbiamo avuto e non lo abbiamo fatto. A Reccocertamente la sfida sarà diversa, se gli avversari riusciranno ad avere qualchepalla in più a disposizione». Certamente gli aspetti da migliorare non mancano.«I nostri ragazzi cadono ancora un po' troppo facilmente a terra. In difesa contre errori abbiamo concesso altrettante mete, ma per ora va bene anche così.Sono orgoglioso di vedere un gruppo che è partito qualche anno fa dalla C1 eora riesce a tenere testa a una compegine che ha sfiorato la promozione inEccellenza. In una stagione di serie A ho visto una bella crescita. L'annoscorso giocammo a Recco in amichevole e perdemmo male, per mancanza di maturità.Ora la situazione è sensibilmente cambiata».Eschoyez, oltre ad assistere ReganSue nella prima squadra cussina e a seguire l'Under 16 come direttore tecnico,sarà protagonista dell'attività di una delle otto Accademie Under 18 introdottedalla Fir, che sarà inaugurata domani alle ore 12 all'Albonico. Gli altri settecentri di riferimento sorgeranno a Milano, Remedello (Brescia), MoglianoVeneto (Treviso), Prato, Roma, Benevento e Catania. Responsabile dell'Accademiatorinese sarà l'ex azzurro Matteo Mazzantini ed Eschoyez sarà il suo vice e sioccuperà della mischia. In tutto saranno 30 gli atleti delle classi1996-'97-'98, che si alleneranno a Grugliasco e allo Stadio Nebiolo, alloggerannoall'Istituto Sociale di corso Siracusa 10 a Torino e studieranno sia allostesso Sociale (Liceo Classico e Scientifico) sia in altre scuole cittadine. Icussini coinvolti nel progetto saranno ben sette: Alberto Carbone, AlessioLozzi, Lorenzo Novello, Gianmarco Perrone, Mauro Porporato, Nevio Racca edEdward Reeves.