Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
15/09/2013
CS - CUS Torino Rugby:
Grande CUS Torino a Recco: i ragazzi di coach Regan Sue violano il
"Carlo Androne" per 17-15 e si aggiudicano la seconda amichevole. Il
ds Salvo Lo Greco:«La tenuta fisica ci ha consentito di macinare gioco per
tutta la partita».Si è preso una pronta rivincita il CUS Torino Rugby, che ieri ha battuto
in trasferta la Pro Recco, avversario di categoria superiore, per 17-15,
riscattando la sconfitta subita a domicilio otto giorni fa. Mancano tre
settimane all'inizio del girone B della serie A e dunque il tempo dei verdetti è ancora
lontano. Le amichevoli servono però per valutare lo stato di avanzamento della
preparazione e dunque i riscontri che emergono sono importanti per orientare la
direzione delle scelte successive. Quel che già funziona va preso per buono,
per progredire ancora, e i fondamentali in cui si stenta segnalano, come delle
ideali luci rosse, ciò su cui ci si deve concentrare per colmare le lacune.
Il campo sta dicendo che i ragazzi di coach Regan Sue, ormai soprannominati
"Marine" per i ritmi di allenamento cui si sottopongono, stanno imparando dai propri errori e crescendo.
Queste sono le note più confortanti che si possono trarre dal match in casa
della corazzata recchelina. All'Albonico si era vista una squadra capace di
esercitare una superiorità territoriale, ma carente in fase conclusiva, laddove
spesso la lucidità e l'esperienza fanno la differenza. La settimana ha portato
utili consigli e in Liguria il complesso è apparso ancora più performante. Sono
arrivate ben tre mete, opera di Martin Thomsen, Marco Monfrino e Sebastiano Lo
Greco al 13', 21' e 43' della ripresa (l'apertura sudafricana ha anche calciato
fra i pali una trasformazione), frutto di una maggiore mole di gioco, e
l'imbattibilità del "Carlo Androne" è caduta dopo due anni. Per i locali
sono andati a segno Noto, Salsi e Villagra.
«La
maggior tenuta fisica dei nostri - spiega il direttore sportivo Salvo Lo Greco
- è stata la chiave di volta, che ha consentito loro fulminei cambi di campo e
veloci capovolgimenti di fronte. Capitan Andrea Merlino ha guidato con maestria
gli avanti, che, grazie al "peso" del neo acquisto Ursache e agli
insegnamenti dello specialist coach Alejandro Eschoyez, si candidano a figurare
fra le migliori mischie del prossimo campionato. Ottime le invenzioni di
Thomsen, che ha orchestrato e diretto gli spumeggianti trequarti, che si sono
avvalsi delle corse di Marco Monfrino e Luca Bestetti, fresco nuovo innesto proveniente
dall'Asr Milano». Si torna
dunque da Recco con il sorriso sulle labbra, pronti però a non montarsi la
testa, perché le partite che contano veramente saranno altre.
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
