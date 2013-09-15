Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Grande CUS Torino a Recco: i ragazzi di coach Regan Sue violano il"Carlo Androne" per 17-15 e si aggiudicano la seconda amichevole. Ilds Salvo Lo Greco:«La tenuta fisica ci ha consentito di macinare gioco pertutta la partita».Si è preso una pronta rivincita il CUS Torino Rugby, che ieri ha battutoin trasferta la Pro Recco, avversario di categoria superiore, per 17-15,riscattando la sconfitta subita a domicilio otto giorni fa. Mancano tresettimane all'inizio del girone B della serie A e dunque il tempo dei verdetti è ancoralontano. Le amichevoli servono però per valutare lo stato di avanzamento dellapreparazione e dunque i riscontri che emergono sono importanti per orientare ladirezione delle scelte successive. Quel che già funziona va preso per buono,per progredire ancora, e i fondamentali in cui si stenta segnalano, come delleideali luci rosse, ciò su cui ci si deve concentrare per colmare le lacune.Il campo sta dicendo che i ragazzi di coach Regan Sue, ormai soprannominati"Marine" per i ritmi di allenamento cui si sottopongono, stanno imparando dai propri errori e crescendo.Queste sono le note più confortanti che si possono trarre dal match in casadella corazzata recchelina. All'Albonico si era vista una squadra capace diesercitare una superiorità territoriale, ma carente in fase conclusiva, laddovespesso la lucidità e l'esperienza fanno la differenza. La settimana ha portatoutili consigli e in Liguria il complesso è apparso ancora più performante. Sonoarrivate ben tre mete, opera di Martin Thomsen, Marco Monfrino e Sebastiano LoGreco al 13', 21' e 43' della ripresa (l'apertura sudafricana ha anche calciatofra i pali una trasformazione), frutto di una maggiore mole di gioco, el'imbattibilità del "Carlo Androne" è caduta dopo due anni. Per i localisono andati a segno Noto, Salsi e Villagra.«Lamaggior tenuta fisica dei nostri - spiega il direttore sportivo Salvo Lo Greco- è stata la chiave di volta, che ha consentito loro fulminei cambi di campo eveloci capovolgimenti di fronte. Capitan Andrea Merlino ha guidato con maestriagli avanti, che, grazie al "peso" del neo acquisto Ursache e agliinsegnamenti dello specialist coach Alejandro Eschoyez, si candidano a figurarefra le migliori mischie del prossimo campionato. Ottime le invenzioni diThomsen, che ha orchestrato e diretto gli spumeggianti trequarti, che si sonoavvalsi delle corse di Marco Monfrino e Luca Bestetti, fresco nuovo innesto provenientedall'Asr Milano». Si tornadunque da Recco con il sorriso sulle labbra, pronti però a non montarsi latesta, perché le partite che contano veramente saranno altre.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161