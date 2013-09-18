Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Martin Thomsen protagonista a Recco, con una meta e unatrasformazione:«C'è ancora molto da lavorare, ma siamo sulla buona strada».Domenica alle ore 15,30 all'Albonico terza amichevole contro il Parabiago. Alle11 primo barrage per l'accesso all'Elite per l'Under 16, che ospiterà ilVarese.Buonala prima, migliore laseconda per il CUS Torino Rugby che sul campo della Pro Recco haottenuto unsuccesso importante sulla strada che conduce all'inizio del campionato.Domenica, alle ore 15,30 all'Albonico, contro il Parabiago di serie B sicercherà diprogredire ancora. Uno dei protagonisti del blitz in terra ligure èstato l'aperturasudafricana Martin Thomsen, autore di una meta e di una trasformazione.«Nella prima partita -racconta il 27enne di Springs - eravamo un po' tesi, non dimentichiamo che erala prima partita stagionale e per qualcuno come me anche il match di esordio inmaglia cussina. Nella seconda sfida la maggiore tranquillità ci ha giovato eabbiamo commesso meno errori. Siamo anche riusciti a giocare larghi alla mano conpiù precisione e i risultati si sono visti. Certo si tratta solo di un punto dipartenza, perché c'è ancora molto da lavorare. Siamo però sulla buona strada.Anch'io devo migliorare nei passaggi e nella visione degli spazi e nei calciintensificheremo gli allenamenti dalla piazzola, per arrivare pronti quandoveramente conterà».Thomsen è al suo terzo annoin Italia, dopo i due trascorsi nelle fila dell'Avezzano. «Un giorno in SudAfrica - ricorda Thomsen - dopo un allenamento mi hanno chiamato da Piazza Rugbye mi hanno chiesto se sarei venuto volentieri a giocare in Italia. Ho pensatoche il rugby è la mia vita e che sarebbe stato bello continuare a praticarlo emagari girare il mondo. Qui in Italia il gioco è diverso da quello sudafricano,è meno fisico però ho incontrato molti atleti dotati di qualità tecnicheelevate».Lo scorso anno Martin haaffrontato il CUS Torino a Grugliasco nell'ultima giornata. «Una settimana dopoil mio procuratore mi ha detto che proprio il CUS era interessato a me e l'ideami è subito piaciuta. Giocandoci contro mi era parsa una squadra competitiva ein grado di crescere. Sono contento della scelta fatta». Thomsen non conoscevadirettamente coach Regan Sue e in queste settimane ha avuto la possibilità diapprezzarlo:«È un grande professionista e i suoi allenamenti sono molto formativi.È vero sono duri, ma io preferisco così, perché poi è più facile giocare lepartite». Domenica alle ore 15,30 la serie di amichevoli degli universitariproseguirà all'Albonico, con la sfida contro il Parabiago, che si è piazzato quarto nell'ultimocampionato e quest'anno proverà a fare ancora meglio, anche se dovrà rinunciareallo storico capitano Andrea "Bubba" Musazzi, che ha deciso dilasciare l'agonismo e di dedicarsi alla carriera di tecnico. I milanesi, guidatida Massimo Mamo, nelle ultime stagioni hanno sempre impegnato i biancoblù eanche questa volta faranno il possibile per complicare loro la vita.Sempre domenica, alle 11 aGrugliasco, partirà la nuova avventura dell'Under 16 di Alejandro Eschoyez, cheospiterà il Varese nel secondo turno dei barrage per salire in Elite. Aldebutto i lombardi hanno dominato per 31-0 il Mantova. «Dopo il ritiro aSestriere - afferma Eschoyez - abbiamo disputato un'amichevole contro la nostraUnder 18 regionale e la scorsa domenica abbiamo partecipato al torneo di Acqui.Siamo ben preparati e pronti a dare il massimo». Sabato pomeriggio la cadetta cussina,allenata da Nicola Compagnone e NicolaCatalfamo, dovrebbe far visita in amichevole a La Drola nella Casa CircondarialeLorusso e Cutugno. L'Under 18 di Dragos Bavinschi e Andrea Olivaincontrerà l'Amatori Rugby Torino di Antonio Campagna.