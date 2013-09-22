Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Franco successo per il CUS Torino, che batte in amichevole ilParabiago per 31-14. L'Under 16 di Alejandro Eschoyez supera per 39-7 il Varesee fa un passo avanti verso l'Elite.Ancora un successo inamichevole per il CUS Torino, che, dopo aver sconfitto in trasferta la ProRecco, si ripete all'Albonico ai danni del Parabiago (31-14). Sono di frontedue squadre rimaneggiate, ma la voglia di fare non manca. Si tratta senzadubbio di un buon test per i ragazzi di coach Regan Sue, che partono subito inavanti e si portano in vantaggio al 9' con una bella iniziativa di Perju,trasformata da Thomsen (7-0). Al 16' arriva il bis con un'azione da touche euna palla fuori per Monfrino, che non perdona (12-0) . Al 20' Ceprazaru volasulla destra e solo una pronta chiusura di Tinebra gli nega la soddisfazione dellameta. Il CUS continua a premere e al 24' Sebastiano Lo Greco incrementa ilbottino e Thomsen calcia fra i pali la trasformazione (19-0). Intorno al 40' sigiocano tre mischie di un minuto sui 5 metri d'attacco dei biancoblù, che allafine vanno a segno con Iacob (24-0).Tutti al riposo e allaripresa Tinebra dà spettacolo con uno slalom e serve Thomsen, che deve soltantocorrere a deporre in meta, prima di arrotondare al calcio (31-0). AncoraTinebra al 16' recupera palla su schema da touche e supera come birilli quattroavversari. Solo un placcaggio arresta la sua azione esplosiva. Poi fioccano icambi e il Parabiago si rende pericoloso al 22' con un 'intesa fra Dublino e Schlecht,che si perde per un calcio fuori misura. La compagine di Massimo Mamo insiste eal 30' Schlecht trova un "buco" sulla destra e corre fino in fondo.Trasforma Davide Viganò, neo arrivato con Cancro e Ponti dal Grande Milano. Proprioallo scadere si ritaglia il suo momento di gloria anche il festeggiatissimoTres e Viganò al calcio fissa il punteggio finale (31-14). C'è soddisfazionenelle file cussine per l'esordio in prima squadra di Mauro Porporato, classe1996. Con lui hanno giocato i '94 Dennis Perju, Marco Monfrino, UmbertoSpaliviero e Filippo Bianco. Porporato, Perju, Monfrino e Spalivieri lo scorsoanno hanno contribuito alla promozione in Elite dell'Under 20. C'è insomma diche sorridere guardando al futuro.Al debutto la nuova Under 16allenata da Alejandro Eschoyez, che nel suo primo barrage che porta al campionatoElite domina il Varese (39-7). I cussini si schierano con Mastrodonato estremo(10' st Bartoletti), Sacco e Girotto (10' st Denunzio) ali, Giuliani (23' stBussolino) e Gianusso centri, George Reeves apertura, Campagna (33' st Massano)mediano di mischia, Cisi, Gallione e Pavone terze linee, Eschoyez (28' st Ilucas)e Pedrotti (15' st Stecco) seconde linee, Ragazzini e Crismaru (33' stEschoyez) piloni e Vetturini tallonatore (23' st Degrandi). In campo per ilombardi Comolli estremo, Falcone (st Galante) e Boniconti (st Marazzato) alle ali,Valcarenghi (st Puricelli) e Sanchez (Cavallero) ai centri, Pandozy e Benzoniin mediana, Zorloni, Pampagnin e Martinoli (st Villa) in terza linea, Dal Sassoe Focchi in seconda, Bevilacqua (st Sipala) e Caputo piloni e Papini (pt Hoti)tallonatore. Arbitra il biellese Jacopo Filippi, della sezione di Torino.I giovani biancoblùdimostrano subito un'ottima predisposizione al gioco alla mano e proprio graziea un arioso fraseggio vanno in meta già al 5' con Ragazzini, bravo a sfondarenegli ultimi metri (5-0). I locali volano via in velocità anche al 9' e vengonofermati fallosamente. Capitan Cisi rimette in gioco con un calcetto e buca comeil burro la difesa avversaria (10-0). Al 10' i ragazzi guidati dal terzettoVirgili-Piazzi-Soldini introducono una mischia ai 5 metri offensivi, ma il CUSregge l'urto e conquista palla. Reeves al 13' ispira al calcio, Sacco controllal'ovale al volo e Cisi parte inarrestabile sull'ala, finendo in meta dopo 30metri di sprint. Reeves trasforma (17-0). L'apertura è ancora protagonista al23', quando prima va in meta e poi centra i pali dalla piazzola per il 24-0 ametà gara.Il secondo tempo si apre coni padroni di casa in avanti e al 1' Sacco ancora una volta è abile adaddomesticare una palla proveniente in calcio dalle retrovie. Giuliani ricevedall'ala e imbecca Gianusso, che schiaccia il 29-0. Nel prosieguo si vede piùVarese, impegnato a trovare la meta della bandiera. I cussini sono comunque semprepuntuali nei placcaggi e l'unica occasione che va a buon fine è quella al 20'di Papagnin, con Comolli che arrotonda con l'addizionale (29-7). Pur ininferiorità numerica per l'ammonizione a Degrandi, la compagine di Eschoyezchiude alla grande con le mete al 31' di Gianusso (34-7) e al 35' di Denunzio (39-7).Il turno è superato agevolmente e ora sulla strada dell'Elite rimane soltantola sfida di domenica prossima, ancora all'Albonico, contro il Rugby Bergamo1950, che ha passato il turno per il forfait del Valledora.Weekend all'insegna dellaamichevoli per la cadetta e per le due Under 18. La squadra di Nicola Compagnonee Nicola Catalfamo infligge un convincente 41-21 a La Drola, sul campo della CasaCircondariale Lorusso e Cutugno. L'Under 18 Elite saluta il ritorno in campo,dopo oltre un anno di assenza per infortunio, di Alberto Carbone e batte intrasferta la seniores del Mac (Chieri e Amatori '74 Carmagnola) per 8 mete a 4.I pari età regionali costringono al pareggio per 3 mete a 3 i più esperti e piùfisici rivali dell'Amatori Rugby Torino di Antonio Campagna. 