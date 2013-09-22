Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
22/09/2013
Comunicato Cus Torino 7.doc
CS - CUS Torino Rugby:
Franco successo per il CUS Torino, che batte in amichevole il
Parabiago per 31-14. L'Under 16 di Alejandro Eschoyez supera per 39-7 il Varese
e fa un passo avanti verso l'Elite.
Ancora un successo in
amichevole per il CUS Torino, che, dopo aver sconfitto in trasferta la Pro
Recco, si ripete all'Albonico ai danni del Parabiago (31-14). Sono di fronte
due squadre rimaneggiate, ma la voglia di fare non manca. Si tratta senza
dubbio di un buon test per i ragazzi di coach Regan Sue, che partono subito in
avanti e si portano in vantaggio al 9' con una bella iniziativa di Perju,
trasformata da Thomsen (7-0). Al 16' arriva il bis con un'azione da touche e
una palla fuori per Monfrino, che non perdona (12-0) . Al 20' Ceprazaru vola
sulla destra e solo una pronta chiusura di Tinebra gli nega la soddisfazione della
meta. Il CUS continua a premere e al 24' Sebastiano Lo Greco incrementa il
bottino e Thomsen calcia fra i pali la trasformazione (19-0). Intorno al 40' si
giocano tre mischie di un minuto sui 5 metri d'attacco dei biancoblù, che alla
fine vanno a segno con Iacob (24-0).
Tutti al riposo e alla
ripresa Tinebra dà spettacolo con uno slalom e serve Thomsen, che deve soltanto
correre a deporre in meta, prima di arrotondare al calcio (31-0). Ancora
Tinebra al 16' recupera palla su schema da touche e supera come birilli quattro
avversari. Solo un placcaggio arresta la sua azione esplosiva. Poi fioccano i
cambi e il Parabiago si rende pericoloso al 22' con un 'intesa fra Dublino e Schlecht,
che si perde per un calcio fuori misura. La compagine di Massimo Mamo insiste e
al 30' Schlecht trova un "buco" sulla destra e corre fino in fondo.
Trasforma Davide Viganò, neo arrivato con Cancro e Ponti dal Grande Milano. Proprio
allo scadere si ritaglia il suo momento di gloria anche il festeggiatissimo
Tres e Viganò al calcio fissa il punteggio finale (31-14). C'è soddisfazione
nelle file cussine per l'esordio in prima squadra di Mauro Porporato, classe
1996. Con lui hanno giocato i '94 Dennis Perju, Marco Monfrino, Umberto
Spaliviero e Filippo Bianco. Porporato, Perju, Monfrino e Spalivieri lo scorso
anno hanno contribuito alla promozione in Elite dell'Under 20. C'è insomma di
che sorridere guardando al futuro.
Al debutto la nuova Under 16
allenata da Alejandro Eschoyez, che nel suo primo barrage che porta al campionato
Elite domina il Varese (39-7). I cussini si schierano con Mastrodonato estremo
(10' st Bartoletti), Sacco e Girotto (10' st Denunzio) ali, Giuliani (23' st
Bussolino) e Gianusso centri, George Reeves apertura, Campagna (33' st Massano)
mediano di mischia, Cisi, Gallione e Pavone terze linee, Eschoyez (28' st Ilucas)
e Pedrotti (15' st Stecco) seconde linee, Ragazzini e Crismaru (33' st
Eschoyez) piloni e Vetturini tallonatore (23' st Degrandi). In campo per i
lombardi Comolli estremo, Falcone (st Galante) e Boniconti (st Marazzato) alle ali,
Valcarenghi (st Puricelli) e Sanchez (Cavallero) ai centri, Pandozy e Benzoni
in mediana, Zorloni, Pampagnin e Martinoli (st Villa) in terza linea, Dal Sasso
e Focchi in seconda, Bevilacqua (st Sipala) e Caputo piloni e Papini (pt Hoti)
tallonatore. Arbitra il biellese Jacopo Filippi, della sezione di Torino.
I giovani biancoblù
dimostrano subito un'ottima predisposizione al gioco alla mano e proprio grazie
a un arioso fraseggio vanno in meta già al 5' con Ragazzini, bravo a sfondare
negli ultimi metri (5-0). I locali volano via in velocità anche al 9' e vengono
fermati fallosamente. Capitan Cisi rimette in gioco con un calcetto e buca come
il burro la difesa avversaria (10-0). Al 10' i ragazzi guidati dal terzetto
Virgili-Piazzi-Soldini introducono una mischia ai 5 metri offensivi, ma il CUS
regge l'urto e conquista palla. Reeves al 13' ispira al calcio, Sacco controlla
l'ovale al volo e Cisi parte inarrestabile sull'ala, finendo in meta dopo 30
metri di sprint. Reeves trasforma (17-0). L'apertura è ancora protagonista al
23', quando prima va in meta e poi centra i pali dalla piazzola per il 24-0 a
metà gara.
Il secondo tempo si apre con
i padroni di casa in avanti e al 1' Sacco ancora una volta è abile ad
addomesticare una palla proveniente in calcio dalle retrovie. Giuliani riceve
dall'ala e imbecca Gianusso, che schiaccia il 29-0. Nel prosieguo si vede più
Varese, impegnato a trovare la meta della bandiera. I cussini sono comunque sempre
puntuali nei placcaggi e l'unica occasione che va a buon fine è quella al 20'
di Papagnin, con Comolli che arrotonda con l'addizionale (29-7). Pur in
inferiorità numerica per l'ammonizione a Degrandi, la compagine di Eschoyez
chiude alla grande con le mete al 31' di Gianusso (34-7) e al 35' di Denunzio (39-7).
Il turno è superato agevolmente e ora sulla strada dell'Elite rimane soltanto
la sfida di domenica prossima, ancora all'Albonico, contro il Rugby Bergamo
1950, che ha passato il turno per il forfait del Valledora.
Weekend all'insegna della
amichevoli per la cadetta e per le due Under 18. La squadra di Nicola Compagnone
e Nicola Catalfamo infligge un convincente 41-21 a La Drola, sul campo della Casa
Circondariale Lorusso e Cutugno. L'Under 18 Elite saluta il ritorno in campo,
dopo oltre un anno di assenza per infortunio, di Alberto Carbone e batte in
trasferta la seniores del Mac (Chieri e Amatori '74 Carmagnola) per 8 mete a 4.
I pari età regionali costringono al pareggio per 3 mete a 3 i più esperti e più
fisici rivali dell'Amatori Rugby Torino di Antonio Campagna. Per Dragos
Bavinschi e Andrea Oliva ci sono dunque buoni riscontri in attesa dell'inizio
dei campionati.
Addetto stampa sezione
RUGBY:Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione