Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
25/09/2013
CS - CUS Torino Rugby:
Ultima amichevole pre-campionato per il CUS Torino, che venerdì
alle ore 19,30 riceverà il San Mauro. Domenica, alle 13 all'Albonico, match
decisivo per l'Under 16 contro il Bergamo, per salire in Elite. A Grugliasco domenica
sarà anche il giorno del 14° torneo giovanile "Amici nel Rugby",
riservato alle categorie Under 8-10-12.
La sfida di venerdì alle ore 19,30 al centro sportivo Angelo Albonico,
che opporrà il CUS Torino Rugby al San Mauro di serie C, chiuderà, come ormai tradizione,
le amichevoli e precederà la settimana che porterà domenica 6 ottobre al match
casalingo della prima giornata del girone B della serie A contro il Benevento.
In questa fase di preparazione si stanno abituando al nuovo sistema di
gioco di coach Regan Sue Nicola Martinucci e Luca Bestetti, alla loro prima stagione
in maglia biancoblù. Martinucci è livornese e il 1° ottobre compirà 24 anni.
«Ho iniziato a giocare a rugby - ricorda - all'età di sei anni nella mia città.
Mio papà Stefano era il mediano di
apertura del Livorno e un caro amico di famiglia, Nicola Pacini, da cui ho preso
il nome, era un altro punto di riferimento di quella compagine. Si può dire che
abbia respirato rugby fin da bambino e non avrei potuto che praticare questo
sport. Dopo le giovanili, ho esordito in prima squadra appena compiuti i 18
anni e per 2-3 stagioni ho militato in A1 nel ruolo di ala o centro. Negli
ultimi due campionati sono stato a Verona, sempre in A1, e ora sono pronto per
una nuova esperienza che ritengo molto stimolante. Il gruppo è giovane e
motivato e inserirmi è stato facile. Mi avevano anche parlato bene della città e
ritengo che questo aspetto non vada trascurato quando si decide di cambiare
società».
Nicola si è aggregato ai nuovi compagni fin dal raduno del 19 agosto e ha
svolto il ritiro al Villaggio Olimpico di Sestriere. Luca Bestetti, invece, è
proprio l'ultimo innesto, che nel ruolo di ala-estremo ha coperto la posizione
lasciata vacante dalla partenza di Gianmarco Baire, tornato per motivi
personali in Sardegna. Il suo sopranome è "Bazooka", per la velocità
esplosiva che lo contraddistingue. «Me lo ha dato mio cugino Simone Ragusi che
gioca con la maglia numero 10 nelle fila del Rovigo di Eccellenza. La nostra è
una famiglia di rugbisti e infatti mio zio Gianluca Ragusi allena il Grande
Milano». Luca è nato a Milano 21 anni fa. «A 5 anni - racconta - ho preso in
mano per la prima volta una palla ovale nell'Asr Milano. A 17 ho vinto la B e
sono stato promosso in A2. Dopo una stagione in quella categoria siamo
retrocessi in B, dove ho giocato lo scorso campionato. Ora a Torino voglio dare
il mio contributo per puntare in alto». Con Martinucci e Bestetti, che a Torino
vivono nella stessa casa, in compagnia anche di Martin Thomsen, aumenta la
matrice universitaria del team cussino. Nicola ha infatti studiato Scienze
Motorie a Pisa e vorrebbe continuare alla Suism di Torino, mentre Luca è al
terzo anno di Osteopatia a Milano.
Con la prima squadra impegnata venerdì sera, il weeekend sarà
monopolizzato dall'Under 16 e dal Settore Propaganda. L'Under 16 di Alejandro
Eschoyez domenica alle 13 affronterà il Bergamo nel match decisivo per
l'ammissione all'Elite. La qualificazione al massimo campionato di categoria è
traguardo alla portata di capitan Cisi e compagni, che nel turno precedente
hanno dominato il Varese, mettendo in mostra un ottimo gioco e chiudendo la
partita con in campo ben nove ragazzi di classe 1999. Sempre domenica a
Grugliasco sarà una grande giornata di minirugby. Si disputerà infatti il 14°
torneo "Amici nel Rugby", riservato alle categorie Under 8 (classi
2006-2007), Under 10 (2004-2005) e Under 12 (2002-2003), con la presenza di
alcune delle principali società italiane. L'evento sarà organizzato dall'Associazione
"Amici nel Rugby" e dal CUS Torino Rugby Propaganda, con il
patrocinio di Comune e Provincia di Torino, Comune di Grugliasco e Federazione
Italiana Rugby. «Per la prima volta - spiega Marco
Perrone, nuovo responsabile del Settore Propaganda cussino con Enrico Ponzone,
- avremo in Piemonte il Petrarca Padova e ne siamo orgogliosi. È la conseguenza
della maggiore considerazione che abbiamo acquisito con i buoni risultati ottenuti
partecipando alle manifestazioni organizzate da loro. Ci saranno anche i nostri
ragazzi e il CUS Genova, il Gispi Prato, l'Asr Milano, la Capitolina Roma, il
CUS Milano e il VII, che garantiranno un livello agonistico molto alto». Alle 9
avrà luogo l'accoglienza dei partecipanti e la presentazione degli elenchi
gara, seguite alle 9,15 dal briefing con i responsabili delle società. Il
torneo comincerà alle 9,30, con conclusione della prima fase prima delle 13,
per lasciare spazio al match di barrage dell'Under 16. Le finali per il primo e
secondo posto saranno alle 14,30 (Under 8), 14,45 (Under 10) e 15 (Under 12) e
le premiazioni alle 15,30.
Redazione