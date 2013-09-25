Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Ultima amichevole pre-campionato per il CUS Torino, che venerdìalle ore 19,30 riceverà il San Mauro. Domenica, alle 13 all'Albonico, matchdecisivo per l'Under 16 contro il Bergamo, per salire in Elite. A Grugliasco domenicasarà anche il giorno del 14° torneo giovanile "Amici nel Rugby",riservato alle categorie Under 8-10-12.La sfida di venerdì alle ore 19,30 al centro sportivo Angelo Albonico,che opporrà il CUS Torino Rugby al San Mauro di serie C, chiuderà, come ormai tradizione,le amichevoli e precederà la settimana che porterà domenica 6 ottobre al matchcasalingo della prima giornata del girone B della serie A contro il Benevento.In questa fase di preparazione si stanno abituando al nuovo sistema digioco di coach Regan Sue Nicola Martinucci e Luca Bestetti, alla loro prima stagionein maglia biancoblù. Martinucci è livornese e il 1° ottobre compirà 24 anni.«Ho iniziato a giocare a rugby - ricorda - all'età di sei anni nella mia città.Mio papà Stefano era il mediano diapertura del Livorno e un caro amico di famiglia, Nicola Pacini, da cui ho presoil nome, era un altro punto di riferimento di quella compagine. Si può dire cheabbia respirato rugby fin da bambino e non avrei potuto che praticare questosport. Dopo le giovanili, ho esordito in prima squadra appena compiuti i 18anni e per 2-3 stagioni ho militato in A1 nel ruolo di ala o centro. Negliultimi due campionati sono stato a Verona, sempre in A1, e ora sono pronto peruna nuova esperienza che ritengo molto stimolante. Il gruppo è giovane emotivato e inserirmi è stato facile. Mi avevano anche parlato bene della città eritengo che questo aspetto non vada trascurato quando si decide di cambiaresocietà».Nicola si è aggregato ai nuovi compagni fin dal raduno del 19 agosto e hasvolto il ritiro al Villaggio Olimpico di Sestriere. Luca Bestetti, invece, èproprio l'ultimo innesto, che nel ruolo di ala-estremo ha coperto la posizionelasciata vacante dalla partenza di Gianmarco Baire, tornato per motivipersonali in Sardegna. Il suo sopranome è "Bazooka", per la velocitàesplosiva che lo contraddistingue. «Me lo ha dato mio cugino Simone Ragusi chegioca con la maglia numero 10 nelle fila del Rovigo di Eccellenza. La nostra èuna famiglia di rugbisti e infatti mio zio Gianluca Ragusi allena il GrandeMilano». Luca è nato a Milano 21 anni fa. «A 5 anni - racconta - ho preso inmano per la prima volta una palla ovale nell'Asr Milano. A 17 ho vinto la B esono stato promosso in A2. Dopo una stagione in quella categoria siamoretrocessi in B, dove ho giocato lo scorso campionato. Ora a Torino voglio dareil mio contributo per puntare in alto». Con Martinucci e Bestetti, che a Torinovivono nella stessa casa, in compagnia anche di Martin Thomsen, aumenta lamatrice universitaria del team cussino. Nicola ha infatti studiato ScienzeMotorie a Pisa e vorrebbe continuare alla Suism di Torino, mentre Luca è alterzo anno di Osteopatia a Milano.Con la prima squadra impegnata venerdì sera, il weeekend saràmonopolizzato dall'Under 16 e dal Settore Propaganda. L'Under 16 di AlejandroEschoyez domenica alle 13 affronterà il Bergamo nel match decisivo perl'ammissione all'Elite. La qualificazione al massimo campionato di categoria ètraguardo alla portata di capitan Cisi e compagni, che nel turno precedentehanno dominato il Varese, mettendo in mostra un ottimo gioco e chiudendo lapartita con in campo ben nove ragazzi di classe 1999. Sempre domenica aGrugliasco sarà una grande giornata di minirugby. Si disputerà infatti il 14°torneo "Amici nel Rugby", riservato alle categorie Under 8 (classi2006-2007), Under 10 (2004-2005) e Under 12 (2002-2003), con la presenza dialcune delle principali società italiane. L'evento sarà organizzato dall'Associazione"Amici nel Rugby" e dal CUS Torino Rugby Propaganda, con ilpatrocinio di Comune e Provincia di Torino, Comune di Grugliasco e FederazioneItaliana Rugby. «Per la prima volta - spiega MarcoPerrone, nuovo responsabile del Settore Propaganda cussino con Enrico Ponzone,- avremo in Piemonte il Petrarca Padova e ne siamo orgogliosi. È la conseguenzadella maggiore considerazione che abbiamo acquisito con i buoni risultati ottenutipartecipando alle manifestazioni organizzate da loro. Ci saranno anche i nostriragazzi e il CUS Genova, il Gispi Prato, l'Asr Milano, la Capitolina Roma, ilCUS Milano e il VII, che garantiranno un livello agonistico molto alto». Alle 9avrà luogo l'accoglienza dei partecipanti e la presentazione degli elenchigara, seguite alle 9,15 dal briefing con i responsabili delle società. Iltorneo comincerà alle 9,30, con conclusione della prima fase prima delle 13,per lasciare spazio al match di barrage dell'Under 16. Le finali per il primo esecondo posto saranno alle 14,30 (Under 8), 14,45 (Under 10) e 15 (Under 12) ele premiazioni alle 15,30.Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161