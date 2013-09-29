Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:In archivio l'ultima amichevole pre-campionato del CUS Torinocontro il San Mauro. L'Under 16 batte per 22-7 il Bergamo e conquistal'ammissione all'Elite. Grande successo per il 14° torneo giovanile "Amicinel Rugby", che premia una vittoria della Capitolina e due dell'Asr Milano.Inizia venerdì sera il weekend lungo del CUS Torino che all'Albonicoaffronta il San Mauro di C, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionatonel girone B della serie A. Un'utile rifinitura che consente a coach Regan Suedi lasciare più spazio agli atleti meno impiegati nelle precedenti tre partitee di valutare così nel suo complesso la condizione di forma della rosa.Il clou del fine settimana a Grugliasco è però tutto domenicale, con ilbarrage dell'Under 16 e il 14° torneo giovanile "Amici nel Rugby". Sottouna pioggia intermittente, i ragazzi allenati da Alejandro Eschoyez battono per22-7 il Rugby Bergamo 1950 e si guadagnano anche per quest'anno l'ammissioneall'Elite. I biancoblù si schierano con Mastrodonato estremo, Sacco e Girotto(5' st Bartoletti) ali, Giuliani e Gianusso centri, Reeves apertura, Campagnamediano di mischia, Cisi, Fissore e Pavone terze linee, Eschoyez (21' stStecco) e Gallione seconde linee, Ragazzini e Crismaru piloni e Vetturinitallonatore. In panchina Degrandi, Massano, Bussolino, Denunzio e Ilucas. Pergli orobici vanno in campo Acerbis (23' st Nodari) estremo, Cristiano Bernoldi(10' st Serighelli) e Deretti all'ala, Bonetti (7' st Pessina) e Gaffuri aicentri, Zambelli e Milinkovic in mediana, Aristolao, Wrubl e Baroni in terzalinea, Guiniot e Brivio in seconda, Gimondi e Locati piloni e Orlanditallonatore. A disposizione Alessandro Bernoldi e De Chiara. Arbitra CarloPastore di Genova.Faticano i cussini e gli ospiti prendono il possesso del match. Già al 4'hanno la possibilità di passare in vantaggio, ma Zambelli fallisce un piazzato.I padroni di casa subiscono ed escono dal guscio solo al 16', con un'azione ditouche che innesca una discesa sulla destra di Cisi, sospinto fuori daZambelli. I lombardi rompono l'equilibrio con Milinkovic, che al 25' bucacentralmente la difesa locale e finisce in meta. Zambelli trasforma ed è 0-7.Lo schiaffo subìto tocca nell'orgoglio la squadra di Eschoyez, che trova una reazioneimmediata. Al 26' Gianusso serve Mastrodonato, che smista su Sacco, bravo asaltare un placcaggio e a sprintare in meta. Reeves è preciso dalla piazzola(7-7). Il CUS finalmente è in partita e proprio allo scadere del primo tempo unapalla larga viene concretizzata alla perfezione da capitan Cisi, cheirresistibile corre sulla sinistra e va a realizzare (12-7).Si va al riposo così e al rientro i cussini si urlano fra loro dicontinuare sulla stessa strada. Invece a ripartire meglio è Bergamo, che dimostrapiù spunto in velocità, anche se gli errori nel controllo dell'ovale vanificanoil bel lavoro precedente. I biancoblù ci mettono anche del loro e sono semprepuntuali nei placcaggi. Al quarto d'ora anche la finalizzazione sembra dareragione al team guidato in panchina da Corrado Serrati. Serighelli entra inzona di meta e gli basterebbe solo schiacciare. Pretende però troppo, cercandodi accentrarsi, e sotto la marcatura di due avversari commette "inavanti". Scampato il pericolo i torinesi provano a chiudere i conti, pergarantirsi un finale più tranquillo. Reeves al 26' si mantiene calmo e calciafra i pali una punizione delicata (15-7). In pieno recupero la bella meta diGianusso e la trasformazione di Reeves arricchiscono il bottino (22-7). Ildivario, però, è punizione troppo severa per i bravi bergamaschi.Al fischio conclusivo il rugby cussino può festeggiare il raggiungimentodel primo traguardo stagionale. «Abbiamo affrontato una squadra ben impostata econ delle ottime potenzialità - spiega coach Eschoyez - e vincere non è statofacile. Rispetto alla scorsa settimana contro Varese, siamo stati migliori intouche e in mischia. Abbiamo rischiato ed è andata bene. Il risultato premia ladedizione di questi ragazzi, non solo di quelli che sono andati in campo. Oggic'erano 20 elementi che, con un po' di rammarico, non hanno giocato e hannoassistito alla sfida tifando per i loro compagni. Il merito della vittoria èanche loro, perché con il loro impegno hanno reso i nostri allenamenti più probanti. Ora abbiamo la primasquadra in serie A e le Under 18 e Under 16 in Elite. Miglior premio per il CUSTorino non potrebbe esserci. Regan Sue e io siamo veramente soddisfatti deitecnici e degli atleti di tutte le categorie con cui abbiamo il piacere dilavorare».Un grande successo è anche il 14° torneo giovanile "Amici nelRugby", organizzato dall'Associazione "Amici nel Rugby" edal CUS Torino Rugby Propaganda, con il patrocinio di Comune e Provincia diTorino, Comune di Grugliasco e Federazione Italiana Rugby. Protagonisti sono oltre300 bambini delle categorie Under 12, Under 10 e Under 8, appartenenti a 25squadre di otto società(Asr Milano, Capitolina Roma, CUS Genova, CUS Milano, CUS Torino, Gispi Prato, PetrarcaPadova e VII Torino). Fra gli Under 12 si afferma la Capitolina, che in finalesconfigge per 2 mete (Vaccari e Simoncelli) a 0 l'Asr Milano. Nella finale peril 3°/4° posto il Gispi Prato A batte per 3-0 il Petrarca Padova. Derby cussinoper il 5°/6° posto, con la compagine B che supera la A per 4-2. Il Gispi B si imponeper 5-4 sul VII per la settima piazza e il CUS Milano per 5-3 sul CUS Genovaper la nona. Nell'Under 10 a sollevare il trofeo è l'Asr Milano, che prevaleper 3-1 sul Gispi Prato. Ancora uno scontro in famiglia per la terza posizione,con il CUS Torino A che ha la meglio sul B per 5-3. Il Petrarca Padova domina (4-0)il CUS Milano e fa suo il quinto posto. Netto anche il 7-0 che assegna ilsettimo posto al CUS Genova ai danni del VII.Nel torneo degli Under 8 in semifinale l'Asr Milano regola per 6-2 il CUSTorino B e il Petrarca di misura (2-1) elimina il Gispi. Nella finale netta lasuperiorità dell'Asr sul Petrarca, mentre il Gispi batte (4-2) il CUS Torino Bper il bronzo. Quinta posizione per il CUS Torino A, sesta per il CUS Genova esettima per il CUS Milano. «Abbiamo assistito - commenta Marco Perrone, responsabilecon Enrico Ponzone del Settore Propaganda cussino, - a partite caratterizzateda un ottimo livello tecnico. Al di là dei risultati, si è trattato di unabella festa di sport, che ha coinvolto i ragazzi e loro famiglie. 