Comunicato stampa CUS Torino Rugby

CS - CUS Torino Rugby:
In archivio l'ultima amichevole pre-campionato del CUS Torino
contro il San Mauro. L'Under 16 batte per 22-7 il Bergamo e conquista
l'ammissione all'Elite. Grande successo per il 14° torneo giovanile "Amici
nel Rugby", che premia una vittoria della Capitolina e due dell'Asr Milano.
Inizia venerdì sera il weekend lungo del CUS Torino che all'Albonico
affronta il San Mauro di C, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato
nel girone B della serie A. Un'utile rifinitura che consente a coach Regan Sue
di lasciare più spazio agli atleti meno impiegati nelle precedenti tre partite
e di valutare così nel suo complesso la condizione di forma della rosa.
Il clou del fine settimana a Grugliasco è però tutto domenicale, con il
barrage dell'Under 16 e il 14° torneo giovanile "Amici nel Rugby". Sotto
una pioggia intermittente, i ragazzi allenati da Alejandro Eschoyez battono per
22-7 il Rugby Bergamo 1950 e si guadagnano anche per quest'anno l'ammissione
all'Elite. I biancoblù si schierano con Mastrodonato estremo, Sacco e Girotto
(5' st Bartoletti) ali, Giuliani e Gianusso centri, Reeves apertura, Campagna
mediano di mischia, Cisi, Fissore e Pavone terze linee, Eschoyez (21' st
Stecco) e Gallione seconde linee, Ragazzini e Crismaru piloni e Vetturini
tallonatore. In panchina Degrandi, Massano, Bussolino, Denunzio e Ilucas. Per
gli orobici vanno in campo Acerbis (23' st Nodari) estremo, Cristiano Bernoldi
(10' st Serighelli) e Deretti all'ala, Bonetti (7' st Pessina) e Gaffuri ai
centri, Zambelli e Milinkovic in mediana, Aristolao, Wrubl e Baroni in terza
linea, Guiniot e Brivio in seconda, Gimondi e Locati piloni e Orlandi
tallonatore. A disposizione Alessandro Bernoldi e De Chiara. Arbitra Carlo
Pastore di Genova.
Faticano i cussini e gli ospiti prendono il possesso del match. Già al 4'
hanno la possibilità di passare in vantaggio, ma Zambelli fallisce un piazzato.
I padroni di casa subiscono ed escono dal guscio solo al 16', con un'azione di
touche che innesca una discesa sulla destra di Cisi, sospinto fuori da
Zambelli. I lombardi rompono l'equilibrio con Milinkovic, che al 25' buca
centralmente la difesa locale e finisce in meta. Zambelli trasforma ed è 0-7.
Lo schiaffo subìto tocca nell'orgoglio la squadra di Eschoyez, che trova una reazione
immediata. Al 26' Gianusso serve Mastrodonato, che smista su Sacco, bravo a
saltare un placcaggio e a sprintare in meta. Reeves è preciso dalla piazzola
(7-7). Il CUS finalmente è in partita e proprio allo scadere del primo tempo una
palla larga viene concretizzata alla perfezione da capitan Cisi, che
irresistibile corre sulla sinistra e va a realizzare (12-7).
Si va al riposo così e al rientro i cussini si urlano fra loro di
continuare sulla stessa strada. Invece a ripartire meglio è Bergamo, che dimostra
più spunto in velocità, anche se gli errori nel controllo dell'ovale vanificano
il bel lavoro precedente. I biancoblù ci mettono anche del loro e sono sempre
puntuali nei placcaggi. Al quarto d'ora anche la finalizzazione sembra dare
ragione al team guidato in panchina da Corrado Serrati. Serighelli entra in
zona di meta e gli basterebbe solo schiacciare. Pretende però troppo, cercando
di accentrarsi, e sotto la marcatura di due avversari commette "in
avanti". Scampato il pericolo i torinesi provano a chiudere i conti, per
garantirsi un finale più tranquillo. Reeves al 26' si mantiene calmo e calcia
fra i pali una punizione delicata (15-7). In pieno recupero la bella meta di
Gianusso e la trasformazione di Reeves arricchiscono il bottino (22-7). Il
divario, però, è punizione troppo severa per i bravi bergamaschi.
Al fischio conclusivo il rugby cussino può festeggiare il raggiungimento
del primo traguardo stagionale. «Abbiamo affrontato una squadra ben impostata e
con delle ottime potenzialità - spiega coach Eschoyez - e vincere non è stato
facile. Rispetto alla scorsa settimana contro Varese, siamo stati migliori in
touche e in mischia. Abbiamo rischiato ed è andata bene. Il risultato premia la
dedizione di questi ragazzi, non solo di quelli che sono andati in campo. Oggi
c'erano 20 elementi che, con un po' di rammarico, non hanno giocato e hanno
assistito alla sfida tifando per i loro compagni. Il merito della vittoria è
anche loro, perché con il loro impegno hanno reso i nostri allenamenti più probanti. Ora abbiamo la prima
squadra in serie A e le Under 18 e Under 16 in Elite. Miglior premio per il CUS
Torino non potrebbe esserci. Regan Sue e io siamo veramente soddisfatti dei
tecnici e degli atleti di tutte le categorie con cui abbiamo il piacere di
lavorare».
Un grande successo è anche il 14° torneo giovanile "Amici nel
Rugby", organizzato dall'Associazione "Amici nel Rugby" e
dal CUS Torino Rugby Propaganda, con il patrocinio di Comune e Provincia di
Torino, Comune di Grugliasco e Federazione Italiana Rugby. Protagonisti sono oltre
300 bambini delle categorie Under 12, Under 10 e Under 8, appartenenti a 25
squadre di otto società
(Asr Milano, Capitolina Roma, CUS Genova, CUS Milano, CUS Torino, Gispi Prato, Petrarca
Padova e VII Torino). Fra gli Under 12 si afferma la Capitolina, che in finale
sconfigge per 2 mete (Vaccari e Simoncelli) a 0 l'Asr Milano. Nella finale per
il 3°/4° posto il Gispi Prato A batte per 3-0 il Petrarca Padova. Derby cussino
per il 5°/6° posto, con la compagine B che supera la A per 4-2. Il Gispi B si impone
per 5-4 sul VII per la settima piazza e il CUS Milano per 5-3 sul CUS Genova
per la nona. Nell'Under 10 a sollevare il trofeo è l'Asr Milano, che prevale
per 3-1 sul Gispi Prato. Ancora uno scontro in famiglia per la terza posizione,
con il CUS Torino A che ha la meglio sul B per 5-3. Il Petrarca Padova domina (4-0)
il CUS Milano e fa suo il quinto posto. Netto anche il 7-0 che assegna il
settimo posto al CUS Genova ai danni del VII.
Nel torneo degli Under 8 in semifinale l'Asr Milano regola per 6-2 il CUS
Torino B e il Petrarca di misura (2-1) elimina il Gispi. Nella finale netta la
superiorità dell'Asr sul Petrarca, mentre il Gispi batte (4-2) il CUS Torino B
per il bronzo. Quinta posizione per il CUS Torino A, sesta per il CUS Genova e
settima per il CUS Milano. «Abbiamo assistito - commenta Marco Perrone, responsabile
con Enrico Ponzone del Settore Propaganda cussino, - a partite caratterizzate
da un ottimo livello tecnico. Al di là dei risultati, si è trattato di una
bella festa di sport, che ha coinvolto i ragazzi e loro famiglie. Il mio ringraziamento
va a tutti coloro che hanno fornito il loro apporto all'organizzazione, perché
il nostro è un vero lavoro di squadra, e
alle società che hanno accettato di partecipare, contribuendo a dare lustro
alla manifestazione. L'auspicio è che questo evento possa continuare a crescere
nel corso dei prossimi anni».
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
