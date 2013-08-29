Comunicato stampa CUS Torino Rugby
di Redazione
29/08/2013
CS - CUS Torino Rugby:
Partita la nuova stagione del CUS Torino Rugby, da ieri a domenica
a Sestriere per il ritiro al Villaggio Olimpico. Il ds Salvo Lo Greco:«A
ragazzi come i nostri nulla è precluso. Possiamo puntare all'Eccellenza nel
giro di tre anni».
È iniziata una nuova avventura per il
CUS Torino Rugby, che si appresta a disputare il secondo campionato consecutivo
nel girone B della serie A. Il 19 agosto una cinquantina di atleti si è
ritrovata al centro sportivo Angelo Albonico agli ordini dello staff tecnico
guidato da Regan Sue e Alejandro Eschoyez. La prima settimana di preparazione è
stata subito intensa e si è conclusa con una scarpinata di sei chilometri in
salita lungo le pendici del monte San Giorgio, sopra Piossasco, con un disco da
20 kg fra le mani e un boccaglio per la respirazione.
Ieri mattina il gruppo si è
trasferito a Sestriere, per svolgere cinque giorni di ritiro al Villaggio
Olimpico, che si concluderanno domenica con una partitella in famiglia. Il
programma è di quelli tosti, con seduta di palestra alle 6,30 e poi otto ore di
allenamento al giorno. L'obiettivo è di porre delle basi solide per affrontare
una stagione che si annuncia impegnativa. «La squadra è unita - spiega il
direttore sportivo Salvo Lo Greco - e ha una gran voglia di lavorare. I ragazzi
hanno una capacità incredibile di far sentire a proprio agio i nuovi compagni e
gli ultimi tre arrivati si sono già integrati perfettamente. Il mediano di
apertura Martin Thomsen ha una visione di gioco sensazionale e fa girare la
palla con grande velocità. Percepisce e traduce in azione con estrema rapidità.
Un vero valore aggiunto per il nostro gioco. Il terza linea centro Sergiu
Ursache conferisce ancora più peso e solidità alla mischia, per tradizione uno
dei nostri punti di forza. In attacco è un portatore di palla di sostanza assoluta,
proprio quello che ci mancava. Il centro Nicola Martinucci, a dispetto della
giovane età, è uomo di esperienza, avendo sempre militato in A1. Ha un ottimo
fisico e come Thomsen ha una notevole rapidità di esecuzione».
La prima amichevole è fissata per
sabato 7 settembre all'Albonico contro la Pro Recco, reduce dal primo posto
nella regular season di A1 e dalla finale dei playoff per salire in Eccellenza.
Sette giorni dopo capitan Andrea Merlino e compagni restituiranno la visita
agli Squali. Sabato 21 l'avvicinamento al campionato proseguirà con il match
interno contro il Parabiago di serie B. Avversario dell'ultima uscita del 28 sarà,
come ormai abitudine, il San Mauro di C. Il girone B della serie A sarà a
dodici squadre. Le sopravvissute dello scorso anno sono, oltre ai cussini, l'Alghero, l'Amatori Catania, il Capoterra, i
Rangers Vicenza e il Rugby Badia, cui si sommano CUS Genova, Gran Sasso, Prato
Sesto e Valsugana, promosse attraverso i playoff di B, e le ripescate Benevento
e CUS Perugia. La prima giornata sarà domenica 6 ottobre e il CUS Torino
debutterà alle ore 15,30 a Grugliasco contro il Benevento. Seguiranno le due delicate
trasferte ad Alghero e a Perugia.Il girone di andata si concluderà domenica 22
dicembre e quello di ritorno si aprirà il 2 febbraio. La regular season
chiuderà i battenti il 4 maggio.
La prima classificata farà i playoff
per andare in Eccellenza con le prime tre di A1. La seconda per salire
dovrà spareggiare con la decima di A1.
Le ultime tre in graduatoria scenderanno direttamente in B. L'ottava e la nona
disputeranno i playout il 18 e il 25 maggio rispettivamente contro la
dodicesima e l'undicesima di A1. «Sarà un torneo molto selettivo - afferma Lo
Greco - e siamo certi che l'esperienza fatta nella passata stagione ci tornerà
molto utile. Sono convinto che possiamo migliorare quel settimo posto e in
prima battuta l'obiettivo sarà quello. Non ho mai visto dei ragazzi sostenere
allenamenti così duri come i nostri e al termine uscire dal campo con il
sorriso sulle labbra. A gente così non è precluso alcun traguardo. Nel giro di
un triennio possiamo puntare all'Eccellenza».
Addetto stampa sezione
RUGBY:
Roberto Levi
(+39) 347 - 1105647
http://www.custorino.it/RugbyCusTorino/home.aspx
[email protected]
Ufficio stampa CUS Torino
Tel. (+39) 011.19924161
[email protected]
Redazione