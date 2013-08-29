Comunicato stampa CUS Torino Rugby

[email protected]

CS - CUS Torino Rugby:Partita la nuova stagione del CUS Torino Rugby, da ieri a domenicaa Sestriere per il ritiro al Villaggio Olimpico. Il ds Salvo Lo Greco:«Aragazzi come i nostri nulla è precluso. Possiamo puntare all'Eccellenza nelgiro di tre anni».È iniziata una nuova avventura per ilCUS Torino Rugby, che si appresta a disputare il secondo campionato consecutivonel girone B della serie A. Il 19 agosto una cinquantina di atleti si èritrovata al centro sportivo Angelo Albonico agli ordini dello staff tecnicoguidato da Regan Sue e Alejandro Eschoyez. La prima settimana di preparazione èstata subito intensa e si è conclusa con una scarpinata di sei chilometri insalita lungo le pendici del monte San Giorgio, sopra Piossasco, con un disco da20 kg fra le mani e un boccaglio per la respirazione.Ieri mattina il gruppo si ètrasferito a Sestriere, per svolgere cinque giorni di ritiro al VillaggioOlimpico, che si concluderanno domenica con una partitella in famiglia. Ilprogramma è di quelli tosti, con seduta di palestra alle 6,30 e poi otto ore diallenamento al giorno. L'obiettivo è di porre delle basi solide per affrontareuna stagione che si annuncia impegnativa. «La squadra è unita - spiega ildirettore sportivo Salvo Lo Greco - e ha una gran voglia di lavorare. I ragazzihanno una capacità incredibile di far sentire a proprio agio i nuovi compagni egli ultimi tre arrivati si sono già integrati perfettamente. Il mediano diapertura Martin Thomsen ha una visione di gioco sensazionale e fa girare lapalla con grande velocità. Percepisce e traduce in azione con estrema rapidità.Un vero valore aggiunto per il nostro gioco. Il terza linea centro SergiuUrsache conferisce ancora più peso e solidità alla mischia, per tradizione unodei nostri punti di forza. In attacco è un portatore di palla di sostanza assoluta,proprio quello che ci mancava. Il centro Nicola Martinucci, a dispetto dellagiovane età, è uomo di esperienza, avendo sempre militato in A1. Ha un ottimofisico e come Thomsen ha una notevole rapidità di esecuzione».La prima amichevole è fissata persabato 7 settembre all'Albonico contro la Pro Recco, reduce dal primo postonella regular season di A1 e dalla finale dei playoff per salire in Eccellenza.Sette giorni dopo capitan Andrea Merlino e compagni restituiranno la visitaagli Squali. Sabato 21 l'avvicinamento al campionato proseguirà con il matchinterno contro il Parabiago di serie B. Avversario dell'ultima uscita del 28 sarà,come ormai abitudine, il San Mauro di C. Il girone B della serie A sarà adodici squadre. Le sopravvissute dello scorso anno sono, oltre ai cussini, l'Alghero, l'Amatori Catania, il Capoterra, iRangers Vicenza e il Rugby Badia, cui si sommano CUS Genova, Gran Sasso, PratoSesto e Valsugana, promosse attraverso i playoff di B, e le ripescate Beneventoe CUS Perugia. La prima giornata sarà domenica 6 ottobre e il CUS Torinodebutterà alle ore 15,30 a Grugliasco contro il Benevento. Seguiranno le due delicatetrasferte ad Alghero e a Perugia.Il girone di andata si concluderà domenica 22dicembre e quello di ritorno si aprirà il 2 febbraio. La regular seasonchiuderà i battenti il 4 maggio.La prima classificata farà i playoffper andare in Eccellenza con le prime tre di A1. La seconda per saliredovrà spareggiare con la decima di A1.Le ultime tre in graduatoria scenderanno direttamente in B. L'ottava e la nonadisputeranno i playout il 18 e il 25 maggio rispettivamente contro ladodicesima e l'undicesima di A1. «Sarà un torneo molto selettivo - afferma LoGreco - e siamo certi che l'esperienza fatta nella passata stagione ci torneràmolto utile. Sono convinto che possiamo migliorare quel settimo posto e inprima battuta l'obiettivo sarà quello. Non ho mai visto dei ragazzi sostenereallenamenti così duri come i nostri e al termine uscire dal campo con ilsorriso sulle labbra. A gente così non è precluso alcun traguardo. Nel giro diun triennio possiamo puntare all'Eccellenza».Addetto stampa sezioneRUGBY:Roberto Levi(+39) 347 - 1105647Ufficio stampa CUS TorinoTel. (+39) 011.19924161