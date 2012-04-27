COMUNICATO STAMPA FIR
di Redazione
27/04/2012
COMUNICATO STAMPA FIR Bologna – Si è svolto oggi a Bologna il Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby. Il Consiglio ha preso atto della manifestazione d’interesse presentata dalla Società Rugby Viadana per la partecipazione al Rabodirect PRO12 2012/13 e 2013/14 ed ha disposto di effettuare tutte le verifiche del caso al fine di valutare l’esistenza dei requisiti necessari alla concessione della licenza di partecipazione. Nel caso tali presupposti non dovessero sussistere, il Consiglio Federale ha ribadito la volontà di prendere parte alla competizione con una franchigia federale. Proseguendo nei lavori, l’organo di governo del rugby italiano ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2011 e la Circolare Informativa 2012/2013 che verrà successivamente pubblicata sul sito internet ufficiale www.federugby.it Il settore tecnico ha ufficializzato le date d’inizio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C 2012/2013, che avranno inizio nella giornata di domenica 7 ottobre. Infine è stato presentato Il planning del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/2013, che prevede una struttura invariata per la regular season e le semifinali ed un ritorno alla finale in gara unica in casa della finalista meglio classificata. Le date fissate per la disputa del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/2013 sono le seguenti: 22 settembre – 1° giornata 29 settembre – 2° giornata 6 ottobre – 3° giornata 27 ottobre – 4° giornata 3 novembre – 5° giornata 10 novembre – 6° giornata 1 dicembre – 7° giornata 22 dicembre – 8° giornata 6 gennaio – 9° giornata 26 gennaio – 10° giornata 2 marzo – 11° giornata 9 marzo – 12° giornata 23 marzo – 13° giornata 30 marzo – 14° giornata 6 aprile – 15° giornata 13 aprile – 16° giornata 20 aprile – 17° giornata 27 aprile – 18° giornata 4 maggio – eventuali recuperi/spareggi 11 maggio – semifinali andata 18 maggio – semifinali ritorno 25 maggio – Finale titolo Campione d’Italia 2012/2013 Si è infine deciso di modificare, a partire dalla stagione 2012/2013, i tempi di lavoro presso le Accademie federali con l'obiettivo di compiere ulteriori progressi nello sviluppo dei giocatori impegnati presso le strutture FIR.
