COMUNICATO STAMPA FIR Roma - Nel corso della riunione del Consiglio Federale FIR svoltasi sabato a Parma è stata presentata, da parte della commissione composta dal vice-presidente vicario Nino Saccà, dal consigliere federale Luigi Torretti e dal direttore amministrativo della FIR Giorgio Grenti, la relazione effettuata sulla base dei documenti presentati dalla Società Rugby Viadana per l’ottenimento della licenza di partecipazione al RaboDirect PRO12 per le stagioni 2012/13 e 2013/14 per una Società di nuova costituzione. Presto atto della relazione, il Consiglio ha proceduto alla votazione per l’accoglimento o il respingimento della candidatura. All’unanimità, su raccomandazione della commissione, la candidatura è stata respinta per insostenibilità economico-finanziaria. Il Consiglio, confermando la precedente delibera, ha pertanto disposto di partecipare provvisoriamente con una franchigia a controllo federale al fine di garantire le obbligazioni assunte nei confronti del Rabodirect PRO12. Ulteriori dettagli sulla nuova squadra verranno resi noti in un secondo momento.
