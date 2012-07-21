Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR

di Redazione 21/07/2012

COMUNICATO STAMPA FIR Parma – Si è tenuta ieri sera a Parma la riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby presieduto da Giancarlo Dondi. Di seguito le decisioni assunte dall'assise: Assemblea Ordinaria Elettiva Il Consiglio Federale ha definito la data e la sede dell’assemblea ordinaria elettiva, che si terrà sabato 15 settembre a Roma. Cariparma Test Match Italia v Tonga Il Consiglio ha ufficializzato che il Cariparma Test Match Italia v Tonga del 10 novembre si disputerà allo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia. Gli altri due appuntamenti della finestra IRB di novembre vedranno l’Italia affrontare la Nuova Zelanda Campione del Mondo il 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e l’Australia il 24 novembre allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Campionati Nazionali 2012/13 Il Consiglio ha esaminato le richieste d’iscrizione ai Campionati nazionali 2012/13. E’ stato deliberato che il Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13 si disputi con dodici squadre, con il reintegro della Società Rugby Viadana ed il ripescaggio della Società Fiamme Oro Rugby, finalista del Campionato Italiano di Serie A 2011/12. Le dodici squadre iscritte al Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13 sono le seguenti: Cammi Calvisano (Campione d’Italia 2011/12) Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano Vea Femi-CZ Rovigo Petrarca Padova Mantovani Lazio Rugby Reggio L’Aquila Rugby Crociati Parma Rugby Viadana Orved San Donà (Campione d’Italia Serie A 2011/12) Fiamme Oro Roma Il Campionato d’Eccellenza 2012/13 manterrà invariata la formula del girone all’italiana con partite di andata e ritorno e semifinali in doppia gara per le prime quattro classificate al termine della stagione regolare, mentre la finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2012/13 si disputerà in gara unica in casa della squadra meglio classificata in regular season. Retrocederà nella Serie A 2013/14 la formazione ultima classificata al termine della stagione regolare. Il planning aggiornato del Campionato Italiano d’Eccellenza 2012/13 è allegato al presente comunicato stampa. Conseguentemente all’iscrizione della Società Fiamme Oro Rugby nel massimo campionato, sono stati disposti dal Consiglio i seguenti ripescaggi in base all’articolo 19 del Regolamento Sportivo: Società Roccia Rubano dal Girone 2 al Girone 1 della Serie A Cesin Cus Torino dal Girone 1 della Serie B al Girone 2 della Serie A Bassa Bresciana dalla Serie C al Girone 1 della Serie B Staff tecnici Squadre Nazionali 2012/13 Il Consiglio ha ufficializzato i responsabili tecnici delle Squadre Nazionali per la stagione 2012/13: Italia Emergenti – Andrea Sgorlon/Roland De Marigny Italia U20 – Gianluca Guidi (responsabile)/Luca Bot (assistente) Italia U18 – Fabio Roselli Italia U17 – Massimo Brunello (responsabile)/Paolo Grassi (assistente) Staff tecnici Accademie Federali 2012/13 Sono stati infine definiti gli staff tecnici delle Accademie federali, che opereranno sotto il coordinamento di Carlo Orlandi, nominato dal Consiglio Federale nuovo Coordinatore dell’Alto Livello Giovanile: Accademia Nazionale U19 di Tirrenia “Ivan Francescato” – Luca Bot, Roland De Marigny Accademia Zonale U18 di Parma – Philippe Doussy, Stefano Romagnoli Accademia Zonale U18 di Mogliano Veneto – Massimo Brunello, Andrea Sgorlon Accademia Zonale U18 di Roma “Lorenzo Sebastiani” – Paolo Grassi, Fabio Roselli

