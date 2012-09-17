Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR

di Redazione 17/09/2012

COMUNICATO STAMPA FIR Il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, a seguito di quanto apparso tra domenica e oggi su alcuni organi di stampa, si rammarica per la strumentalizzazione di alcune sue dichiarazioni che si riferivano a comportamenti di singoli che nulla hannio a che vedere con i valori dell'etica sportiva ed, in particolare, con quelli del rugby. Desidera al tempo stesso ribadire che mai ha imputato alla Benetton Rugby Treviso o al suo Presidente e candidato alla carica di Presidente federale, Sig. Amerino Zatta, comportamenti non conformi all'etica sportiva e tanto meno illeciti, nel corso della campagna elettorale. Deve precisare inoltre che, nel corso della stessa conferenza stampa immediatamente successiva all’elezione, ha sottolineato – come peraltro fatto per tutto il periodo precedente l’Assemblea Ordinaria Elettiva del 15 settembre – che la Benetton è una risorsa del rugby italiano, auspicando il superamento di ogni tensione tra FIR ed il Club biancoverde. Proprio con questo proposito, il Presidente Gavazzi chiederà al Sig. Luciano Benetton, che molto ha fatto per la nostra disciplina, di incontrarLo personalmente.

