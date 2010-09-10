COMUNICATO STAMPA FIR - CAMPIONATO D'ECCELLENZA 2010/2011
di Redazione
10/09/2010
COMUNICATO STAMPA FIR Roma â La Federazione Italiana Rugby informa che, a seguito delle richieste pervenute dalla maggior parte delle SocietÃ partecipanti, a partire dalla terza giornata del girone dâandata e per tutto lâanno solare 2010, le gare del Campionato Italiano dâEccellenza saranno programmate al sabato alle ore 15.00. Eventuali ulteriori variazioni al calendario del Campionato Italiano dâEccellenza per le gare in programma nellâanno solare 2011 (dalla nona alla diciottesima giornata comprese) verranno comunicate da FIR successivamente allâufficializzazione del calendario di ritorno della Magners League, al fine di evitare sovrapposizioni tra i due campionati. Resta inteso che le partite teletrasmesse seguiranno la programmazione legata agli accordi in essere con Rai.
