COMUNICATO STAMPA FIR - CAMPIONATO D'ECCELLENZA 2010/2011

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2010

COMUNICATO STAMPA FIR Roma â La Federazione Italiana Rugby informa che, a seguito delle richieste pervenute dalla maggior parte delle SocietÃ  partecipanti, a partire dalla terza giornata del girone dâandata e per tutto lâanno solare 2010, le gare del Campionato Italiano dâEccellenza saranno programmate al sabato alle ore 15.00. Eventuali ulteriori variazioni al calendario del Campionato Italiano dâEccellenza per le gare in programma nellâanno solare 2011 (dalla nona alla diciottesima giornata comprese) verranno comunicate da FIR successivamente allâufficializzazione del calendario di ritorno della Magners League, al fine di evitare sovrapposizioni tra i due campionati. Resta inteso che le partite teletrasmesse seguiranno la programmazione legata agli accordi in essere con Rai.   Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
