Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

di Redazione 06/11/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE Bologna – Si è svolta ieri a Bologna la riunione del Consiglio Federale della FIR presieduto da Giancarlo Dondi. Di seguito i principali punti all’ordine del giorno affrontati dal Consiglio. Rapporti con Benetton Treviso Il Consiglio Federale ha espresso unanime rammarico e preoccupazione in merito alla situazione venutasi a creare con la Società Benetton Rugby, caratterizzata da comportamenti e atteggiamenti nei confronti della Federazione Italiana Rugby (ricorsi, raccomandate etc.) che non appaiono conformi a quello spirito collaborativo necessario per il raggiungimento degli scopi che la partecipazione italiana al Rabodirect PRO12 esplicitamente si prefigge. Il Consiglio Federale confida comunque che il tentativo che sarà effettuato, in via ultimativa, per normalizzare la situazione - nel reciproco interesse e nel rispetto degli scopi e dei principi sanciti dallo stesso capitolato tecnico-sportivo - abbia esito positivo. Finale Heineken Cup 2015 Il Consiglio ha formalizzato ad European Rugby Cup, ente organizzatore delle coppe europee, la richiesta di ospitare in Italia la Finale dell’Heineken Cup 2015. Affari amministrativi Il Consiglio ha approvato all’unanimità il bilancio semestrale. Sedi test-match internazionali giovanili/femminile Il Consiglio ha definito le sedi degli incontri internazionali per Italia Femminile, Italia U20 ed Italia U18 nei rispettivi 6 Nazioni 2012: ITALIA FEMMINILE Italia v Inghilterra – Udine, 12 febbraio 2012 Italia v Scozia – Rovato, 18 marzo 2012 ITALIA U20 Italia v Inghilterra – Bari, 10 febbraio 2012 Italia v Scozia – Firenze, 16 marzo 2012 ITALIA U18 Italia v Irlanda – Badia Polesine, 18 febbraio 2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp