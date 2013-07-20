COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE
di Redazione
20/07/2013
COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR
Napoli – Si è conclusa questa mattina, presso il Royal Continental Hotel di Napoli, la quinta riunione 2013 del Consiglio Federale FIR presieduto
da Alfredo Gavazzi.
Il Presidente, aprendo i lavori ieri pomeriggio, ha sottolineato ancora una volta la volontà di favorire sempre più il coinvolgimento delle Società
del territorio, fondamenta della Federazione, come testimonia l’itineranza delle riunioni del Consiglio. Il Presidente ha altresì ribadito
l’importanza della riunione annuale del mese di luglio, momento chiave per la definizione dell’attività federale.
Di seguito i temi affrontati nel corso della riunione dell’organo di governo del rugby italiano.
Informative del Presidente federale
Il Presidente Gavazzi ha portato all’attenzione del Consiglio la politica di contenimento dei costi posta in essere a seguito dell’ampliamento
della struttura accademica federale, che consta dalla stagione 2013/2014 di nove Accademie e trentadue Centri di Formazione U16. Il Presidente ha
sottolineato come tale politica abbia consentito, a fronte di un consistente investimento nella formazione dei più interessanti prospetti del rugby
nazionale, di ridurre sensibilmente il costo medio di ogni singola struttura.
Presidente e Consiglio hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Direttore del Rugby di Alto Livello Carlo Checchinato e dal
Responsabile Area Tecnica Prof. Franco Ascione il cui impegno ha permesso, in tempi brevi, di avviare un ambizioso processo di ampliamento della
struttura di formazione.
Il Consiglio ha inoltre nominato il Responsabile dell’Area Tecnica Prof. Francesco Ascione responsabile ad interim del Rugby di Base per la stagione
corrente, rimandando ad un secondo momento l’identificazione di una figura dedicata al ruolo.
Diritti TV Cariparma Test Match 2013/RaboDirect PRO12/RBS 6 Nazioni/Eccellenza
Il Presidente Gavazzi ha aggiornato i colleghi Consiglieri circa lo stato delle trattative e degli incontri avuti con le emittenti televisive
nazionali che hanno manifestato interesse alla trasmissione dei Cariparma Test Match 2013, del Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014, al
RaboDirect PRO12 ed all’RBS 6 Nazioni.
Sedi Cariparma Test Match 2013
Il Consiglio, in attesa della formalizzazione degli accordi con il Comune di Cremona, ha ufficializzato lo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona quale
sede del Cariparma Test Match Italia v Fiji del prossimo 16 novembre.
Il Presidente federale ed il responsabile degli eventi internazionali Pier Luigi Bernabò incontreranno nei prossimi giorni l’amministrazione
comunale di Torino, città candidata ad ospitare il Cariparma Test Match del 9 novembre tra Italia ed Australia.
Sedi 6 Nazioni 2014 Italia U20/Italia Femminile
Il Consiglio ha deliberato le sedi degli incontri interni della Nazionale Italiana U20 e della Nazionale Italiana Femminile nel 6 Nazioni 2014.
L’Italia U20 affronterà la Scozia a Pordenone e l’Inghilterra a Botticino (Brescia).
L’Italia Femminile scenderà in campo contro la Scozia a Santa Maria Capua a Vetere (Caserta) e contro l’Inghilterra a Rovato (Brescia).
Commissione Medica Federale
E’ stata deliberata la composizione della nuova Commissione Medica Federale, di cui il Prof. Vincenzo Ieracitano mantiene la presidenza.
Questa la composizione della nuova Commissione Medica Federale:
Vincenzo Ieracitano – Presidente
Antonino Salvia
Attilio Rota
Pierantonio Ricci
Roberto Delsignore
Maurizio Fornari
Corrado D’Antimo
Filippo Bottiglia
Alessandro Pasinelli
E’ stato inoltre nominato il nuovo Medico Federale, carica che verrà ricoperta dalla Dott.ssa Luisa Selletti.
Il Presidente federale ed il Consiglio hanno espresso un sentito ringraziamento al Prof. Di Domenica ed al Prof. Gianluca Melegati, rispettivamente
Medico Federale uscente e membro uscente della Commissione Medica Federale, per il contributo offerto e la professionalità dimostrata nel corso della
propria collaborazione con la FIR.
Campionati Nazionale 2013/2014
Il Consiglio ha esaminato le richieste d’iscrizione ai Campionati nazionali 2013/14.
Campionato Italiano d’Eccellenza
A seguito della mancata iscrizione della Società Crociati Rugby al massimo campionato, è stato confermato a maggioranza che il Campionato Italiano
d’Eccellenza 2013/14 si disputi con undici squadre.
Le squadre iscritte al Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/14 sono le seguenti:
Marchiol Mogliano (Campione d’Italia 2012/2013)
Estra I Cavalieri Prato
Rugby Viadana
Cammi Calvisano
Vea Femi-CZ Rovigo
Petrarca Padova
Mantovani Lazio
Fiamme Oro Roma
Orved San Donà
Rugby Reggio
Unione Rugby Capitolina (Campione d’Italia Serie A 2012/2013)
Il Campionato d’Eccellenza 2013/14 manterrà invariata la formula del girone all’italiana con partite di andata e ritorno e semifinali in doppia
gara per le prime quattro classificate al termine della stagione regolare. La finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia 2013/14 si
disputerà in gara unica.
Retrocederanno in Serie A le Società classificate al decimo ed undicesimo posto e l’Eccellenza 2014/2015 si disputerà a dieci squadre.
Nel caso in cui non venga rinnovato l’accordo attualmente in essere con RaboDirect PRO12, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2014, e si
presenti la necessità di un reintegro nel Campionato Italiano d’Eccellenza nella stagione 2014/15, il numero di retrocessioni in Serie A verrà
portato a tre.
Serie A
Il Consiglio, sulla base della nuova normativa prevista dall’articolo 4 del Regolamento Organico, ha accolto all’unanimità la richiesta delle
Società Donelli Modena e Gruppo Padana Paese, aventi diritto alla partecipazione al Campionato Italiano di Serie A, di iscriversi alla Serie B
2013/2014.
Sulla base delle disponibilità e delle rinunce pervenute, sono state ripescate in Serie A per la stagione 2013/2014, in quanto aventi diritto, le
Società Rugby Benevento e Cus Perugia, che saranno iscritte al Girone 2.
Serie B
Sulla base dei ripescaggi effettuati nella categoria superiore, il Consiglio ha ripescato in Serie B la Società Ragusa Rugby Club, che sarà iscritta
al Girone 4.
Consiglio d’Amministrazione “Zebre Rugby”
Il Consiglio Federale ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Presidente della franchigia Zebre Rugby presentate dal sig. Daniele Reverberi,
che ha comunque manifestato la propria disponibilità a mantenere la propria presenza nel CDA.
Il Consiglio ha deliberato la nomina a Presidente della franchigia del Nord Ovest, sino al 30 giugno 2014, del sig. Pier Luigi Bernabò.
La struttura del nuovo Consiglio d’Amministrazione di Zebre Rugby è la seguente:
Pier Luigi Bernabò – Presidente
Arturo Balestrieri – Vice Presidente
Artemio Carra – Vice Presidente
Giorgio Bergonzi – Consigliere
Almer Berselli – Consigliere
Roberto Cammi – Consigliere
Jean Jacques Dubau – Consigliere
Francesco Paolini – Consigliere
Gabriele Ruffolo – Consigliere
Ennio Speranza – Consigliere
Marcello Tedeschi – Consigliere
Daniele Reverberi - Consigliere
Progetto “Sviluppo Rugby di base”
Il Settore Tecnico ha proposto un montepremi di 980.000€ per il Progetto Rugby di Base 2013/2014, mantenendo quando stanziato nella stagione
2012/2013. Il progetto completo per la stagione in corso verrà pubblicato quanto prima sul sito internet ufficiale, www.federugby.it
Centri di Formazione U16
Sono state identificate a Rho e Varese le sedi degli ultimi due Centri di Formazione U16 ancora vacanti, completando così la rosa dei ventitrè
Centri legati alle Società e dei nove legati alle Accademie zonali. I tecnici federali per tali strutture verranno definiti successivamente.
Rugby Alto Livello
Il Consiglio ha deliberato la nomina, proposta da Carlo Checchinato, del sig. Andrea Duodo a Manager della Nazionale Emergenti e del sig. Claudio
Appiani a Manager della Nazionale U20.
Regime Giocatori stranieri partecipanti al progetto formativo federale
E’ stato deliberato di equiparare ai giocatori di formazione italiana quei giocatori di formazione estera che abbiano partecipato per almeno due
anni al percorso formativo federale nelle accademie zonali o nell’accademia nazionale.
Normativa Giudici di Linea Serie B
Il Consiglio infine, preso atto delle istante avanzate da numerose Società di tutto il territorio nazionale, ha ritenuto di rendere obbligatoria a
partire dalla Stagione Sportiva 2014/2015 la normativa prevista dalla Circolare Informativa (pag. 58, 4.8) relativa ai giudici di linea di Serie B.
La stagione 2013/2014 sarà considerata preparatoria e non saranno applicate sanzioni per consentire alle Società l’adeguamento a tale normativa.
Alle Società che sin dalla stagione in corso si adegueranno a tale normativa verrà riconosciuto un incentivo da definire.
Redazione