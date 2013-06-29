Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE, BOLOGNA 28 GIUGNO

COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE, BOLOGNA 28 GIUGNO

di Redazione 29/06/2013

COMUNICATO STAMPA FIR – CONSIGLIO FEDERALE, BOLOGNA 28 GIUGNO

Bologna - Si è svolta ieri a Bologna la quarta riunione annuale del Consiglio Federale della FIR presieduto da Alfredo Gavazzi.

Questi i principali temi affrontati, nel corso dell'incontro, dall'organo di governo del rugby italiano.

Cariparma Test Match 2013

Il Consiglio ha deciso che il Cariparma Test Match Italia v Argentina, in calendario sabato 23 novembre 2013, si disputerà allo Stadio Olimpico di

Roma. Prezzi dei biglietti e modalità di acquisto verranno rese note nei prossimi giorni.

Le sedi dei Cariparma Test Match Italia v Australia (9 novembre) e Italia v Fiji (16 novembre) verranno deliberate dal Consiglio Federale in programma

il prossimo 19 luglio a Napoli, con l’indicazione di disputare l’incontro i Wallabies all’Olimpico di Torino e quello con Fiji allo Stadio

“Giovanni Zini” di Cremona.

Test-match di preparazione Rugby World Cup “Inghilterra 2015”

E’ stato definito che nel mese di agosto 2015, in preparazione alla Rugby World Cup “Inghilterra 2015”, la Squadra Nazionale disputerà tre

test-match di preparazione: due contro la Scozia (uno in casa, uno in trasferta) ed uno con il Galles (in trasferta).

Fideiussione Società di Eccellenza – Stagione 2013/2014

Il Consiglio ha deliberato che le Società iscritte al Campionato Italiano d’Eccellenza 2013/2014 possano presentare entro e non oltre il dieci

settembre 2013 la fideiussione bancaria di euro 50.000 (cinquantamila) a garanzia delle spettanze dei tesserati.

Alle Società che non dovessero presentare la fideiussione entro i termini richiesti verrà trattenuta dal contributo federale, a titolo di cauzione,

una somma pari a quella prevista.

Finale Heineken Cup 2015

Il Consiglio Federale ha deliberato che la Finale dell’Heineken Cup 2015, la cui organizzazione è stata affidata da European Rugby Cup

all’Italia, si disputi allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Diritti televisivi

Il Presidente ha ricevuto mandato dal Consiglio per proseguire le trattative per la cessione dei diritti televisivi del Campionato Italiano

d’Eccellenza, per i diritti nazionali del RaboDirect PRO12 e dei Cariparma Test Match 2013.

Commissione Nazionale Arbitri

Il Consiglio ha deliberato la nuova composizione della Commissione Nazionale Arbitri (CNAr), che passa sotto la gestione diretta dell’Ufficio

Tecnico federale, affidando la presidenza all’ex arbitro internazionale Maurizio Vancini.

I signori Riccardo Bono, Giovanni Morandin, Mario Borgato, Stefano Mancini e Salvatore De Falco saranno i membri della Commissione.

Maurizio Vancini, Rossano Faccioli e Salvatore De Falco saranno i responsabili delle designazioni arbitrali.

Il Presidente Gavazzi ed il Consiglio hanno rivolto un sentito ringraziamento al presidente uscente sig. Giampaolo Celon ed a tutti i membri uscenti

per la preziosa collaborazione garantita alla FIR nel corso degli anni di collaborazione.

Italia 7s

Il Presidente ha proposto, rimandando lo studio di fattibilità alla commissione dedicata, di creare un’accademia ed identificare un gruppo di

atleti da destinare all’attività della Nazionale di specialità.

Cessioni di titolo sportivo

L’esito delle richieste di cessione di titolo sportivo pervenute verrà reso noto dal Consiglio Federale in occasione della riunione del prossimo 19

luglio.

Serie C – iscrizione squadre cadette

Il Consiglio ha accolto la richiesta di prevedere, per le Società partecipanti al Campionato di Serie C, la facoltà di iscrivere alla stessa serie

la propria squadra cadetta, purchè non inserita nello stesso girone della prima squadra.

Centri di formazione U16

Il Presidente federale ha tenuto a ribadire, per massima chiarezza, che gli atleti dei Centri di Formazione rimarranno di proprietà delle Società di

provenienza e che la frequentazione dei Centri sarà limitata a tre allenamenti alla settimana, a fronte di due sessioni presso il Club di

appartenenza.

Gli atleti svolgeranno pertanto regolarmente l’attività agonistica Campionato Under 16 con il proprio Club d’origine, fatta salva – una volta

al mese – la partecipazione alla speciale competizione riservata ai Centri di Formazione.

Una nota esplicativa verrà inviata nei prossimi giorni a tutte le Società.

Nazionale Emergenti

Il Presidente ha sottolineato, per il futuro, la necessità di garantire un sempre più vasto coinvolgimento degli atleti provenienti

dall’Eccellenza nella Nazionale Emergenti, sottolineando come il massimo campionato rappresenti il naturale completamento del percorso formativo

avviato dai Centri di Formazione U16 e delle Accademie federali, e di cui l’Eccellenza rappresenta l’ultimo passo verso il più alto livello. Il

Presidente Gavazzi ha ribadito la volontà di affidare la guida tecnica della Nazionale Emergenti ad un binomio di allenatori provenienti dalle

formazioni di RaboDirect PRO12.

Nuova sede federale

Il Presidente Gavazzi ha aggiornato il Consiglio circa lo stato della trattativa per l'acquisto della nuova sede federale di Roma.

Accademia U18 – Regione Campania

Il Consiglio ha deliberato che l’Accademia U18 per la Regione Campania abbia sede nella città di Benevento, che va ad aggiungersi alle strutture

federali di Torino, Milano, Remedello (BS), Mogliano Veneto (TV), Prato, Roma e Catania, oltre al progetto sperimentale attivato a Rovigo.







