COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE - CONCLUSIONE LAVORI

COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR - CONCLUSIONE LAVORI Bologna – Si è concluso questa mattina il Consiglio Federale della FIR, riunitosi a partire da ieri presso lo Sheraton Hotel di Bologna-Fiera. Di seguito i principali temi discussi e le decisioni assunte dal Consiglio nella seconda e conclusiva giornata di lavori. Circolare Informativa 2011/2012 E’ stata approvata la Circolare Informativa 2011/2012. Il documento verrà pubblicato nei prossimi giorni su www.federugby.it ed inviato alle Società affiliate a mezzo posta elettronica. Selezione Accademia “Ivan Francescato” - partecipazione a Campionato Italiano Serie A 2011/2012 Il Consiglio ha decretato la partecipazione di una squadra composta dagli atleti dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia al Campionato Italiano di Serie A a partire dalla stagione sportiva 2011/2012. La Selezione parteciperà al campionato secondo i normali principi regolamentari, ma non potrà essere promossa nella categoria superiore. Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012 – date e formula della Finale titolo Il Consiglio ha approvato il planning del Campionato Italiano d’Eccellenza per la stagione sportiva 2011/2012. Il Campionato prenderà il via nel week-end del 7/9 ottobre. La formula prevede una regular season a dieci squadre con partite di andata e ritorno, con una retrocessione in Serie A e la qualificazione alle semifinali (andata e ritorno) delle prime quattro classificate della stagione regolare. Dopo il doppio turno di semifinale, le due finaliste si affronteranno in una serie al meglio dei tre incontri che assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Le date della serie finale sono le seguenti: Finale 1 11/13 maggio Finale 2 18/20 maggio Finale 3 25/27 maggio (eventuale) Nuovo progetto “Rugby di Base” E’ stato approvato il nuovo progetto per il rugby di base che prevede ulteriori incentivi per le Società che schiereranno due o più formazioni nell’attività U12, U14 ed U16. Il progetto definitivo verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito federale www.federugby.it
