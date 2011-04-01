Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

COMUNICATO STAMPA FIR - CONSIGLIO FEDERALE

di Redazione 01/04/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO FEDERALE FIR Bologna - Si è conclusa la prima giornata di lavori del Consiglio Federale della FIR, riunitosi stamane presso lo Sheraton Hotel di Bologna-Fiera sotto la presidenza di Giancarlo Dondi. Di seguito i principali argomenti e le decisioni assunte dall’assise al termine della prima delle due giornate di riunione. Comunicazioni del Presidente Il Presidente ha relazionato il consiglio sullo stato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi. Come già ufficializzato alla stampa in data 30 marzo, il Junior World Championship “Italy 2011” del 10-26 giugno verrà trasmesso da Rai Sport. Relativamente alla Magners League, a seguito della liquidazione di Dahlia TV, continuano le consultazioni del Board di Magners League con i possibili broadcaster per la stagione 2011/2012. Stadio Flaminio Il Consiglio Federale ha deciso che, in mancanza di una definitiva e rapida risoluzione delle problematiche relative allo Stadio Flaminio, gli incontri interni della Squadra Nazionale nell’RBS 6 Nazioni verranno trasferiti allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Affari amministrativi Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno fiscale 2010. Affari statutari Il Consiglio ha approvato il Nuovo Statuto Federale ed il Regolamento di Giustizia. E’ stata convocata l’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie che si riunirà a Bologna il 25 giugno. Atleti di interesse nazionale Sono state approvate le liste dei giocatori di interesse nazionale per la stagione sportiva 2011/2012. Le due franchigie italiane impegnate nella competizione – MPS Aironi e Benetton Treviso – hanno ricevuto le liste, su base confidenziale, già nello scorso mese di febbraio al fine di poter pianificare con il necessario anticipo la stagione a venire. Confermati tanto il contributo federale del 60% per gli atleti di prima fascia che la stessa percentuale – subordinata ad un utilizzo minimo di novecento minuti in Magners League ed Heineken Cup – per gli atleti della seconda fascia. Fascia I (contributo federale pari al 60%) Piloni sinistri Matias Aguero (MPS Aironi, 17 caps) Andrea Lo Cicero (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore Perugini (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Carlo Festuccia (Racing-Metro Paris, 51 caps) Leonardo Ghiraldini (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio Ongaro (MPS Aironi, 76 caps) Piloni destri Martin Castrogiovanni (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo Cittadini (Benetton Treviso, 4 caps) Fabio Staibano (MPS Aironi, 9 caps) Seconde linee Valerio Bernabò (Benetton Treviso, 19 caps) Marco Bortolami (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio Del Fava (MPS Aironi, 52 caps) Santiago Dellapè (Racing-Metro Paris, 64 caps) Quintin Geldenhuys (MPS Aironi, 21 caps) Flanker/n.8 Robert Barbieri (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro Bergamasco (Stade Francais, 84 caps) Paul Derbyshire (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio Parisse (Stade Francais, 77 caps) Manoa Vosawai (Benetton Treviso, 9 caps) Alessandro Zanni (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo Canavosio (MPS Aironi, 36 caps) Edoardo Gori (Benetton Treviso, 3 caps)* Mediani d’apertura/estremi Kristopher Burton (Benetton Treviso, 9 caps) Craig Gower (Bayonne, 14 caps) Andrea Masi (Racing-Metro Paris, 60 caps) Luke McLean (Benetton Treviso, 28 caps) Luciano Orquera (Brive, 22 caps) Centri/ali Tommaso Benvenuti (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco Bergamasco (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo Canale (Clermont Auvergne, 66 caps) Gonzalo Garcia (Benetton Treviso, 21 caps) Matteo Pratichetti (MPS Aironi, 22 caps) Alberto Sgarbi (Benetton Treviso, 12 caps) Fascia II (minimo di utilizzo in Magners League/Heineken Cup per attribuzione contributo FIR: 900 minuti) Piloni sinistri Alberto De Marchi (MPS Aironi) Tallonatori Tommaso D’Apice (Futura Park Rugby Roma)* Piloni destri Massimiliano Ravalle (Femi-CZ Rovigo)* Seconde linee Joshua Furno (MPS Aironi)* Flanker/n.8 Nicola Belardo (Estra I Cavalieri Prato)* Simone Favaro (MPS Aironi, 6 caps) * Francesco Minto (Benetton Treviso) Mediani di mischia Tito Tebaldi (MPS Aironi, 14 caps) Fabio Semenzato (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura/estremi Alberto Benettin (MPS Aironi)* Riccardo Bocchino (MPS Aironi, 6 caps)* Paolo Buso (MPS Aironi, 1 cap) Centri/ali Denis Majstorovic (Estra I Cavalieri Prato) Andrea Pratichetti (Benetton Treviso)* Roberto Quartaroli (MPS Aironi, 3 caps)* Giovambattista Venditti (MPS Aironi)* Domani l’ordine del giorno prevede l’approvazione della Circolare Informativa 2011/2012, del planning del Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012 e del nuovo progetto rugby di base.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp