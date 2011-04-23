Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - CT NICK MALLETT

COMUNICATO STAMPA FIR - CT NICK MALLETT

di Redazione 23/04/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] COMUNICATO STAMPA FIR - CT NICK MALLETT Roma – Il Presidente della Federazione Italiana Rugby Giancarlo Dondi ha incontrato questa mattina, presso la sede del Comitato Regionale emiliano in Parma, il Commissario Tecnico Nick Mallett per informarlo personalmente delle decisioni del Consiglio Federale in merito ad un suo eventuale rinnovo contrattuale. Il Presidente, a nome suo personale e dell’intero Consiglio, ha ringraziato il CT per quanto fatto alla guida della Nazionale, e per quanto sicuramente farà sino alla naturale scadenza del contratto fissata a conclusione della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” in programma nei prossimi mesi di settembre ed ottobre, esprimendo nel contempo piena stima nel CT tanto a livello umano che professionale. La decisione federale di non proseguire nel rapporto con Nick Mallett al termine della rassegna iridata del prossimo autunno matura dalla considerazione, legata anche a precedenti esperienze, di come un rapporto di collaborazione tecnica alla guida della Squadra Nazionale della durata superiore ai quattro anni potrebbe non sortire i risultati auspicati.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp