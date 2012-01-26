Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

COMUNICATO STAMPA FIR - GIUDICE SPORTIVO

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) COMUNICATO STAMPA FIR Roma – La Federazione Italiana Rugby, in relazione ai fatti di cronaca riportati in data odierna dalla stampa che evidenziano il coinvolgimento di un tesserato ultraquarantenne, ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura certa che le azioni di singoli non possano in alcun modo compromettere l’immagine ed i valori del Gioco del Rugby. La FIR ha comunque attivato la Procura Federale che richiederà all’autorità giudiziaria copia degli atti per eventuali indagini. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

FIAMME ORO RUGBY: LUCA MARTINELLI CONVOCATO IN NAZIONALE EMERGENTI

Articolo Successivo

FRANCIA, FATTO IL GRUPPO PER SFIDARE GLI AZZURRI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019