COMUNICATO STAMPA FIR - GIUDICE SPORTIVO
di Redazione
26/01/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) COMUNICATO STAMPA FIR Roma – La Federazione Italiana Rugby, in relazione ai fatti di cronaca riportati in data odierna dalla stampa che evidenziano il coinvolgimento di un tesserato ultraquarantenne, ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura certa che le azioni di singoli non possano in alcun modo compromettere l’immagine ed i valori del Gioco del Rugby. La FIR ha comunque attivato la Procura Federale che richiederà all’autorità giudiziaria copia degli atti per eventuali indagini. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
FIAMME ORO RUGBY: LUCA MARTINELLI CONVOCATO IN NAZIONALE EMERGENTI
Articolo Successivo
FRANCIA, FATTO IL GRUPPO PER SFIDARE GLI AZZURRI
Redazione