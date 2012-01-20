Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - GIUDICE SPORTIVO

COMUNICATO STAMPA FIR - GIUDICE SPORTIVO

di Redazione 20/01/2012

COMUNICATO STAMPA FIR – GIUDICE SPORTIVO Roma – Il Giudice Sportivo della FIR ha respinto il ricorso presentato dalla Società Banca Monte Parma Crociati in opposizione al provvedimento adottato in data 21 dicembre 2011 in relazione all’incontro Crociati v Rugby Reggio del 3 dicembre, valido per la sesta giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza. Il Giudice Sportivo ha pertanto confermato l’omologazione dell’incontro con il risultato di 0-20 in favore del Rugby Reggio e la penalizzazione di quattro punti in classifica della Società Banca Monte Parma Crociati. La classifica del Campionato Italiano d’Eccellenza è la seguente: Estra I Cavalieri Prato* punti 27; FemiCZ-Vea Rovigo e Cammi Calvisano 26; Petrarca Padova 24; Marchiol Mogliano 23; L’Aquila e Rugby Reggio 14; Mantovani Lazio 13; San Gregorio Catania 10;; Banca Monte Parma Crociati* 3; *Estra I Cavalieri Prato e Banca Monte Parma Crociati quattro punti di penalizzazione Si allega il dispositivo integrale del Giudice Sportivo.

