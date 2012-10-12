Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

COMUNICATO STAMPA FIR - PUBBLICAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
COMUNICATO STAMPA FIR - PUBBLICAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011 La Federazione Italiana Rugby informa che il bilancio consuntivo 2011 è pubblicato sul sito internet ufficiale www.federugby.it ed è accessibile dal link sottostante. BILANCIO CONSUNTIVO FIR 2011 L’archivio .zip comprende i seguenti file: - Conto Economico 2011 - Conto Economico attività periferica 2011 - Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Relazione del Presidente federale sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 - Stato patrimoniale 2011
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

[RUGBY NOTIZIE CARIPARMA TEST MATCH 2012, I TRENTA CONVOCATI DAL CT BRUNEL

Articolo Successivo

GERBER OPERATO AL TENDINE D'ACHILLE

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019