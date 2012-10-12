COMUNICATO STAMPA FIR - PUBBLICAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011
di Redazione
12/10/2012
COMUNICATO STAMPA FIR - PUBBLICAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011 La Federazione Italiana Rugby informa che il bilancio consuntivo 2011 è pubblicato sul sito internet ufficiale www.federugby.it ed è accessibile dal link sottostante. BILANCIO CONSUNTIVO FIR 2011 L’archivio .zip comprende i seguenti file: - Conto Economico 2011 - Conto Economico attività periferica 2011 - Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti - Relazione del Presidente federale sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 - Stato patrimoniale 2011
