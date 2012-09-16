Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR - SCOMPARSA NEVIN SPENCE

COMUNICATO STAMPA FIR - SCOMPARSA NEVIN SPENCE

16/09/2012

COMUNICATO STAMPA FIR - SCOMPARSA NEVIN SPENCE Roma - Il Presidente della FIR Alfredo Gavazzi, il Consiglio Federale tutto, gli atleti e gli staff delle formazioni italiane di RaboDirect PRO12 esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia del giocatore dell’Ulster, Nevin Spence, a seguito del tragico incidente che ha coinvolto l’atleta ieri nella fattoria di famiglia insieme al padre Noel ed al fratello Graham. La FIR e le Zebre Rugby sono in contatto con RaboDirect PRO12 in merito alla prossima giornata del torneo (Zebre v Ulster, in programma venerdì 21 settembre allo Stadio XXV Aprile di Parma, IV giornata del RaboDirect PRO12) e rispetteranno i desideri della famiglia di Nevin e dei suoi compagni di squadra. A loro vanno, in questo tragico momento, i pensieri di tutti i rugbisti italiani.

