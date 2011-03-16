Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA FIR SU CHRISTCHURCH

COMUNICATO STAMPA FIR SU CHRISTCHURCH

di Redazione 16/03/2011

COMUNICATO STAMPA FIR SU CHRISTCHURCH Roma – La Federazione Italiana Rugby è stata informata nella notte della decisione dell’International Rugby Board e di Rugby World Cup Limited di non disputare a Christchurch, ma in sede da definire, l’incontro tra Australia ed Italia del prossimo 11 settembre, valido per la prima giornata della fase a gironi della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”. La FIR, comprendendo pienamente le problematiche logistiche che hanno portato gli organizzatori della rassegna iridata a tale decisione, desidera ribadire il proprio pieno ed incondizionato supporto alla città di Christchurch ed a tutta la popolazione neozelandese, così duramente colpite dal terremoto del 22 febbraio scorso. “Rimaniamo vicini alla popolazione neozelandese e manteniamo una stretta e proficua comunicazione con l’IRB e RWCL. Sappiamo quanto fosse importante per città di grande tradizione rugbistica come Christchurch ospitare i Mondiali, ma siamo consapevoli che questa scelta, per quanto dolorosa, è stata fatta nell’interesse della competizione. Aspettiamo di conoscere la nuova sede del nostro incontro con l’Australia e siamo certi che l’organizzazione ci aggiornerà in merito nel minor tempo possibile” ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi.

