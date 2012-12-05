COMUNICATO STAMPA FIR - ZEBRE RUGBY
di Redazione
Roma – La Federazione Italiana Rugby e Zebre Rugby informano che è stato sottoscritto ieri a Parma l’atto costitutivo della Società di RaboDirect PRO12 ed Heineken Cup Zebre Rugby s.r.l., di cui FIR è socio unico. Nell’occasione, è stato nominato Presidente della franchigia Daniele Reverberi, mentre Arturo Balestrieri ed Artemio Carra hanno assunto il ruolo di vice-presidenti. Daniele Reverberi ha assunto inoltre la presidenza del consiglio d’amministrazione, di cui fanno parte i vicepresidenti Carra e Balestrieri. Gli altri membri del CDA saranno nominati successivamente tra Presidenti e dirigenti del movimento rugbistico del Nord-Ovest. “Con la costituzione della Società e la nomina dei primi membri del CDA – ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi – è stato compiuto un importante atto formale, il primo passo verso l’autonomia e l’indipendenza delle Zebre Rugby. Desidero congratularmi a nome di tutto il Consiglio con Daniele Reverberi che ha assunto il ruolo di Presidente: abbiamo lavorato insieme in qualità di consiglieri federali nel precedente mandato e non posso che augurare a lui ed alla squadra di continuare nel proprio percorso di crescita e formazione, dentro e fuori dal campo”. “E’ un grande onore poter assumere la guida di una Società dal nome tanto prestigioso – ha dichiarato il nuovo Presidente di Zebre Rugby, Daniele Reverberi – e desidero ringraziare il Presidente Gavazzi e tutto il Consiglio per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Ringrazio anche il Presidente Onorario della FIR Giancarlo Dondi che ha condiviso la mia nomina. Le Zebre hanno il compito ed il dovere di rappresentare, insieme a Benetton Treviso, il principale bacino per la Squadra Nazionale ed un importante strumento per la maturazione dei migliori prospetti del settore giovanile italiano. Questa è la direzione in cui intendiamo andare insieme a tutto il movimento rugbistico del Nord Ovest, con grande entusiasmo e con l’umiltà di chi, affacciatosi da poco sul palcoscenico internazionale, sa di dover lavorare molto per ottenere risultati all’altezza del nome che questa squadra porta”. Questa l’organigramma societario delle Zebre in dettaglio: Presidente Daniele Reverberi Vice-presidenti Arturo Balestrieri Artemio Carra Membri consiglio d’amministrazione Daniele Reverberi (Presidente) Arturo Balestrieri Artemio Carra Gabriele Rufolo Marcello Tedeschi Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
