di Redazione 29/06/2011

[gallery] COMUNICATO STAMPA FIR/CRAIG GOWER Roma - Il mediano d’apertura Craig Gower non parteciperà al raduno estivo della Squadra Nazionale in Alta Pusteria e non farà parte della lista di convocati per la settima edizione della Rugby World Cup, in programma in Nuova Zelanda a partire dal 9 settembre prossimo. Il giocatore ha informato la FIR ed il Commissario Tecnico Nick Mallett della propria decisione non considerando ultimato il recupero dall’operazione al legamento crociato anteriore destro effettuata in novembre. “Non è stata una decisione semplice. Giocare un Mondiale, il massimo livello del rugby, è l’obiettivo di ogni giocatore ma, come professionista, non sono nella condizione oggi di esprimermi al 100% e non ritengo di poterlo essere nei prossimi mesi: il mio recupero non è andato come mi aspettavo, e non mi sento di affrontare una preparazione impegnativa ed un torneo di livello assoluto senza avere piena fiducia in me stesso” ha detto Gower. “Rispettiamo la scelta di Craig – ha detto il CT dell’Italia Nick Mallett – ma non possiamo esserne felici. Craig è un grande giocatore ed ha avuto un impatto importante sulla squadra nelle ultime due stagioni. La FIR e lo staff medico della Nazionale hanno fatto tutto il possibile per metterlo nella condizione di recuperare, ma dobbiamo accettare la sua scelta e gli auguriamo tutto il meglio”. Craig Gower verrà sostituito nella lista dei 36 pre-convocati per la preparazione estiva a Villabassa dal numero dieci della Benetton Treviso Kristopher Burton. L’Italia si radunerà domenica 3 luglio, la rosa degli atleti convocati è aggiornata come segue: Piloni Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 76 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 86 caps) Salvatore PERUGINI (MPS Aironi, 80 caps) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma, esordiente)* Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 37 caps) Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi, 52 caps) Joshua FURNO (MPS Aironi, esordiente)* Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi, 21 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 77 caps) - capitano Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 36 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 3 caps)* Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps) Luciano ORQUERA (Brive, 22 caps) Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 81 caps) Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 66 caps) Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) Andrea MASI (Racing-Metro Paris, 60 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato"

