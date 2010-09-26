Ennesima sconfitta per L'Aquila Rugby, 16-32 con Il Petrarca Padova
26/09/2010
[gallery] La terza giornata conferma il Petrarca Padova leader dell'Eccellenza espugnando 16-32 il "Tommaso Fattori". L'Aquila ha cercato la vittoria , con un buon secondo tempo e i calci di Paolucci è riuscita a tenere "la giusta distanza" da un Petrarca sempre più primo in classifica. Nel finale cede , lasciando il passivo inalterato. Comunque non tutta da buttare la partita dell'Aquila , si è rivista un pò di quella cattiveria vista in campo l'anno scorso e un buon gioco in fase di mischia. Prossimo turno sempre in casa con il Venezia Mestre alla ricerca della prima vittoria. Articolo e Foto: Colantoni Francesco Tag: Rugby , L'Aquila , Petrarca Padova , Paolucci.
