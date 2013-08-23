Home Senza categoria COMUNICATO STAMPA RABODIRECT PRO12

di Redazione 23/08/2013

La PRO12 di questa stagione sarà l’ultima per RaboDirect come sponsor ufficiale, dopo che alla straight-talking savings bank hanno deciso di non

rinnovare la loro partnership triennale dopo il maggio 2014.



“La partnership con PRO12 ci ha aiutati a raggiungere gli obiettivi chiave per il business ed è stata di grande beneficio, soprattutto per

sviluppare e comunicare i valori del nostro marchio, farci dialogare con i fan di rugby e darci una piattaforma per premiare i nostri clienti,” ha

detto Tim Bicknell, General Manager della RaboDirect.



Bicknell ha aggiunto: “Il nostro impegno in questa stagione del PRO12 sarà lo stesso di sempre, continueremo a superare i limiti, introdurremo

novità e porteremo la nostra energia e la nostra expertise nella competizione grazie a una vigorosa programmazione di attività.



“Stiamo sviluppando la nostra strategia di business per i prossimi cinque anni e gli eccellenti risultati di questa partnership sono stati di grande

aiuto nell’informare e determinare la nostra strategia per potenziali future partnership.”



L’amministratore delegato della Celtic Rugby, John Feehan, ha detto: “La Celtic Rugby vorrebbe ringraziare RaboDirect per i loro investimenti e il

loro sostegno nella competizione a partire dalla prima presentazione, nel 2011, fino ala fine dell’imminente stagione. La competizione è cresciuta

enormemente negli ultimi anni e questa stagione è destinata a essere perfino migliore. Il lancio metterà in moto quello che noi tutti ci aspettiamo

sarà un’altra affascinante campagna.”



RaboDirect ha dato a oltre 2.000 tra tifosi di rugby e clienti l’opportunità di pregustare l’atmosfera unica del PRO12 nelle partite svoltesi in

Irlanda, Galles, Scozia e Italia. RaboDirect continuerà a premiare i fan per avere creato e condiviso grandi soddisfazioni dando loro ancora più

opportunità di vincere biglietti per le partite, prodotti firmati e assegnando il premio man-of-the-match alle partite. Keith Wood, leggenda del

rugby irlandese, tornerà nel suo ruolo di ‘Voce del Rugby’ del RaboDirect dopo avere prorogato il suo rapporto fino al maggio 2014, dando ai suoi

fan l’accesso esclusivo e i suoi pareri sulla competizione tramite il canale rugby di RaboDirect su Twitter @Rabolnsider.







