COMUNICATO STAMPA - RILASCIO GIOCATORI SQUADRA NAZIONALE

21/02/2013

COMUNICATO STAMPA - RILASCIO GIOCATORI SQUADRA NAZIONALE
Roma – Il trequarti Tommaso Iannone (Benetton Treviso, 1 cap) è stato rilasciato questo pomeriggio dalla Squadra Nazionale ed ha fatto rientro al
Club di appartenenza in vista del sedicesimo turno di RaboDirect PRO12 tra Treviso e Munster di domenica 24 febbraio alle ore 15.00 (diretta
SportItalia 1).
I giocatori Michele Rizzo (Benetton Treviso, 6 caps), Luca Morisi (Benetton Treviso, 2 caps) e Paolo Buso (Zebre Rugby, 1 cap) rimangono convocati con
la Squadra Nazionale sino a sabato 23 febbraio, quando faranno rientro alle rispettive Società in vista degli impegni domenicali di RaboDirect PRO12.

