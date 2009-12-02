Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Comunicato Stampa Rugby Brescia: dimissioni sig. Ghirardi da Allenatore Prima Squadra

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2009

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Brescia, 2 dicembre 2009 Il Consiglio d'Amministrazione del Rugby Brescia SSD S.R.L. rende noto di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Sig. Oliviero Ghirardi, dalla carica di Allenatore della Prima Squadra. Il Rugby Brescia desidera ringraziare il Sig. Ghirardi per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso durante il periodo di conduzione tecnica, per le importanti vittorie e i successi sportivi raggiunti insieme. La Prima Squadra viene affidata al sig. Jean Luc Sans, già Direttore Tecnico del Settore Giovanile, che il Rugby Brescia ringrazia fin d'ora per la disponibilità. Rugby Brescia SSD S.R.L. Il Presidente Remo Pola
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Femi Cz Rugby Rovigo da il benvenuto a Mark Burman

Articolo Successivo

Italia vince contro Samoa

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019