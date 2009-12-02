Comunicato Stampa Rugby Brescia: dimissioni sig. Ghirardi da Allenatore Prima Squadra
di Redazione
02/12/2009
Brescia, 2 dicembre 2009 Il Consiglio d'Amministrazione del Rugby Brescia SSD S.R.L. rende noto di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Sig. Oliviero Ghirardi, dalla carica di Allenatore della Prima Squadra. Il Rugby Brescia desidera ringraziare il Sig. Ghirardi per la professionalità dimostrata e l'impegno profuso durante il periodo di conduzione tecnica, per le importanti vittorie e i successi sportivi raggiunti insieme. La Prima Squadra viene affidata al sig. Jean Luc Sans, già Direttore Tecnico del Settore Giovanile, che il Rugby Brescia ringrazia fin d'ora per la disponibilità. Rugby Brescia SSD S.R.L. Il Presidente Remo Pola
