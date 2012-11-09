COMUNICATO STAMPA RUGBY REGGIO
Per il Rugby Reggio il ciclo delle sfide in salita sembra non finire mai: domenica i rossoneri di Sandro Ghini viaggiano alla volta di Rovigo per affrontare il Vea-Fermi-CZ (Stadio "Battaglini", ore 15), formazione che sarebbe da stolti non ammettere di caratura superiore. Ne consegue una verità tanto ovvia quanto cruda: di spazio per le illusioni ne rimane assai poco. Eppure un vecchio adagio dice che sognare costa pressoché nulla; e allora perché non immaginare che, finalmente, e una volta per tutte, possano andare a posto tutte le tessere di quel faticoso, e alla stesso tempo ambizioso, puzzle pensato in estate da Ghini? Sembra crederci lui per primo: "So che i risultati fin qui ottenuti sono tutti a sfavore di ogni speranza di poter tornare da Rovigo con i primi punti della stagione; ma io continuo a sperarci, contando su quei tanti segnali di miglioramento che di giornata in giornata siamo stati capaci di esprimere. A questi possiamo poi aggiungere una fisionomia della squadra che, con l'esordio di John De Bruyn, tenderà ad avvicinarsi sempre più a quella che avevamo immaginato come definitiva. E se poi saremo finalmente capaci di evitare pure quei 2/3 errori marchiani che, in ogni incontro fin qui disputato, ci hanno alla fine visti sempre penalizzati oltre misura, non vedo perché non potremmo lasciare spazio a qualche bel sogno". Oltre alla prima volta in campo della terza linea sudafricana, la formazione reggiana proporrà un'altra novità: una rinnovatissima coppia di mediani. Perché ad affiancare Cigarini sarà l'altro (ex, a questo punto?) mediano di mischia, Bricoli, che si sposta così per la prima volta alla guida del reparto arretrato. Questa dunque la formazione reggiana: Castagnoli; Russotto, Daupi, Mantovani, Giannotti; Bricoli, Cigarini; Vaky, Mannato, De Bruyn; Delendati, Perrone; Lanfredi, Scalvi Giovanni, Fontana. A disposizione: Lanzano, Bigi, Rizzelli, Bezzi, Torlai, Scalvi Filippo, Torri, Silva.
