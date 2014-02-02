Comunicato stampa Rugby Viadana
di Redazione
02/02/2014
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 2 febbraio 2014
Campionato Eccellenza, XI giornata
RUGBY VIADANA v MARCHIOL MOGLIANO: 13-13 (7-3)
Marcatori: p.t.: 6’ cp Cornwell, 40’ m. Ryan tr. Apperley; st: 2’ cp
Apperley, 6’ m. Halvorsen tr Cornwell, 28’ cp Apperley, 36’ cp Cornwell.
Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro (cap), Yakopo;
Apperley, Bronzini; Monfrino (12’ pt Marchini, 22’ pt Monfrino, 1’ st
Minari), Du Plessis, Pascu; Van Jaarsveld, Padrò; ; Ryan, Bigi (22’ st Ant.
Denti), Cenedese.
all. Phillips
Mogliano: Galon; Onori, E. Ceccato (12’ st Bacchin), Boni, Benvenuti;
Cornwell, Lucchese; Halvorsen, E. Candiago (cap), Petillo (6’ st A.
Ceccato); Swanepoel, Bocchi (24’ st Maso); Ravalle (26’ st Ceglie),
Gianesini (28’ st Gega), Costa Repetto (17’ st Meggetto).
all. Mazzariol/Properzi
arb. Falzone (Padova)
g.d.l. Franzoi, Bertelli
Cartellini: Pt: 10’ Ryan (Viadana)
Man of the match: Liviu Pascu (Rugby Viadana)
Calciatori: Apperley 3 su 5, (Rugby Viadana) Cornwell 4 su 6, drop 0 su 1
(Mogliano);
Note: giornata fredda ed umida, campo in buone condizioni. Spettatori 750
circa. E’ stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’atleta
dell’ Accademia I. Francescato Filippo Cantoni, del Consigliere Federale
Roberto Besio e Salvatore Di Padova atleta della Soc. Sulmona Rugby.
Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 2; Mogliano 2.
Termina in parità la sfida tra Viadana e Mogliano preceduta dalla partita
valevole per la prima giornata di ritorno del campionato under 18 con i
padroni di casa che hanno superato il Grande Milano per 53 a 0.
Viadana vs Mogliano: Il confronto tra le due formazioni è molto fisico,
caratteristica accentuata dal campo appesantito dalla pioggia incessante che
ha anche aumentato gli errori di handling.
L’inizio della sfida vede gli ospiti imprimere un buon ritmo alla gara e
raccogliere i primi tre punti con un penalty di Cornwell oltre al successivo
cartellino giallo sventolato al pilone giallonero, l’ irlandese Ryan. La
prima mischia è a favore dei campioni d’Italia, mentre in quella successiva,
seppur con un uomo in meno, il pack di casa è stabile ed avanzante. Bene
Viadana in questa fase nei placcaggi. Viadana non paga pegno durante i dieci
minuti di inferiorità numerica ed anzi presidia la metà campo veneta con
maggiore continuità ed ottiene un’opportunità al piede dalla distanza che
Apperley non trasforma in punti. Con il passare dei minuti i giallo neri
acquisiscono consapevolezza e con maggior confidenza ribaltano gli equilibri
del match senza però smuovere lo score, almeno fino al 34’ quando si
presenta l’opportunità per l’apertura di casa di centrare i pali, ma il
calcio è largo e le bandierine non si alzano. I punti d’incontro si fanno
più ruvidi, il ritmo è buono e compare qualche errore di troppo nella
trasmissione dell’ovale soprattutto a ridosso della ventidue veneta. Viadana
continua a fare la partita, ma la difesa di Mogliano è ordinata e disinnesca
le folate giallonere. Allo scadere della prima frazione di gioco i ragazzi
di coach Phillips riescono ad ottimizzare il lavoro andando in meta con il
pilone irlandese Paddy Ryan a seguito di una touche lanciata da Bigi nei
cinque metri di Mogliano, buona la spinta ed anche lo spiraglio trovato dal
prima linea scuola Munster. Apperley trasforma da posizione defilata sulla
sinistra, calcio su cui termina il primo tempo. L’ingresso in campo dei
giocatori per il secondo tempo vede Viadana premere ed ottenere un calcio
che Apperley trasforma, ma sul fronte opposto Mogliano punge e dopo due
buchi, Halvorsen va in meta riportando il risultato in perfetta parità. Dopo
qualche fiammata il ritmo del match cala di intensità e la pioggia non
facilita la cura nei dettagli, soprattutto in fase offensiva. A questo punto
sale la lotta e le fasi statiche diventano fondamentali. Proprio da una
mischia ordinata, l’arbitro Falzone assegna un calcio piazzato che il numero
10 di Viadana spedisce in mezzo ai pali. Al 36’ il Mogliano riporta
equilibrio le sorti dell’incontro sempre al piede con l’apertura
biancoazzurra precisa da posizione favorevole. I minuti conclusivi
evidenziano la fatica nell’essere incisivi in fase di costruzione e l’ultima
emozione la regala l’arbitro Falzone che ravvisa un penalty per Mogliano
dalla lunghissima distanza che non viene sfruttato dai campioni d’Italia.
Coach Rowland Phillips: “Un errore banale ha condizionato la partita (meta
di Mogliano, ndr) – sottolinea il tecnico gallese -, nei primi quindici
minuti siamo andati sotto pressione, poi gli equilibri sono cambiati ed
abbiamo condotto la gara. Avremmo potuto essere più cinici soprattutto nel
secondo tempo e non dobbiamo abbatterci dopo un errore. In alcuni momenti
della partita siamo stati un po’ frenetici, con un po’ di calma avremmo
gestito meglio alcune situazioni di gioco e volgerle a nostro favore”.
Alessandro Soragna
Ufficio Stampa/Comunicazione
Viadana Rugby Logo
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Fax: + 39 0375 771217
Mobile: +39 345 1720537
Skype: alessandro.soragna.12
Redazione