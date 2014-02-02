Comunicato stampa Rugby Viadana

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 2 febbraio 2014Campionato Eccellenza, XI giornataRUGBY VIADANA v MARCHIOL MOGLIANO: 13-13 (7-3)Marcatori: p.t.: 6’ cp Cornwell, 40’ m. Ryan tr. Apperley; st: 2’ cpApperley, 6’ m. Halvorsen tr Cornwell, 28’ cp Apperley, 36’ cp Cornwell.Rugby Viadana: Robertson; Sintich, G. Pavan, Pizarro (cap), Yakopo;Apperley, Bronzini; Monfrino (12’ pt Marchini, 22’ pt Monfrino, 1’ stMinari), Du Plessis, Pascu; Van Jaarsveld, Padrò; ; Ryan, Bigi (22’ st Ant.Denti), Cenedese.all. PhillipsMogliano: Galon; Onori, E. Ceccato (12’ st Bacchin), Boni, Benvenuti;Cornwell, Lucchese; Halvorsen, E. Candiago (cap), Petillo (6’ st A.Ceccato); Swanepoel, Bocchi (24’ st Maso); Ravalle (26’ st Ceglie),Gianesini (28’ st Gega), Costa Repetto (17’ st Meggetto).all. Mazzariol/Properziarb. Falzone (Padova)g.d.l. Franzoi, BertelliCartellini: Pt: 10’ Ryan (Viadana)Man of the match: Liviu Pascu (Rugby Viadana)Calciatori: Apperley 3 su 5, (Rugby Viadana) Cornwell 4 su 6, drop 0 su 1(Mogliano);Note: giornata fredda ed umida, campo in buone condizioni. Spettatori 750circa. E’ stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell’atletadell’ Accademia I. Francescato Filippo Cantoni, del Consigliere FederaleRoberto Besio e Salvatore Di Padova atleta della Soc. Sulmona Rugby.Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 2; Mogliano 2.Termina in parità la sfida tra Viadana e Mogliano preceduta dalla partitavalevole per la prima giornata di ritorno del campionato under 18 con ipadroni di casa che hanno superato il Grande Milano per 53 a 0.Viadana vs Mogliano: Il confronto tra le due formazioni è molto fisico,caratteristica accentuata dal campo appesantito dalla pioggia incessante cheha anche aumentato gli errori di handling.L’inizio della sfida vede gli ospiti imprimere un buon ritmo alla gara eraccogliere i primi tre punti con un penalty di Cornwell oltre al successivocartellino giallo sventolato al pilone giallonero, l’ irlandese Ryan. Laprima mischia è a favore dei campioni d’Italia, mentre in quella successiva,seppur con un uomo in meno, il pack di casa è stabile ed avanzante. BeneViadana in questa fase nei placcaggi. Viadana non paga pegno durante i dieciminuti di inferiorità numerica ed anzi presidia la metà campo veneta conmaggiore continuità ed ottiene un’opportunità al piede dalla distanza cheApperley non trasforma in punti. Con il passare dei minuti i giallo neriacquisiscono consapevolezza e con maggior confidenza ribaltano gli equilibridel match senza però smuovere lo score, almeno fino al 34’ quando sipresenta l’opportunità per l’apertura di casa di centrare i pali, ma ilcalcio è largo e le bandierine non si alzano. I punti d’incontro si fannopiù ruvidi, il ritmo è buono e compare qualche errore di troppo nellatrasmissione dell’ovale soprattutto a ridosso della ventidue veneta. Viadanacontinua a fare la partita, ma la difesa di Mogliano è ordinata e disinnescale folate giallonere. Allo scadere della prima frazione di gioco i ragazzidi coach Phillips riescono ad ottimizzare il lavoro andando in meta con ilpilone irlandese Paddy Ryan a seguito di una touche lanciata da Bigi neicinque metri di Mogliano, buona la spinta ed anche lo spiraglio trovato dalprima linea scuola Munster. Apperley trasforma da posizione defilata sullasinistra, calcio su cui termina il primo tempo. L’ingresso in campo deigiocatori per il secondo tempo vede Viadana premere ed ottenere un calcioche Apperley trasforma, ma sul fronte opposto Mogliano punge e dopo duebuchi, Halvorsen va in meta riportando il risultato in perfetta parità. Dopoqualche fiammata il ritmo del match cala di intensità e la pioggia nonfacilita la cura nei dettagli, soprattutto in fase offensiva. A questo puntosale la lotta e le fasi statiche diventano fondamentali. Proprio da unamischia ordinata, l’arbitro Falzone assegna un calcio piazzato che il numero10 di Viadana spedisce in mezzo ai pali. Al 36’ il Mogliano riportaequilibrio le sorti dell’incontro sempre al piede con l’aperturabiancoazzurra precisa da posizione favorevole. I minuti conclusivievidenziano la fatica nell’essere incisivi in fase di costruzione e l’ultimaemozione la regala l’arbitro Falzone che ravvisa un penalty per Moglianodalla lunghissima distanza che non viene sfruttato dai campioni d’Italia.Coach Rowland Phillips: “Un errore banale ha condizionato la partita (metadi Mogliano, ndr) – sottolinea il tecnico gallese -, nei primi quindiciminuti siamo andati sotto pressione, poi gli equilibri sono cambiati edabbiamo condotto la gara. Avremmo potuto essere più cinici soprattutto nelsecondo tempo e non dobbiamo abbatterci dopo un errore. In alcuni momentidella partita siamo stati un po’ frenetici, con un po’ di calma avremmogestito meglio alcune situazioni di gioco e volgerle a nostro favore”.Alessandro SoragnaUfficio Stampa/ComunicazioneViadana Rugby LogoRugby Viadana Srl SsdVia L. 