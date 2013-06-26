Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 073-2013
di Redazione
26/06/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su:
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 073 – 2013
Viadana, 26 giugno 2013 – Prosegue l’allestimento del roster del Rugby Viadana secondo i criteri scelti all’inizio dello scorso anno, ovvero dare continuità ad una squadra composta da atleti in gran parte provenienti dal vivaio con l’aggiunta di innesti di esperienza. In questa ottica le conferme vanno a consolidare un gruppo che ha mostrato, nella stagione appena terminata, un potenziale importante in termini tecnici e fisici, ma soprattutto grande coesione. Non si discosta da questa linea neppure il mercato in uscita in quanto la giovane apertura del vivaio giallonero, Giovanni Cipriani (8 presenze in campionato e 6 punti messi a segno), andrà all’estero, ma solo in prestito, presso il centro di formazione del Biarritz Olympiques Rugby. Per quel che riguarda i rinnovi, si segnalano i biennali ai gemelli Pavan e la conferma per un’altra stagione al tallonatore Anton Gatti.
Gilberto Pavan: Nato a Conegliano il 13/10/1986 è un centro che ha maturato una buona esperienza anche a livello internazionale. E’ potente fisicamente e sa trovare linee di corsa efficaci in fase d’attacco mentre in difesa sa essere un ottimo placcatore. E’ alto 187 centimetri e pesa 96 chilogrammi. Il punto più alto del suo curriculum a livello di club è rappresentato dai due anni agli Aironi in cui ha totalizzato complessivamente 27 presenze in Celtic League e 10 in Heineken Cup. Nella stagione 2012/13, con la maglia giallonera, ha giocato in 22 occasioni siglando 4 mete.
Riccardo Pavan: Nato a Conegliano il 13/10/1986 è un utility back a suo agio tanto da centro quanto da ala senza disdegnare il ruolo di estremo; è alto 187 centimetri e pesa 91 chilogrammi. In giallonero ha giocato solamente l’ultima stagione disputando 16 gare, mentre in Celtic League ha fissato a 7 il numero di presenze; giunse a Viadana per vestire la maglia della franchigia da Rovigo in qualità di permit player. Riccardo vanta un cap con la nazionale italiana risalente al 2008 in un test match contro gli Springboks.
Anton Giacomo Gatti: Nato a Mglin (RUSSIA) il 01/06/1992 è un tallonatore di 96 chilogrammi per 184 centimetri di altezza. Atleta giovane in forte crescita fisica e tecnica, ha la possibilità di ritagliarsi il proprio spazio in campo nella sua seconda stagione in giallonero. Prodotto del vivaio del Rugby Viadana.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
ANDREA SPADONI ALLA RWC SEVENS 2013 IN RUSSIA
Articolo Successivo
L'ACCADEMIA ARBITRALE SI AGGIUDICA IL TORNEO DI TOUCH RUGBY
Redazione