Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 074-2013
di Redazione
11/07/2013
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 074 – 2013
Viadana, 11 luglio 2013 – Nuove conferme giungono per l’allestimento del roster viadanese oltre ad alcune promozioni dalla formazione Under 20 che ha conquistato il titolo nazionale agli ordini di coach Greg Sinclair. Il Rugby Viadana rinnova, dunque, per altre due stagioni l’accordo con i due avanti Pietro Moreschi e Riccardo Cagna, mentre in mediana arrivano conferme annuali per Keanu Apperley e Giorgio Bronzini; vestirà la maglia giallonera per un’altra stagione nel triangolo arretrato, anche Nicolas Amadasi. I giovani (classe 1994) che fanno il “salto” in prima squadra sono: il pilone destro Daniele Greco, i flanker Federico Manuini ed Andrea Denti, il mediano di mischia/apertura Khyam Apperley Sue e l’ala Gianmarco Amadasi. Inoltre sarà invitato ad aggregarsi per la preparazione anche il terza linea Riccardo Anello (classe 1995) anch’egli campione d’Italia U.20 con il Rugby Viadana a Reggio Emilia. Per effetto di questi nuovi innesti il Rugby Viadana si presenta ai nastri di partenza con ben quattro coppie di fratelli (Amadasi, Apperley, Denti ed i gemelli Pavan). Infine si è sottoposto ad intervento chirurgico nella giornata di martedì, il trequarti ala Nicolò Albano. L’atleta si infortunò nella finale under 20 lo scorso 9 giugno, rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.
Amadasi Nicolas: Guastalla (RE), 31 dicembre 1992. Utility back dotato di buona tecnica in termini di skills e comprensione del gioco. E’ un estremo che può giocare anche come trequarti ala, Nicolas è cresciuto nel vivaio del Rugby Viadana dove ha mostrato le proprie qualità. Già aggregato nella passata stagione, anche per lui si prospetta l’opportunità di ritagliarsi spazi importanti. E’ alto 174 cm e pesa 81 kg.
Apperley-Iti Keanu John: nasce a Londra il 25 giugno 1992, è di formazione italiana, ma proviene dalla Nuova Zelanda. E’ ritornato a Viadana nella passata stagione dopo un anno in Super 10 a Reggio Emilia. In giallonero, l’apertura ventenne, ha collezionato 22 presenze di cui 20 da titolare contrassegnate da 94 punti al piede. Con la maglia azzurra ha partecipato ai mondiali Under 20 in Sudafrica. E’ alto 180 cm e pesa 78 kg.
Bronzini Giorgio: Viadana, 20 aprile 1990. Il mediano di mischia reduce dall’IRB Nations Cup in Romania con la nazionale A, ha disputato 17 gare in giallonero nell’ultimo campionato. L’esordio nel massimo campionato, sempre con Viadana con cui ha fatto anche la trafila nel settore giovanile, risale alla stagione sportiva 2009/10. Bronzini ha partecipato alla parentesi Aironi con 8 presenze complessive tra Celtic League ed Heineken Cup. E’ alto 178 cm e pesa 85 kg.
Cagna Riccardo: Viadana, 1° gennaio 1991. Il pilone destro ha dato un contributo fondamentale alla conquista del trofeo Eccellenza. La sua fisicità gli permette di essere efficace come “apriscatole” quando ha ovale in mano e va a forzare le linee di difesa avversarie. A suo agio anche nelle fasi statiche, Riccardo proverà a ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione sportiva con l’opportunità di assaporare le atmosfere dei grandi club europei nel contesto dell’Amlin Cup. E’ alto 190 cm e pesa 115 kg.
Moreschi Pietro Amedeo: Viadana, 28 dicembre 1993. Terza linea dinamico dalla spiccata attitudine al placcaggio. Proveniente dal settore giovanile giallonero, ha fissato a quota 11 le presenze nello scorso campionato. Rappresenta certamente uno dei profili di maggior interesse non solo in chiave futura, perché combina doti atletiche, determinazione e voglia di crescere e limare i propri limiti. Alto 189 cm, pesa 95 kg.
