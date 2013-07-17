Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 076-2013
di Redazione
17/07/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su:
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 076 – 2013
Viadana, 17 luglio 2013 – Sono due i nuovi stranieri che hanno raggiunto l’accordo annuale con il Rugby Viadana. Un trequarti ed un avanti provenienti dall’emisfero Sud, chiamati a completare e migliorare gli equilibri della squadra giallonera. Dall’Australia, ma figiano di nascita, arriva Daniel Yakopo, trequarti centro che può all’occorrenza schierarsi all’ala, mentre nella motori si registra l’innesto del seconda linea sudafricana Joubert Prinsloo Horn.
DANIEL YAKOPO: è nato a Suva (FIJI) il 27 giugno 1988, è alto 180 cm e pesa 88 kg. Yakopo ha esordito nei Camberra Vikings crescendo con i Brumby Runners fino al 2009. Le prestazioni di “Bula” Yakopo durante gli importanti tornei Seven di Darwin, Kiama, Crescent Heads e Queanbeyan, hanno stimolato la curiosità degli osservatori della selezione “Wallabies 7’s”, una maglia prestigiosa che Daniel ha vestito dal 2009 al 2012. Nelle ultime due stagioni sportive ha giocato con i Parramatta Two Blues partecipanti alla Shute Shield, ovvero il campionato semi-pro dell’area di Sydney in cui si concentrano, in gran parte, i rugbysti alla base del movimento ovale australiano.
JOUBERT PRINSLOO HORN: è nato a Welkom (SAF) l’8 ottobre 1988, è alto 197 cm e pesa 110 kg. Horn è un seconda linea che può essere schierato anche in terza. L’esordio seniores è con gli Shimblas in Varsity Cup (2009-12) salvo poi passare nei Griqualand West dove gioca per un anno nell’Under 21. Nel suo percorso c’è un biennio ai Griffons con i quali prende parte sia alla Currie Cup che alla Vodacom Cup. Nel 2013 ritorna ai “Griquas” con i quali ha preso parte al campionato sudafricano delle Provincie. Dal punto di vista tecnico, Horn è un classico numero 5 mobile da cui il Viadana si aspetta grande sostanza in mischia e touche oltre al dinamismo in giro per il campo.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
ZEBRE IN META A GIOCAMPUS DI FRONTE A 500 BAMBINI
Articolo Successivo
UNIVERSIADI, L'ITALDONNE IN FINALE CONTRO LA RUSSIA
Redazione