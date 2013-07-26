Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 077-2013
26/07/2013
Viadana, 26 luglio 2013 – E’ ufficiale il calendario del campionato nazionale d’Eccellenza 2013/14. L’esordio per il Rugby Viadana è fissato per il 21/22 settembre alle ore 16 a Reggio Emilia. Il secondo turno coincide con la “prima” allo Zaffanella in un match di grande prestigio contro Rovigo. 80 minuti che faranno seguito alla preview del confronto, anche se in terra veneta, che si terrà sabato 31 agosto, primo test di preseason per la formazione viadanese. Il campionato ritorna in forma “dispari” dopo oltre mezzo secolo: ogni formazione è dunque chiamata ad osservare un turno di riposo e per i gialloneri cade alla sesta giornata. Gli ultimi tre turni in programma alzano il tasso adrenalinico con il derby casalingo alla nona giornata contro il Calvisano seguito dal confronto in terra toscana con I Cavalieri Prato e chiusura di girone in casa con il Mogliano.
Le semifinali sono fissate per il 17/18 e 24/25 maggio 2014, mentre la finalissima è in programma per il 31 maggio.
