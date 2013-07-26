Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 077-2013

Redazione Avatar

di Redazione

26/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
image001.jpg

image002.png

image004.jpg

image007.png

image008.png

image006.jpg

RugbyViadana.jpg

pdf icon CalendarioEccellenza20132014.pdf


RV POSITIVO quadrato.jpg



Seguici su: cid:[email protected] cid:[email protected] cid:[email protected] instagram-logo.png

COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 077 – 2013





Viadana, 26 luglio 2013 – E’ ufficiale il calendario del campionato nazionale d’Eccellenza 2013/14. L’esordio per il Rugby Viadana è fissato per il 21/22 settembre alle ore 16 a Reggio Emilia. Il secondo turno coincide con la “prima” allo Zaffanella in un match di grande prestigio contro Rovigo. 80 minuti che faranno seguito alla preview del confronto, anche se in terra veneta, che si terrà sabato 31 agosto, primo test di preseason per la formazione viadanese. Il campionato ritorna in forma “dispari” dopo oltre mezzo secolo: ogni formazione è dunque chiamata ad osservare un turno di riposo e per i gialloneri cade alla sesta giornata. Gli ultimi tre turni in programma alzano il tasso adrenalinico con il derby casalingo alla nona giornata contro il Calvisano seguito dal confronto in terra toscana con I Cavalieri Prato e chiusura di girone in casa con il Mogliano.
Le semifinali sono fissate per il 17/18 e 24/25 maggio 2014, mentre la finalissima è in programma per il 31 maggio.



Viadana Rugby Logo

Alessandro Soragna

Addetto Stampa



Rugby Viadana Srl Ssd

Via L. Guerra, 12

46019 Viadana (MN) – Italy

Ph: + 39 0375 771216

Mob: +39 345 1720 537

Fax: + 39 0375 771217

www.rugbyviadana.it



Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.



This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

IL CALENDARIO 2013-14 DELLE FIAMME

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019