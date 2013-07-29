Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013
di Redazione
29/07/2013
RV POSITIVO quadrato.jpg
Seguici su:
COMUNICATO STAMPA - RUGBY VIADANA n. 079 – 2013
Viadana, 29 luglio 2013 – Viadana ai nastri di partenza per la stagione 2013/14. Gli atleti attesi al raduno alle ore 17 presso il centro Lavadera Village, saranno guidati da uno staff tecnico che ricalca quasi nella sua interezza quello dello scorso anno. Il ruolo di head coach è affidato a Rowland Phillips; il tecnico gallese ha iniziato il suo percorso in riva al Po nei due anni targati Aironi ed ha poi allargato la sua “esperienza italiana” in giallonero la scorsa stagione. L’unico cambio nello staff è rappresentato dall’allenatore dei trequarti: Antonio Zanichelli passa ad amministratore unico assolvendo così un ruolo dirigenziale, mentre il suo posto sarà preso da Greg Sinclair che nella passata stagione ha conquistato lo scudetto juniores con la formazione Under 20. Per quel che riguarda il parco giocatori, il roster si completa di altri quattro nomi con le conferme di Giulio Cenedese e Marco Pelizzari e gli arrivi di Marco Gennari e Chris Du Plessis.
STAFF TECNICO:
· Rowland PHILLIPS (Head Coach)
· Greg SINCLAIR (Assistant Coach – trequarti)
· Niklaas SUPERINA (Preparatore atletico)
· Carys Eleri JONES (Video analisi)
· Massimo CATALANO (Team Manager)
· Dott. Graziano SASSARINI (Medico sociale)
· Ivan BONESI (Responsabile), Alois BOBOC e Erica CALEFFI (Fisioterpisti)
· Dott. Luciano LOATELLI (Logistica sanitaria e nutrizione)
Atleti:
Giulio CENEDESE: Asiago, 31 agosto 1988. Pilone sinistro di 110 kg distribuiti su 180 cm di altezza. Nella stagione appena conclusa Cenedese ha giocato 24 gare di cui 21 dal primo minuto. Pilone di grande consistenza in mischia e in touche, la cui fisicità lo rende anche un buon ball carrier. Il rugbysta, di scuola trevigiana ha vestito la maglia del Mogliano, prima di passare in giallonero lo scorso anno.
Marco PELIZZARI: Montebelluna, 23 maggio 1985. Terza linea di 185 cm per 108 kg di peso. Grande forza fisica ed abilità nel rompere il placcaggio. Determinazione e forza fanno del terza linea un ottimo “apriscatole” quando va a percuotere con caparbietà la linea di difesa avversaria. Treviso, Lazio e Prato sono le formazioni in cui ha giocato Pelizzari prima di approdare a Viadana durante la passata stagione. In giallonero ha collezionato 10 presenze e messo a segno una meta.
Marco Antonio GENNARI: Parma, 5 luglio 1992. E’ un trequarti ala, che può giocare anche estremo, di 177 cm per 81 kg di peso. Nelle ultime due stagioni giocate con i Crociati ha fissato a quota 28 le presenze in campionato e 4 in Challenge Cup. L’anno scorso Gennari ha messo a segno 119 punti con 4 mete ed i restanti punti sono stati raccolti al piede tra calci piazzati e trasformazioni.
Chris DU PLESSIS – It. di formazione: Keimoes (SAF), 25 gennaio 1989. Il terza linea è cresciuto nel vivaio giallonero e di ritorno dopo l’esperienza maturata ad Udine. Grande fisicità, sottolineata dai 194 cm per 114 kg di peso, che lo rende particolarmente performante nelle fasi statiche ed anche in gioco aperto. L’avanti 24enne completa un reparto che coniuga a livello generale forza e tecnica.
Viadana Rugby Logo
Alessandro Soragna
Addetto Stampa
Rugby Viadana Srl Ssd
Via L. Guerra, 12
46019 Viadana (MN) – Italy
Ph: + 39 0375 771216
Mob: +39 345 1720 537
Fax: + 39 0375 771217
www.rugbyviadana.it
Questo messaggio è rivolto unicamente al destinatario indicato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Nel caso lo avesse ricevuto per errore, ci scusiamo per l'inconveniente: lo segnali cortesemente al mittente e distrugga subito l'originale. Ogni altro utilizzo sarà considerato illegale. RUGBY VIADANA srl ssd, non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio o di sue parti.
This message and any attachments are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, circulation or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.
Articolo Precedente
Comunicato Stampa Rugby Viadana n. 079-2013
Articolo Successivo
SERIE A, LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI 2013/2014
Redazione